Se guardi il profilo TikTok di una persona, la tua visita può essere visibile, ma non sempre.

TikTok dispone infatti di una funzione chiamata Cronologia visualizzazioni del profilo. Quando è attiva, può mostrare alcune delle persone che hanno visitato il profilo negli ultimi 30 giorni. La funzione però è reciproca: per comparire, anche chi visita deve avere la stessa impostazione attivata.

Quindi la risposta corretta non è semplicemente “sì” o “no”: dipende dalle impostazioni di entrambi gli account.

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Quando si vede che hai guardato un profilo TikTok

La tua visita può comparire nella cronologia dell’altra persona quando:

tu hai attivato la Cronologia visualizzazioni del profilo;

anche l’altra persona utilizza la funzione;

l’account rientra nei requisiti previsti da TikTok;

la visita rientra nel periodo conservato dalla funzione.

TikTok limita infatti la cronologia agli ultimi 30 giorni.

Quando invece la visita non si vede

Se hai disattivato la Cronologia visualizzazioni del profilo, le altre persone non dovrebbero vederti nella propria cronologia delle visite tramite questa funzione.

Allo stesso tempo, però, nemmeno tu potrai vedere chi visita il tuo profilo.

È un sistema basato sulla reciprocità: per utilizzare la funzione devi accettare che anche le tue visite possano diventare visibili agli altri utenti che la utilizzano.

Che cos’è la Cronologia visualizzazioni del profilo

È una funzione ufficiale di TikTok che permette di vedere alcuni account che hanno visitato il tuo profilo.

Non è però una lista completa di tutte le persone che ti hanno guardato.

Vedrai soltanto gli utenti che:

hanno visitato il tuo profilo;

hanno anch’essi attivato la funzione;

rientrano nel periodo previsto dalla cronologia.

Quindi una persona può visitare il tuo profilo senza comparire nella lista.

TikTok mostra tutte le persone che visitano il profilo?

No.

Questo è uno dei punti più importanti.

La Cronologia visualizzazioni del profilo non rappresenta un registro completo di tutti i visitatori.

Se una persona ha la funzione disattivata, la sua visita non viene mostrata nella cronologia secondo il normale funzionamento della funzione.

Di conseguenza non puoi usare il numero di profili presenti nell’elenco per stabilire quante persone abbiano realmente visitato la tua pagina.

Per quanto tempo si vedono le visite al profilo TikTok?

TikTok mostra le visite relative agli ultimi 30 giorni.

Le visite più vecchie escono quindi dalla cronologia.

Non esiste, tramite questa funzione, uno storico permanente di tutte le persone che hanno visitato il tuo profilo.

Chi può usare le visualizzazioni profilo TikTok?

TikTok applica alcuni requisiti alla funzione.

Le informazioni attualmente riportate per Profile view history indicano che devi:

avere almeno 16 anni ;

; avere meno di 5.000 follower.

Se non trovi la voce relativa alle visualizzazioni del profilo, quindi, non significa necessariamente che l’app abbia un problema.

Potresti semplicemente non rientrare nei requisiti previsti.

Perché con più di 5.000 follower non vedo la funzione?

La funzione è limitata agli account sotto questa soglia.

Un creator con 10.000, 50.000 o 100.000 follower non dovrebbe quindi aspettarsi di avere la stessa lista delle visite al profilo disponibile per un account più piccolo.

Questo evita anche un errore comune: analytics del profilo e identità dei visitatori non sono la stessa cosa.

Un creator può avere statistiche sull’andamento dell’account senza avere necessariamente una lista nominativa completa di chi ha visitato il profilo.

Come attivare le visualizzazioni profilo su TikTok

La posizione esatta delle voci può cambiare con gli aggiornamenti dell’app, ma normalmente il percorso è:

Profilo > Menu > Impostazioni e privacy > Privacy > Visualizzazioni profilo

Da qui puoi attivare o disattivare la Cronologia visualizzazioni del profilo.

In alcune versioni dell’app può comparire anche un collegamento diretto nella schermata del profilo.

Come disattivare le visualizzazioni profilo

Utilizza lo stesso percorso:

Profilo > Menu > Impostazioni e privacy > Privacy > Visualizzazioni profilo

e disattiva la funzione.

Una volta disattivata, perdi anche la possibilità di vedere la cronologia delle persone che visitano il tuo profilo.

Se disattivo le visualizzazioni dopo aver guardato un profilo, si vede ancora?

Qui conviene essere prudenti.

TikTok documenta il funzionamento reciproco della Cronologia visualizzazioni profilo, ma non conviene usare l’attivazione e disattivazione continua come un “trucco” per visitare profili senza lasciare tracce.

Il comportamento può dipendere dal momento in cui la visita viene registrata e dagli aggiornamenti della piattaforma.

Se vuoi evitare che le tue visite vengano condivise attraverso questa funzione, la soluzione più coerente è tenere disattivata la Cronologia visualizzazioni del profilo prima di visitare altri profili.

Se la funzione è disattivata posso guardare profili senza farmi vedere?

Per quanto riguarda la Cronologia visualizzazioni del profilo, se la funzione è disattivata non dovresti comparire nella lista generata da questa funzione.

Questo non significa però essere completamente anonimo su TikTok.

Se interagisci con il contenuto puoi lasciare altre tracce, per esempio:

un like;

un commento;

un follow;

una richiesta di follow;

una condivisione o altra interazione visibile.

Visitare un profilo e interagire con esso sono due cose diverse.

Se metto like per sbaglio e poi lo tolgo?

Questo è un caso differente dalle visualizzazioni profilo.

Il like è un’interazione specifica con un contenuto e può generare una notifica.

Toglierlo successivamente non garantisce che la persona non abbia già visto la notifica.

Quindi la Cronologia visualizzazioni profilo non va confusa con le notifiche relative ai like.

Se guardo un video TikTok si vede il mio nome?

Non è la stessa funzione.

TikTok distingue tra:

visualizzazioni del profilo ;

; visualizzazioni dei post.

TikTok dispone anche di una funzione separata chiamata Post view history, con regole proprie.

Quindi aprire un profilo e guardare semplicemente un video non devono essere trattati come la stessa azione.

Questo tema merita una pagina separata.

Se entro nel profilo dopo aver visto un video?

In questo caso effettui due azioni diverse:

guardi il video; apri il profilo dell’autore.

Se la Cronologia visualizzazioni profilo è attiva nelle condizioni previste, la seconda azione può diventare visibile attraverso quella funzione.

Non è il video stesso ad aver “rivelato” automaticamente la visita al profilo.

Account pubblico o privato cambia qualcosa?

Un account privato limita chi può visualizzare i contenuti pubblicati.

La Cronologia visualizzazioni profilo, invece, riguarda il fatto che un utente abbia aperto la pagina del profilo.

Quindi profilo privato e cronologia visite sono due impostazioni differenti.

Avere un account privato non equivale automaticamente a disattivare tutte le funzioni relative alle visualizzazioni.

Se non seguo la persona, può vedere che sono entrato nel profilo?

Il fatto di seguirla o meno non è il punto decisivo.

La funzione riguarda principalmente la Cronologia visualizzazioni del profilo e le impostazioni degli account coinvolti.

Quindi non bisogna pensare:

“Non siamo follower, quindi non può vedermi.”

Può comunque esserci una visita registrabile secondo le condizioni della funzione.

Arriva una notifica quando guardo un profilo TikTok?

La funzione viene normalmente consultata attraverso la cronologia delle visualizzazioni del profilo.

Non va interpretata come una notifica garantita e immediata ogni volta che qualcuno apre una pagina.

L’altra persona può quindi accorgersi della visita consultando la relativa sezione, se la funzione è disponibile e attiva.

Se guardo più volte lo stesso profilo cosa succede?

TikTok non presenta la funzione come un contatore dettagliato di quante volte ogni singola persona abbia visitato il profilo.

L’obiettivo principale è mostrare gli account che hanno effettuato una visita nel periodo previsto.

Non bisogna quindi considerarla uno strumento per sapere esattamente:

quante volte una persona ti controlla;

a che ora precisa entra ogni volta;

quanto tempo rimane sul tuo profilo.

Posso vedere a che ora una persona ha guardato il mio profilo?

La funzione non deve essere considerata un registro forense delle visite.

Mostra la cronologia prevista da TikTok, ma non fornisce necessariamente tutti i dettagli che molti servizi esterni promettono.

Se un’app dice di poter mostrare:

minuto esatto di ogni visita;

durata;

numero preciso di accessi;

visitatori anonimi;

conviene essere molto prudenti.

Esistono app per vedere tutti quelli che visitano TikTok?

Non esiste una ragione per affidarsi ad app esterne quando TikTok dispone già della propria funzione ufficiale.

Soprattutto, servizi che promettono di rivelare anche gli utenti che TikTok non mostra dovrebbero essere trattati con cautela.

Non fornire a siti sconosciuti:

password TikTok;

codici di accesso;

credenziali;

autorizzazioni non necessarie.

Se non vedo una persona nella cronologia significa che non ha visitato il mio profilo?

No.

È proprio questo uno degli errori più comuni.

Se quella persona ha la funzione disattivata, potrebbe aver visitato il tuo profilo senza comparire nella tua cronologia.

Quindi:

assenza dalla lista ≠ prova che non abbia visitato il profilo.

Se vedo una persona nella cronologia significa che mi sta “stalkerando”?

No.

Una singola visita al profilo dice soltanto che quella persona ha aperto la tua pagina nelle condizioni previste dalla funzione.

Non dice:

perché l’ha fatto;

quanto tempo è rimasta;

cosa ha pensato;

se ti controlla abitualmente.

Eviterei quindi di attribuire intenzioni sulla base della sola visualizzazione.

Posso vedere chi visita il profilo se ho 10.000 follower?

La funzione Profile view history è indicata per gli account con meno di 5.000 follower.

Con un numero maggiore di follower potresti avere accesso a strumenti statistici diversi, ma non alla stessa funzione nominativa di cronologia visite.

Perché non vedo “Visualizzazioni profilo” nelle impostazioni?

Le cause più probabili sono:

hai meno di 16 anni;

hai raggiunto o superato la soglia prevista di follower;

la funzione non è disponibile sul tuo account o nella versione dell’app che stai utilizzando;

TikTok ha modificato la posizione dell’impostazione.

Prima di pensare a un bug, aggiorna l’app e controlla i requisiti.

Profilo TikTok visto: tabella rapida

Situazione La visita può vedersi? Entrambi avete la cronologia attiva Sì, nelle condizioni previste Tu hai la cronologia disattivata Normalmente no tramite questa funzione L’altra persona ha la funzione disattivata Non può consultare la propria cronologia Visita più vecchia di 30 giorni Esce dalla cronologia Hai meno di 16 anni Funzione non disponibile Hai 5.000 follower o più Funzione non disponibile secondo i requisiti indicati Metti like o commenti L’interazione può essere visibile indipendentemente dalla visita profilo

In sintesi

Se guardi un profilo TikTok, la persona può vedere la tua visita solo in determinate condizioni.

TikTok utilizza una funzione chiamata Cronologia visualizzazioni del profilo.

Il punto fondamentale è che:

la funzione è reciproca;

mostra visite relative agli ultimi 30 giorni;

non mostra necessariamente tutti i visitatori;

è disponibile solo per determinati account;

puoi disattivarla dalle impostazioni Privacy.

Quindi non basta aprire un profilo per concludere automaticamente che “la persona lo saprà”.

Dipende dalle impostazioni coinvolte.

Domande frequenti

Se guardo il profilo TikTok di qualcuno lo vede?

Può vederlo se la Cronologia visualizzazioni del profilo è attiva nelle condizioni previste per entrambi gli account.

Se disattivo le visualizzazioni profilo posso vedere gli altri senza farmi vedere?

Se disattivi la funzione non puoi più vedere la tua cronologia e le tue visite non dovrebbero comparire tramite questa funzione.

TikTok mostra tutti quelli che visitano il profilo?

No. Mostra soltanto gli utenti compatibili con il funzionamento della Cronologia visualizzazioni profilo.

Per quanto tempo rimane una visita?

La cronologia riguarda gli ultimi 30 giorni.

Perché non ho le visualizzazioni profilo?

La funzione richiede almeno 16 anni e meno di 5.000 follower, secondo i requisiti indicati da TikTok.

Se guardo solo un video si vede che sono stato sul profilo?

No, sono due funzioni differenti. TikTok dispone anche di una cronologia delle visualizzazioni dei post con regole proprie.

Arriva una notifica ogni volta che entro in un profilo?

Non va considerata una notifica garantita per ogni visita. La visita può essere consultata attraverso la relativa cronologia.

Posso vedere chi visita il mio profilo oltre 30 giorni?

Non tramite la normale Cronologia visualizzazioni del profilo.