Se fai uno screenshot su TikTok, normalmente l’altra persona non riceve una notifica.

Al momento TikTok non avvisa il creator quando qualcuno cattura lo schermo di un video, di un profilo o di altri normali contenuti dell’app. Lo stesso vale, in generale, per la registrazione dello schermo.

Questo però non significa che ogni tua attività su TikTok sia invisibile: visualizzazioni del profilo, visualizzazioni dei post, like, commenti e altre interazioni seguono regole diverse.

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TikTok notifica gli screenshot?

No, TikTok non invia normalmente una notifica quando fai uno screenshot di un contenuto.

Puoi quindi catturare lo schermo di:

un video;

un profilo;

una descrizione;

un commento;

una LIVE;

una normale conversazione;

senza che TikTok invii automaticamente all’altro utente un avviso del tipo:

“Qualcuno ha fatto uno screenshot del tuo contenuto”.

Le verifiche attuali disponibili indicano che TikTok non dispone di una notifica generale per screenshot o registrazioni dello schermo.

Se faccio screenshot di un video TikTok si vede?

No.

Il creator del video non riceve una notifica perché hai fatto uno screenshot.

Questo è diverso dalla visualizzazione del video.

Se guardi il contenuto, TikTok può conteggiare la view e, in determinate condizioni, utilizzare la propria Cronologia visualizzazioni dei post.

Lo screenshot, invece, non genera attualmente una notifica specifica al creator. TikTok gestisce separatamente le funzioni relative alle visualizzazioni dei post nelle proprie impostazioni di privacy.

Se faccio screenshot di un profilo TikTok arriva una notifica?

No.

Fare uno screenshot della pagina profilo di una persona non genera una notifica specifica.

Attenzione però a non confondere lo screenshot con la visita al profilo.

TikTok possiede una funzione separata chiamata Cronologia visualizzazioni del profilo.

Se entri nel profilo prima di fare lo screenshot, la visita può essere visibile nelle condizioni previste dalla funzione.

Quindi:

lo screenshot non viene notificato, ma la visita al profilo potrebbe essere visibile.

La persona può capire che ho fatto lo screenshot?

Non attraverso una normale notifica di TikTok.

Potrebbe eventualmente dedurlo in altri modi, per esempio se:

pubblichi successivamente l’immagine;

gliela invii;

condividi pubblicamente il contenuto catturato.

Ma TikTok non le mostra normalmente una lista delle persone che hanno effettuato screenshot.

Se faccio screenshot di una Storia TikTok si vede?

Attualmente TikTok non risulta inviare una notifica specifica per lo screenshot di una Storia.

Le Storie di TikTok rimangono disponibili per 24 ore e prevedono proprie funzioni di visualizzazione e interazione.

Questo significa però che devi distinguere tra:

aver visto la Storia ;

; averne fatto uno screenshot.

La visualizzazione può comparire secondo il funzionamento delle Storie.

Lo screenshot, invece, non genera normalmente una notifica separata.

Quindi se faccio screenshot di una Storia non si vede?

Lo screenshot in sé non viene normalmente segnalato.

La persona può però sapere che hai visto la Storia, se la tua visualizzazione è visibile attraverso le normali funzioni previste da TikTok.

È quindi possibile che l’altro utente sappia che hai visto la Storia, ma non perché TikTok gli dica che hai fatto lo screenshot.

TikTok avvisa se registro lo schermo?

No, normalmente TikTok non invia una notifica neppure quando utilizzi la registrazione dello schermo.

Questo vale per i normali contenuti presenti nell’app.

Una verifica recente di Android Authority riporta che TikTok non notifica il creator né in caso di screenshot né in caso di screen recording.

Screenshot e registrazione schermo sono quindi uguali?

Dal punto di vista della notifica all’altro utente, attualmente il comportamento è sostanzialmente simile:

screenshot → nessuna normale notifica;

registrazione dello schermo → nessuna normale notifica.

Naturalmente sono due operazioni differenti sul telefono.

Una cattura un’immagine.

L’altra registra un video di ciò che appare sul display.

Se registro una LIVE TikTok arriva una notifica?

Non risulta che TikTok notifichi al creator che hai avviato una registrazione dello schermo della LIVE attraverso gli strumenti normali del dispositivo.

Anche in questo caso, però, assistere alla LIVE e registrarla sono due cose diverse.

Il creator può avere informazioni relative agli spettatori e alle interazioni della diretta indipendentemente dal fatto che tu stia registrando lo schermo.

Se faccio screenshot dei messaggi TikTok si vede?

Per le normali conversazioni TikTok, le verifiche attuali indicano che non viene inviata una notifica generale per gli screenshot.

È comunque prudente non basarsi sull’idea che questa regola resterà invariata per sempre.

Le piattaforme social modificano periodicamente le funzioni di privacy e messaggistica.

Se TikTok introducesse in futuro messaggi temporanei o nuove modalità protette, il comportamento potrebbe cambiare.

È come Snapchat?

No.

Snapchat è noto proprio per le notifiche relative alle catture dello schermo in diversi contesti.

TikTok attualmente non utilizza lo stesso sistema generale.

Questo è uno dei motivi per cui molti utenti si chiedono se l’altra persona possa accorgersi dello screenshot.

È come Instagram?

Non esattamente.

Instagram normalmente non notifica gli screenshot di post, Reels o Storie, ma prevede eccezioni per alcune forme di contenuti temporanei nei messaggi privati.

TikTok, invece, al momento non risulta utilizzare un sistema equivalente di notifiche screenshot per i normali contenuti dell’app.

Posso impedire agli altri di fare screenshot dei miei TikTok?

Non attraverso una normale impostazione TikTok capace di bloccare tutti gli screenshot effettuati dal telefono.

Anche se disattivi il download dei tuoi video, una persona può ancora utilizzare le funzioni di cattura dello schermo disponibili sul proprio dispositivo.

Disattivare i download impedisce gli screenshot?

No.

Sono due cose diverse.

TikTok permette ai creator di gestire la possibilità di scaricare i propri video attraverso le impostazioni di privacy.

Disattivare il download può impedire l’utilizzo della funzione ufficiale di salvataggio del video, ma non impedisce necessariamente:

screenshot;

registrazioni dello schermo;

fotografie dello schermo effettuate con un altro dispositivo.

Se scarico un video TikTok arriva una notifica?

Non è la stessa cosa dello screenshot.

Le verifiche attuali indicano che TikTok non invia normalmente una notifica nominativa al creator quando qualcuno scarica un video attraverso la funzione prevista dall’app.

Questo tema merita comunque una guida separata, perché entra in gioco anche l’impostazione che consente al creator di permettere o impedire i download.

Se faccio screenshot di un commento si vede?

No.

La cattura dello schermo di un commento non genera normalmente una notifica all’autore del commento.

Se invece:

metti like;

rispondi;

menzioni qualcuno;

stai effettuando un’interazione reale all’interno di TikTok e quella può essere visibile.

Se faccio screenshot senza aprire il profilo?

In quel caso non generi necessariamente una visita al profilo.

Per esempio, se catturi uno screenshot direttamente dalla pagina Per Te mentre guardi un video, l’azione di screenshot non equivale automaticamente all’apertura del profilo del creator.

Quindi è importante distinguere sempre:

visualizzazione del video;

visita al profilo;

screenshot.

Sono tre azioni diverse.

Screenshot TikTok: cosa può vedere davvero l’altro utente?

Azione L’altro utente può accorgersene? Screenshot di un video Nessuna normale notifica Screenshot di un profilo Nessuna notifica per lo screenshot Screenshot di una Storia Nessuna normale notifica screenshot Registrazione schermo Nessuna normale notifica Visualizzazione video Può rientrare nelle funzioni di visualizzazione Visita al profilo Può comparire nella cronologia visite Like Sì, è un’interazione visibile Commento Sì Follow Sì Download video Nessuna normale notifica nominativa

Screenshot significa che sono completamente anonimo?

No.

Questo è probabilmente il punto più importante.

Il fatto che TikTok non notifichi lo screenshot non significa che l’intera sessione sia anonima.

Prima o dopo lo screenshot potresti aver:

guardato un video;

visitato il profilo;

aperto una Storia;

messo un like;

commentato;

seguito l’account.

Ognuna di queste azioni ha proprie regole di visibilità.

TikTok potrebbe introdurre le notifiche screenshot in futuro?

Sì, tecnicamente potrebbe farlo.

Android e iOS dispongono di strumenti che possono consentire alle app di rilevare o limitare determinate catture dello schermo in alcuni contesti.

Per esempio, Android mette a disposizione API specifiche per il rilevamento degli screenshot.

Questo non significa che TikTok le utilizzi oggi per notificare normalmente gli screenshot.

Significa soltanto che il comportamento delle app può cambiare con gli aggiornamenti.

Le app esterne possono vedere chi fa screenshot?

Diffida da app o siti che promettono:

“scopri chi fa screenshot dei tuoi TikTok”;

“vedi chi salva le tue foto”;

“lista segreta di chi cattura il tuo profilo”.

TikTok non mette a disposizione una normale funzione ufficiale che mostri una lista degli utenti che fanno screenshot.

Un’app esterna non dovrebbe quindi essere considerata automaticamente capace di fornire dati che TikTok stesso non rende disponibili.

Conviene fare screenshot di contenuti privati?

Il fatto che TikTok non invii una notifica non significa che qualsiasi utilizzo dello screenshot sia appropriato.

Bisogna distinguere tra:

fare una copia privata;

ripubblicare il contenuto;

diffondere conversazioni;

condividere immagini personali;

utilizzare materiale protetto da copyright.

La mancata notifica tecnica non elimina questioni di privacy, consenso o diritto d’autore.

In sintesi

TikTok attualmente non invia normalmente una notifica quando fai uno screenshot o registri lo schermo.

Questo vale in generale per:

video;

profili;

normali messaggi;

LIVE;

altri contenuti dell’app.

Ma bisogna distinguere lo screenshot dalle altre azioni.

Se prima di catturare lo schermo:

guardi un video;

visiti un profilo;

visualizzi una Storia;

metti like;

quelle attività possono seguire regole di visibilità proprie.

Quindi la risposta alla domanda “se faccio uno screenshot su TikTok arriva una notifica?” è, oggi:

no, normalmente TikTok non avvisa l’altra persona dello screenshot.

Domande frequenti

TikTok notifica gli screenshot dei video?

No. Attualmente TikTok non invia normalmente una notifica al creator quando fai uno screenshot di un video.

TikTok notifica gli screenshot delle Storie?

Non risulta una normale notifica per lo screenshot. La visualizzazione della Storia può però essere visibile separatamente.

Se faccio screenshot di un profilo TikTok si vede?

Lo screenshot non genera una notifica. La visita al profilo può invece essere visibile attraverso la Cronologia visualizzazioni del profilo.

TikTok notifica le registrazioni dello schermo?

No, attualmente non invia normalmente una notifica neppure per la registrazione dello schermo.

Se faccio screenshot dei messaggi TikTok arriva una notifica?

Per le normali conversazioni non risulta una notifica generale relativa agli screenshot.

Posso impedire agli altri di fare screenshot dei miei TikTok?

Non attraverso una normale impostazione capace di bloccare tutte le catture dello schermo. Disattivare i download non impedisce necessariamente screenshot o screen recording.

Se faccio screenshot anonimamente nessuno può sapere che ho visto il contenuto?

Non necessariamente. Lo screenshot può non essere notificato, ma la visualizzazione del video, della Storia o del profilo può essere gestita da altre funzioni di TikTok.