Netflix trasformerà i romanzi più venduti dell’anno in serie TV e film entro la fine del 2026. Gli adattamenti letterari dominano già le classifiche globali, generando miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma.
I titoli più attesi in arrivo nel 2026
Il colosso dello streaming punta tutto sul fenomeno BookTok per scalare le classifiche. Tra le novità più attese spicca l’adattamento di “Creature incredibilmente luminose” di Shelby Van Pelt.
Gli amanti dei grandi classici vedranno una nuova versione di “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen. Anche il cult “La piccola casa nella prateria” riceverà un moderno trattamento televisivo.
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I fan del thriller attendono con ansia “The God of the Woods”, basato sul romanzo di Liz Moore. Per chi cerca il romance, è confermato l’arrivo di “This Summer Will Be Different” di Carley Fortune.
Ecco la lista delle produzioni principali:
- Remarkably Bright Creatures: il bestseller di Shelby Van Pelt.
- The God of the Woods: il nuovo thriller di Liz Moore.
- This Summer Will Be Different: l’ultimo successo di Carley Fortune.
- Pride and Prejudice: l’intramontabile capolavoro di Jane Austen.
- Little House on the Prairie: il ritorno della saga di Laura Ingalls Wilder.
Sequel e conferme: tornano Bridgerton e Il Problema dei 3 Corpi
Oltre alle novità, Netflix rinnoverà i suoi successi basati su saghe letterarie famose. La nuova stagione di “Bridgerton” continuerà a esplorare l’universo romantico creato da Julia Quinn.
La fantascienza tornerà protagonista con il secondo capitolo de “Il problema dei 3 corpi”. La serie è tratta dalla complessa trilogia dell’autore cinese Liu Cixin.
Confermato anche il ritorno di “Forever”, basato sulle opere di Judy Blume. Questi titoli hanno garantito a Netflix il primo posto in classifica per mesi.
I dati interni mostrano che il 20% delle ore viste riguarda contenuti tratti da libri. Questo legame tra carta e schermo sta spingendo drasticamente anche le vendite dei romanzi originali.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.