Ti è mai capitato di passare quaranta minuti a scorrere i cataloghi di Netflix, Prime Video o Disney+, per poi arrenderti e far partire, per la trentesima volta, lo stesso identico film? Che si tratti di una commedia romantica degli anni Duemila, di un classico di Christopher Nolan o dell’ennesima maratona di Harry Potter, la scena si ripete identica nelle case di milioni di spettatori ogni sera.

In un’epoca in cui abbiamo a disposizione l’intera storia del cinema a portata di clic, la nostra scelta finale ricade quasi sempre su qualcosa di cui conosciamo già ogni singola battuta. Non è pigrizia, e non è nemmeno mancanza di curiosità: è un fenomeno culturale e psicologico preciso che racconta molto di come stiamo cambiando noi e del modo in cui consumiamo l’intrattenimento.

Il paradosso della scelta (e come ci sfinisce)

Se ne parla sempre più spesso sui social, tra meme virali e confessioni su TikTok: la sfinente ricerca di qualcosa di nuovo ha un nome scientifico, “streaming fatigue” (o fatica da decisione). Quando le opzioni sono troppe, il nostro cervello va in sovraccarico.

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Algoritmi sempre più aggressivi ci bombardano di novità “personalizzate”, trailer che partono in automatico e percentuali di compatibilità. Il risultato? Scegliere un film inedito diventa un investimento emotivo e di tempo. Rivedere un film già visto elimina il rischio di rimanere delusi e ci permette di goderci la serata senza ansie da prestazione culturale.

La chimica del “Comfort Watching”

C’è un dettaglio che sta dividendo psicologi del comportamento ed esperti di media: la ripetizione non è solo un rifugio, è una vera e propria strategia di autoregolazione emotiva. Quando guardiamo un film per la prima volta, il nostro cervello è costantemente impegnato a elaborare informazioni, prevedere i colpi di scena e decifrare le intenzioni dei personaggi.

Quando invece facciamo partire quel film che conosciamo a memoria, attiviamo il cosiddetto comfort watching. Sappiamo già che il protagonista si salverà, che la coppia si bacerà sotto la pioggia o che l’assassino verrà catturato. Questa totale assenza di suspense genera un rilascio terapeutico di dopamina. Sapere esattamente cosa succederà ci dà l’illusione di avere il controllo, agendo come una coperta di Linus contro lo stress della vita quotidiana.

Cosa dice di noi e delle piattaforme oggi

Questo comportamento lancia un segnale chiaro ai colossi dello streaming, che stanno parzialmente rivedendo le proprie strategie. Per anni Netflix e concorrenti hanno investito miliardi in produzioni originali da lanciare a ritmo continuo. Oggi, però, si stanno accorgendo che il vero “oro” dei loro cataloghi sono i diritti delle vecchie serie TV o dei film cult del passato.

Il pubblico non vuole solo il nuovo capolavoro da festival; vuole lo “sfondo sonoro” rassicurante mentre cena o spippola sul telefono. Lo streaming ha trasformato il cinema da evento sacro a compagno di stanza, dove la familiarità conta più della novità.

Perché continueremo a premere “play” sulle stesse scene

Questo trend non è destinato a svanire, anzi. Più il mondo esterno diventa imprevedibile e frenetico, più il cinema del passato assumerà una funzione nostalgica e curativa. Non si tratta di rifiuto della novità, ma di un sano ecologismo mentale: alternare la fatica di scoprire una nuova storia al calore terapeutico di una già vissuta.

La prossima volta che vi sentirete in colpa per aver fatto partire Il Diavolo veste Prada invece dell’ultimo film polacco premiato a Cannes, ricordatevi che state solo facendo del bene al vostro cervello. Buon (già visto) ascolto.