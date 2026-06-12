Il finale della prima stagione del reboot di Matlock ha ribaltato le carte in tavola. Il duro confronto tra Madeline e Senior ridefinisce completamente la trama dei prossimi episodi.

Il medical drama legale, trasmesso in Italia da Sky e NOW, ha chiuso il suo primo capitolo con un colpo di scena che lascia Senior isolato e tradito.

Il crollo di Senior: cosa è successo davvero nel finale

Madeline ha finalmente svelato il suo piano, colpendo Senior dove fa più male. L’anziano avvocato non è più l’intoccabile leader dello studio Jacob & Grey.

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La scoperta della verità sulle farmaceutiche lo ha privato del controllo. Senior si ritrova così estromesso dal potere e professionalmente vulnerabile.

Il futuro del personaggio nella seconda stagione

La produzione ha confermato che l’attore tornerà nei nuovi episodi. Il suo ruolo, tuttavia, non sarà più lo stesso all’interno dello studio legale.

L’ipotesi più accreditata dai critici è una spietata vendetta personale contro Madeline. Non si esclude però un clamoroso tentativo di redenzione per riconquistare la famiglia.

Perché questo cambio di rotta funziona in Italia

Il pubblico italiano ama i legal drama con una forte componente psicologica e familiare. La trasformazione di Senior da mentore a potenziale antagonista rompe i cliché del genere.

La sfida tra i due protagonisti diventerà il motore centrale di Matlock 2. Non vedremo più dinamiche procedurali ripetitive, ma un vero thriller psicologico aziendale.

Ora resta da capire se Senior sceglierà la via del perdono o quella della distruzione totale nel prossimo autunno.