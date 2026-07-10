La risposta breve è no, Facebook non permette in alcun modo di sapere chi ha visitato il tuo profilo, né mostra agli altri se tu hai visitato il loro. La piattaforma non fornisce questa funzione, sia per motivi di privacy sia per garantire che gli utenti continuino a navigare liberamente all’interno del social network.

In sintesi Nessuna traccia diretta: Guardare un profilo, scorrere le foto o leggere le informazioni pubbliche non lascia notifiche o impronte visibili all’intestatario dell’account.

Guardare un profilo, scorrere le foto o leggere le informazioni pubbliche non lascia notifiche o impronte visibili all’intestatario dell’account. Attenzione alle eccezioni: Interazioni dirette (come i “Mi piace” per errore) o la visualizzazione delle Storie possono invece rivelare la tua presenza.

Interazioni dirette (come i “Mi piace” per errore) o la visualizzazione delle Storie possono invece rivelare la tua presenza. Pericolo truffe: Qualsiasi applicazione o sito web che promette di mostrarti i visitatori del tuo profilo è falsa e rischiosa.

Qual è il rischio reale?

Il rischio principale non è legato a una funzione nativa di Facebook, ma alle truffe online. Sul web e nei vari store di applicazioni (Google Play e App Store) circolano regolarmente app, estensioni del browser o siti web che promettono di svelare la lista segreta di chi spia il tuo profilo.

Il vero pericolo è cadere in queste trappole: scaricare questi software non ti darà l’informazione che cerchi, ma potrebbe compromettere i tuoi dati personali, infettare il tuo dispositivo con malware o rubare le tue credenziali di accesso a Facebook.

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Come riconoscerlo ed evitare passi falsi

Anche se la semplice visualizzazione di un profilo è anonima, ci sono alcune azioni quotidiane che possono “tradirti” o metterti a rischio. Ecco cosa controllare:

Le Storie di Facebook: A differenza del profilo classico, se guardi una Storia pubblicata da un utente, il tuo nome apparirà nella lista delle persone che l’hanno visualizzata. Il “Mi piace” involontario: Scorrere vecchi post o foto aumenta il rischio di toccare per errore il tasto Like o una reazione. Anche se lo rimuovi immediatamente, se l’utente ha le notifiche push attive sul telefono, potrebbe vedere comparire il tuo nome per un istante. Richieste di amicizia per errore: Un doppio tocco distratto sul pulsante “Aggiungi” invierà una notifica istantanea.

Cosa fare subito

🛑 Cosa fare subito Se hai appena installato un’applicazione o un’estensione per scoprire chi guarda il tuo profilo, o se temi di aver lasciato tracce, segui questi passaggi immediati: Disinstalla l’app sospetta dal telefono o rimuovi l’estensione dal browser. Cambia la password del tuo account Facebook per sicurezza. Controlla gli accessi attivi andando su Impostazioni e Privacy > Centro gestione account > Password e sicurezza > Dispositivi da cui hai effettuato l’accesso e disconnetti i dispositivi sconosciuti.

Errori da evitare

Inserire i dati di login su siti esterni: Non inserire mai la tua email e password di Facebook in moduli esterni che promettono statistiche sui visitatori.

Non inserire mai la tua email e password di Facebook in moduli esterni che promettono statistiche sui visitatori. Copiare codici nel browser: Alcune vecchie guide suggeriscono di guardare il “codice sorgente” della pagina (premendo CTRL+U) e cercare la stringha INITIAL_CHAT_FRIENDS_LIST . Questo elenco mostra semplicemente le persone con cui interagisci di più o che sono attive in chat, non chi ha guardato il tuo profilo. Non fidarti di chi ti dice il contrario.

Come proteggersi in futuro

Per navigare in totale tranquillità e proteggere la tua stessa privacy da sguardi indiscreti, il consiglio migliore è ottimizzare le tue restrizioni personali. Puoi consultare la nostra guida alle impostazioni della privacy di Facebook per blindare l’account.

Imposta la visibilità dei tuoi post futuri su “Solo amici” e limita il pubblico dei post passati. In questo modo, chiunque non sia tra i tuoi contatti stretti vedrà solo una pagina vuota e tu non dovrai preoccuparti di nulla.

Tabella di orientamento rapido

Segnale / Situazione Cosa significa Cosa fare Hai guardato un profilo standard Nessuno sa che sei passato di lì; la navigazione è anonima. Nulla, puoi stare tranquillo. Hai guardato una Storia su Facebook Il tuo nome è visibile all’autore della Storia. Evita di cliccare sui cerchi delle Storie se vuoi restare anonimo. Un’app ti chiede il login per mostrarti i visitatori Si tratta di un tentativo di phishing o furto di dati. Chiudi la pagina e non inserire alcun dato. Usa la nostra guida alla sicurezza degli account. Hai messo un “Mi piace” per errore e lo hai tolto La notifica potrebbe essere apparsa sul telefono dell’utente per un secondo. Se vuoi rimediare, puoi bloccare temporaneamente l’utente (24-48 ore): la notifica sparirà del tutto dal suo centro notifiche.

FAQ – Domande Frequenti

Esiste un trucco legale per vedere chi visita il mio profilo Facebook?

No, non esiste. Facebook ha ribadito più volte nelle sue linee guida ufficiali che non fornisce questa funzione e che non esiste alcuna combinazione di tasti o codice sorgente in grado di rivelarlo.

Se cerco una persona sulla barra di ricerca di Facebook, a lei arriva la notifica?

No. La cronologia delle ricerche è strettamente personale e privata. Nessuno saprà mai chi o cosa hai cercato nella barra di testo del social network.

Se guardo il profilo di una persona che non ho tra gli amici, Facebook le suggerirà il mio nome nei “Contatti suggeriti”?

L’algoritmo di Facebook per i suggerimenti di amicizia (“Persone che potresti conoscere”) è complesso e si basa su amici in comune, città, scuola o contatti in rubrica. Guardare un profilo può influenzare minimamente i suggerimenti, ma non c’è alcuna certezza scientifica, né l’utente riceverà mai un avviso esplicito.