C’è un cortocircuito strano che si attiva ogni volta che un autore compie un miracolo televisivo. Quando nell’aprile del 2024 Richard Gadd ha sconvolto il mondo con Baby Reindeer, il pubblico non si è limitato a guardare: ha iniziato a scavare. Abbiamo assistito alla caccia all’uomo (e alla donna) sui social, alle querele reali, alla fusione totale e tossica tra finzione e cronaca. Per questo, quando HBO e BBC hanno annunciato Half Man (inizialmente nota con il titolo di lavorazione Lions), l’algoritmo delle nostre aspettative ha subito impostato la stessa traiettoria: trovare la realtà dietro lo schermo.

Ma se digitate compulsivamente su Google i nomi del cast, cercando in particolare chi siano nella vita reale “Niall” o la sua amica universitaria “Joanna” (interpretata dalla sorprendente esordiente Julie Cullen da giovane e da Kate Robson-Stuart da adulta), state cadendo in una trappola. Half Man non è il sequel spirituale del voyeurismo di Baby Reindeer. È il termometro di quanto siamo diventati dipendenti dalle storie “tratte da una storia vera”, anche quando la verità non c’entra nulla.

Perché se ne parla (e perché c’entra il fantasma di Donny Dunn)

Il debutto di Half Man ha riacceso i riflettori su Gadd non per quello che racconta, ma per il modo in cui sfida lo spettatore medio. La serie segue l’evoluzione tumultuosa e violenta del rapporto tra due fratellastri, Ruben (lo stesso Gadd) e Niall (Jamie Bell), nell’arco di trent’anni.

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Il pubblico ha iniziato a parlarne prima ancora dell’uscita, spinto dal desiderio latente di un “bis della sofferenza”. Si cercava la nuova Martha, il nuovo trauma autobiografico. Invece, la discussione si è spostata rapidamente su un piano puramente interpretativo: Gadd sa scrivere la finzione con la stessa ferocia con cui scrive la propria vita? La risposta della critica, ma soprattutto il passaparola online, dimostrano che il pubblico è rimasto spiazzato da un’opera che rifiuta di farsi vivisezionare dai detective di TikTok.

Il dettaglio che divide: l’enigma di Joanna e la linea del tempo

Il cast di Half Man è strutturato su una doppia linea temporale che destabilizza la fruizione classica. Molti spettatori si sono riversati sui forum per decifrare i personaggi secondari, in particolare Joanna. Nel 1989 (interpretata da Julie Cullen) rappresenta la giovinezza vibrante della Glasgow universitaria, la bussola morale del giovane Niall; nel presente (con il volto di Kate Robson-Stuart) è una madre di tre figli, specchio del tempo che logora le promesse.

Questa frammentazione del cast — dove ogni protagonista ha un alter ego giovane e uno adulto — sta dividendo il pubblico dello streaming rapido. Non puoi guardare questa serie mentre lavi i piatti o rispondi alle notifiche. Se perdi il momento in cui la vulnerabilità degli anni Ottanta si trasforma nel cinismo del presente, perdi il senso dell’intera operazione. Il dettaglio che affascina è proprio la mancanza di un bino univoco: chi è il buono e chi è il cattivo? La Joanna del passato avrebbe approvato le scelte del Niall del presente?

Cosa dice della nostra streaming fatigue

Half Man arriva in un momento di profonda stanchezza da catalogo. Le piattaforme ci hanno abituato a prodotti preconfezionati, scritti per algoritmi che misurano i picchi di attenzione ogni sette minuti. La struttura in sei episodi della serie HBO/BBC, invece, opera per accumulo drammatico.

Dice molto sulle nostre attuali abitudini di visione: siamo così assuefatti al “binge-watching consolatorio” che un dramma psicologico crudo, che richiede uno sforzo di memoria e connessione emotiva tra i salti temporali, viene percepito quasi come un atto di resistenza. Il pubblico non cerca più solo l’intrattenimento, cerca l’attrito. Vogliamo storie che non si dimenticano cinque minuti dopo la comparsa dei titoli di coda.

Perché la formula Gadd-Bell continuerà a funzionare

Il magnetismo della serie poggia sulla chimica distruttiva tra Richard Gadd e Jamie Bell. Bell, che ha costruito una carriera sull’intensità fisica e psicologica, funge da perfetto contrappeso alla scrittura quasi febbrile di Gadd.

Questo duo funziona perché scardina il concetto di “fratellanza” televisiva, trasformandola in una dinamica di co-dipendenza che ricorda i migliori thriller psicologici d’autore. Funzionerà nel lungo periodo perché si sgancia dalla dittatura dell’attualità: non ha bisogno di trend passeggeri su internet per giustificare la propria esistenza. Sopravviverà alla fine della stagione perché parla di come il passato plasma il presente, un tema che non scade mai.

Non cercate le controparti reali dei personaggi di Half Man su Instagram. Questa volta non ci sono profili da stalkerare o sentenze da emettere. C’è solo l’ottima, dolorosa televisione.