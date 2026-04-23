Hulk Hogan ha rilasciato la sua ultima intervista shock pochi mesi prima di morire a luglio 2025. Le rivelazioni inedite emergono nella nuova docuserie Netflix “Hulk Hogan: Real American”.

I segreti rivelati nella docuserie Netflix

L’icona del wrestling ha affrontato senza filtri il tema della sua salute in rapido declino. Hogan ha ammesso che il suo corpo era ormai stremato da decenni di combattimenti estremi.

Le confessioni toccano anche il turbolento divorzio dall’ex moglie Linda Hogan. Il “Real American” descrive quegli anni come un periodo di profonda crisi personale e psicologica.

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Ecco i punti più scottanti emersi dal racconto postumo:

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Testimonianze e retroscena inediti sulla leggenda WWE

Netflix ha raccolto voci mai ascoltate prima da parte di colleghi e rivali storici. Le interviste a Linda Hogan e Nick Hogan gettano una luce diversa sulla figura dell’atleta.

I colleghi della WWE descrivono un uomo diviso tra il personaggio pubblico e la fragilità privata. La serie esplora come Hogan abbia gestito la fama mondiale mentre affrontava il dolore fisico costante.

La docuserie in quattro parti analizza anche il peso dei suoi errori mediatici. Hogan non ha cercato giustificazioni, offrendo una visione cruda della sua intera carriera professionale.

Il documentario diventa così il testamento definitivo di un uomo che ha plasmato la cultura pop. Le immagini inedite mostrano un Hulk Hogan vulnerabile e consapevole della fine imminente.