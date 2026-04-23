Sydney Sweeney è stata ufficialmente esclusa dal montaggio finale de Il Diavolo veste Prada 2. La decisione è arrivata direttamente dal team creativo a ridosso dell’uscita nelle sale.
Il motivo dell’esclusione improvvisa
La scena eliminata durava circa tre minuti e mostrava l’attrice nei panni di se stessa. Sydney Sweeney veniva vestita dal personaggio di Emily Charlton, interpretato da Emily Blunt.
La produzione ha definito il taglio una scelta necessaria per la struttura del film. Nonostante l’entusiasmo iniziale, il cameo non risultava coerente con il ritmo della narrazione.
- Durata scena: 3 minuti.
- Ruolo: Sydney Sweeney interpretava se stessa.
- Motivazione: Incompatibilità con la struttura narrativa.
- Data di uscita: Il film arriverà nei cinema il 1° maggio.
I fan avevano avvistato l’attrice sul set di New York lo scorso agosto. Le foto rubate avevano alimentato grandi aspettative per la sua partecipazione al sequel.
Cast e ritorni confermati nel sequel
Il team di produzione ha espresso rammarico per la scelta di eliminare il cameo. Il rapporto con l’attrice ventottenne è rimasto comunque ottimo durante tutte le riprese.
Il sequel del cult del 2006 vedrà nuovamente protagoniste le icone originali. Anne Hathaway torna a vestire i panni di Andrea Sachs, l’ex assistente della Runway.
Meryl Streep riprenderà il ruolo leggendario della direttrice Miranda Priestly. La trama si concentrerà sulle nuove sfide dell’editoria moderna e della moda digitale.
- Protagonista: Anne Hathaway (Andy Sachs).
- Antagonista: Meryl Streep (Miranda Priestly).
- Co-protagonista: Emily Blunt (Emily Charlton).
Il montaggio definitivo è stato ultimato per garantire la massima fluidità al racconto cinematografico. L’assenza della Sweeney rimane la notizia più discussa del pre-lancio internazionale.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.