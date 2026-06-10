La corsa di Pippa Fitz-Amobi sta per giungere al termine, ma il traguardo avrà una forma diversa da quella che i fan si aspettavano. Netflix ha ufficializzato il rinnovo di Come uccidono le brave ragazze (A Good Girl’s Guide To Murder) per una terza e ultima stagione, blindando l’adattamento dell’ultimo romanzo della trilogia letteraria di Holly Jackson, As Good As Dead.

Tuttavia, dietro la buona notizia si nasconde un compromesso produttivo importante: la stagione finale sarà una miniserie ridotta di soli 4 episodi. Una decisione che riflette le nuove logiche spietate dello streaming globale di fronte all’andamento degli ascolti.

Il crollo degli ascolti e la strategia del formato ridotto

Il rinnovo per il terzo capitolo era nell’aria fin dal debutto della serie, ma le modalità dell’annuncio svelano un netto cambio di rotta. Se la prima stagione dello show della BBC (distribuito globalmente da Netflix) aveva dominato la Top 10 globale per due settimane, la seconda stagione ha subito un brusco risveglio.

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I dati di ascolto più recenti hanno registrato un debutto da 1,8 milioni di visualizzazioni nella prima settimana, segnando un pesante calo superiore al 76% rispetto all’esordio della serie. Questo crollo verticale spiega la scelta di Netflix e dei partner produttivi di optare per una stagione “abbreviata”. Le riprese dei 4 episodi finali sono in realtà già terminate in segreto, una mossa che ha permesso di ottimizzare i costi di produzione prima ancora che il calo dei dati diventasse di dominio pubblico.

Cosa è confermato: trama, cast e la lunga attesa per il 2027

La buona notizia per i lettori è che la storia di Holly Jackson troverà una degna conclusione televisiva senza lasciare cliffhanger irrisolti. La scrittrice, qui in veste di produttrice esecutiva, si è detta entusiasta di poter portare sullo schermo As Good As Dead, definendolo il suo libro preferito della saga.

Ecco i punti fermi già confermati per il finale della serie:

Il cast: Emma Myers (già stella di Wednesday) tornerà nei panni della giovane investigatrice Pip, affiancata da Zain Iqbal e dal resto del cast storico.

Emma Myers (già stella di Wednesday) tornerà nei panni della giovane investigatrice Pip, affiancata da Zain Iqbal e dal resto del cast storico. Il tono: La produzione promette una svolta molto più cupa, claustrofobica e “orribile”, in linea con l’evoluzione psicologica della protagonista nell’ultimo romanzo.

La produzione promette una svolta molto più cupa, claustrofobica e “orribile”, in linea con l’evoluzione psicologica della protagonista nell’ultimo romanzo. La data: Gli spettatori dovranno armarsi di pazienza. La terza stagione arriverà su Netflix a livello globale solo nel 2027.

Cosa cambia per il pubblico italiano: finestre e disponibilità

Per gli spettatori italiani non ci saranno brutte sorprese sul fronte della reperibilità. A differenza di quanto accadrà in paesi come Germania, Austria o Svizzera (dove lo show è un’esclusiva della piattaforma ZDFneo), in Italia i diritti streaming restano saldamente nelle mani di Netflix.

Il vero elemento di discussione per il pubblico di casa nostra sarà la gestione del ritmo narrativo. Concentrare la fitta trama di un intero romanzo thriller in soli 4 episodi da circa un’ora rappresenta una sfida notevole. Il rischio di un finale frettoloso è concreto, ma la presenza della stessa autrice Jackson tra gli sceneggiatori garantisce il rispetto dello spirito originale dell’opera, rassicurando una fanbase italiana molto legata alla saga letteraria edita da Rizzoli.