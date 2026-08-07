Affrontare un colloquio con l’assistente sociale può fare paura, ma la regola fondamentale è una sola: mostrarsi collaborativi, trasparenti e calmi. L’assistente sociale non è un giudice né un avversario, ma un professionista del servizio pubblico il cui compito è valutare i bisogni del nucleo familiare e attivare sostegni concreti, che siano aiuti economici, supporto educativo, contributi abitativi o percorsi di tutela. Comportarsi bene significa dire la verità sulla propria situazione, presentarsi preparati con la documentazione richiesta e ascoltare con attenzione senza assumere atteggiamenti aggressivi o sulla difensiva.

Chi cerca informazioni su come affrontare questo incontro si trova spesso in un momento di fragilità o forte preoccupazione. Che la convocazione arrivi a seguito di una segnalazione scolastica, di una procedura avviata dal Tribunale per i Minorenni, oppure che sia stato il cittadino stesso a richiedere un appuntamento per accedere a un contributo economico o all’assistenza domiciliare per un anziano, il timore principale è quasi sempre lo stesso: essere giudicati o rischiare sanzioni. Comprendere come funziona questo colloquio e quale sia la vera funzione dei servizi sociali aiuta a sciogliere la tensione e ad affrontare l’appuntamento con la giusta lucidità.

A cosa serve davvero il colloquio con l’assistente sociale?

Il colloquio è lo strumento principale con cui il servizio sociale professionale raccoglie informazioni, analizza i bisogni di una persona o di una famiglia e progetta un piano di intervento sociale. Non si tratta di una deposizione giudiziaria, anche quando l’incontro è disposto all’interno di un’indagine sociale ordinata da un giudice.

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Durante l’incontro, l’operatore cerca di ricostruire il quadro complessivo della vita familiare, valutando diversi fattori:

Le risorse del nucleo: reddito, abitazione, rete familiare di supporto, grado di autonomia delle persone coinvolte.

reddito, abitazione, rete familiare di supporto, grado di autonomia delle persone coinvolte. Le fragilità e i punti critici: difficoltà economiche, problemi di salute, conflittualità familiare, abbandono scolastico o disabilità.

difficoltà economiche, problemi di salute, conflittualità familiare, abbandono scolastico o disabilità. Le reali necessità della famiglia: richiesta di un contributo economico straordinario, supporto educativo domiciliare per i figli, attivazione di un amministratore di sostegno o assistenza per anziani non autosufficienti.

L’obiettivo finale non è mai la punizione, ma la tutela dei soggetti fragili (in particolare minori, disabili e anziani) e il sostegno all’autonomia della famiglia.

Cosa chiede l’assistente sociale durante l’incontro?

Le domande variano molto a seconda del motivo per cui ci si trova al colloquio. Tuttavia, la struttura dell’intervista segue solitamente alcuni filoni principali:

La composizione del nucleo familiare e le relazioni interne: con chi si vive, come sono i rapporti tra coniugi o tra genitori e figli, se ci sono figure di supporto esterne (nonni, zii, vicini). La situazione abitativa ed economica: tipologia di contratto di locazione o casa di proprietà, fonti di reddito fisso o saltuario, eventuale presenza di debiti o spese mediche continuative. La routine quotidiana e l’organizzazione dei figli: frequenza scolastica, attività extra-scolastiche, gestione del tempo libero e della salute dei minori. I motivi della richiesta o della segnalazione: cosa ha spinto a richiedere aiuto o quali sono le criticità emerse da una segnalazione della scuola o delle forze dell’ordine.

Rispondere in modo preciso e veritiero è l’unico modo per permettere all’assistente sociale di formulare un piano d’aiuto realmente efficace. Le bugie o le omissioni vengono quasi sempre individuate durante gli accertamenti incrociati o i successivi sopralluoghi domiciliari.

Come comportarsi durante l’appuntamento: le regole pratiche

Presentarsi a un colloquio con i servizi sociali richiede un minimo di preparazione emotiva e pratica. Ecco alcune indicazioni concrete per gestire l’incontro al meglio:

Incrociare i fatti con la documentazione: portare con sé tutti i documenti utili a testimoniare la propria situazione (ISEE aggiornato, buste paga, certificati medici, ricevute di affitto o spese sostenute, documentazione scolastica o di diagnosi cliniche).

portare con sé tutti i documenti utili a testimoniare la propria situazione (ISEE aggiornato, buste paga, certificati medici, ricevute di affitto o spese sostenute, documentazione scolastica o di diagnosi cliniche). Mantenere un tono di voce calmo e rispettoso: anche di fronte a domande personali o scomode, è importante non alzare la voce, non interrompere e non accusare l’operatore di parzialità.

anche di fronte a domande personali o scomode, è importante non alzare la voce, non interrompere e non accusare l’operatore di parzialità. Ascoltare le proposte senza rifiutarle a priori: se viene proposto un supporto educativo o un percorso di sostegno alla genitorialità, mostrarne l’apertura. Il rifiuto categorico viene spesso interpretato come mancanza di consapevolezza del problema.

se viene proposto un supporto educativo o un percorso di sostegno alla genitorialità, mostrarne l’apertura. Il rifiuto categorico viene spesso interpretato come mancanza di consapevolezza del problema. Fare domande se qualcosa non è chiaro: chiedere chiarimenti sui passaggi successivi, sui tempi di attesa per un sussidio o sui compiti che verranno affidati al nucleo familiare.

chiedere chiarimenti sui passaggi successivi, sui tempi di attesa per un sussidio o sui compiti che verranno affidati al nucleo familiare. Far valere la propria dignità senza vittimismo: spiegare le difficoltà con chiarezza, focalizzandosi sui fatti concreti e sulle soluzioni che si intendono mettere in atto.

Guida rapida: i comportamenti corretti e gli errori da evitare

Situazione / Ambito Atteggiamento consigliato Comportamento da evitare Domande sulla vita privata Rispondere con sincerità, spiegando il contesto quotidiano Mentire, sminuire palesemente i problemi o nascondere informazioni importanti Discussione sui problemi economici Portare documenti ufficiali (ISEE, estratti conto, spese mediche) Fare richieste pretestuose o drammatizzare senza esibire alcuna prova documentale Contestazione di una segnalazione Ascoltare con calma e fornire la propria versione dei fatti con dati oggettivi Reagire con rabbia, insultare gli operatori o minacciare azioni legali immediate Proposta di un percorso di supporto Mostrare disponibilità a collaborare e chiedere chiarimenti operativi Rifiutare a prescindere dicendo che “non serve alcun aiuto” o che “va tutto bene”

Casi particolari: segnalazioni scolastiche, tutela minori e aiuti economici

La dinamica del colloquio cambia drasticamente a seconda dell’origine del contatto con il servizio sociale:

1. Richiesta spontanea di contributi o agevolazioni

Se l’appuntamento è stato richiesto dal cittadino per ottenere sostegni economici, un alloggio sociale o l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), il colloquio è prevalentemente informativo e valutativo. L’assistente sociale analizzerà l’Isee, la condizione lavorativa e la presenza di soggetti fragili nel nucleo per verificare i requisiti previsti dai regolamenti comunali o regionali.

2. Segnalazione della scuola o dei servizi sanitari

Quando la segnalazione parte dall’istituto scolastico (per assenze prolungate, problemi comportamentali o trascuratezza del minore) o dal consultorio, il primo colloquio serve a comprendere se esiste un vero stato di disagio e come la famiglia percepisce la situazione. In questi casi, mostrare consapevolezza e apertura ad ascoltare gli insegnanti o gli specialisti è la chiave per risolvere l’emergenza ed evitare l’escalation amministrativa.

3. Indagine sociale su mandato del Tribunale

Se il colloquio avviene su disposizione del Tribunale Ordinario o del Tribunale per i Minorenni (ad esempio nelle separazioni conflittuali o nelle procedure di adozione/affido), l’assistente sociale agisce come consulente del giudice. In quest’ambito le informazioni raccolte confluiranno in una relazione ufficiale. La presenza del proprio legale può essere concordata o valutata, ma durante il colloquio individuale o familiare il focus rimane sulla capacità genitoriale e sulla tutela del minore.

Nota di trasparenza: Le competenze specifiche degli assistenti sociali e i regolamenti di accesso ai contributi variano da Comune a Comune. Per conoscere le normative locali aggiornate o le prassi territoriali, è sempre opportuno fare riferimento al sito ufficiale del proprio Comune di residenza o consultare fonti istituzionali quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli errori da evitare assolutamente

Ci sono alcuni atteggiamenti che rischiano di compromettere irreparabilmente il rapporto con i servizi sociali:

Non presentarsi all’appuntamento senza preavviso: se si è impossibilitati per motivi di salute o di lavoro, occorre avvisare per tempo e chiedere un rinvio. L’assenza ingiustificata viene registrata negativamente. Utilizzare i figli minori come strumento di scontro: durante i colloqui legati a separazioni o divorzi, usare i figli per accusare l’altro genitore dimostra una scarsa capacità di tutelare il benessere psicologico dei piccoli. Porsi in un atteggiamento di sfida: frasi come “lei non sa chi sono io” o “vi denuncio tutti” non intimidiscono il professionista e confermano solo una forte rigidità relazionale. Inviare terze persone a parlare al proprio posto: salvo deleghe formalizzate o presenza dell’avvocato nei casi previsti, il cittadino coinvolto deve presentarsi di persona.

In breve: come gestire il colloquio senza ansia

Il colloquio con l’assistente sociale non è un esame da superare, ma un’opportunità di dialogo con la rete dei servizi pubblici. Per affrontarlo senza ansia, basta seguire pochi passi essenziali:

Organizzare la documentazione con anticipo in modo da non dimenticare nulla.

Ascoltare con rispetto le argomentazioni dell’operatore, mantenendo un atteggiamento collaborativo.

Rispondere sempre con trasparenza, senza nascondere le difficoltà o invogliare sospetti.

Accettare gli interventi proposti se finalizzati al bene della famiglia e dei figli minori.

Con un atteggiamento sereno, improntato alla verità e al rispetto reciproco, la figura dell’assistente sociale si rivela spesso la principale alleata per superare un momento di crisi ed emandare la propria situazione familiare o personale.