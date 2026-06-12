Il network americano CBS non ha ancora annunciato ufficialmente la terza stagione di Matlock, il legal drama rivelazione con Kathy Bates. Tuttavia, il clamoroso successo di ascolti registrato negli Stati Uniti rende il rinnovo quasi scontato per i prossimi mesi.

Il nodo del rinnovo e i tempi di attesa per l’Italia

La serie ha conquistato il pubblico grazie a un colpo di scena iniziale che ha completamente ribaltato la struttura del classico procedural anni ’80. CBS ha confermato la seconda stagione dopo appena due episodi trasmessi, un evento rarissimo nella televisione generalista odierna.

I tempi di produzione suggeriscono che, in caso di semaforo verde, i nuovi episodi non arriveranno prima della fine del 2026. Per gli spettatori italiani la finestra temporale si allunga ulteriormente. La distribuzione della prima stagione nel nostro Paese ha subito dinamiche diverse rispetto alla messa in onda originale, creando un divario temporale fisiologico.

Potrebbe interessarti anche:

Dove vedere la serie e cosa aspettarsi dal cast

In Italia i diritti di distribuzione dei prodotti CBS sono storicamente legati alle piattaforme streaming principali e ai canali Rai. La collocazione ufficiale della serie definisce anche la disponibilità dei futuri capitoli per il pubblico italiano.

La presenza di Kathy Bates resta il pilastro fondamentale del progetto. L’attrice premio Oscar aveva inizialmente annunciato il ritiro dalle scene, per poi fare marcia indietro proprio grazie alla sceneggiatura di questa serie. Il destino della terza stagione è legato a doppio filo alla sua volontà di continuare a vestire i panni di Madeline Matlock.

Cosa manca per l’annuncio ufficiale della terza stagione

Al momento mancano le firme sui contratti per i nuovi episodi e la stesura della sceneggiatura da parte della showrunner Jennie Snyder Urman. La produzione deve prima completare il ciclo della seconda stagione per valutare la tenuta dei dati Auditel americani.

Il pubblico italiano deve quindi attendere la conferma ufficiale di CBS prima di poter calcolare la data di uscita effettiva sui nostri schermi.