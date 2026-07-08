C’è un momento preciso in cui capisci che la televisione sta cambiando pelle, e di solito coincide con quel brivido lungo la schiena che ti spinge a voler spegnere lo schermo, pur rimanendo immobile a fissarlo. Era successo con Baby Reindeer, la serie-fenomeno che aveva trasformato il trauma personale in una seduta terapeutica collettiva e globale. Ma se in quel caso l’autofiction creava una rete di sicurezza – dopotutto, stavamo guardando la vera storia del creatore Richard Gadd – con la nuova miniserie HBO Max, Half Man, il gioco si fa decisamente più sporco, ambiguo e cinico.

Half Man non è la classica storia da catalogo da consumare durante il weekend. È un’esperienza profondamente disturbante che attraversa trent’anni di dinamiche fraterne e mascolinità negata, costringendoci a fare i conti con un dubbio: perché siamo ancora così attratti da ciò che ci fa stare profondamente male?

Il ritorno di Richard Gadd (e perché tutti ne parlano)

Smessi i panni parzialmente protettivi della biografia, Richard Gadd firma e interpreta una storia totalmente finzionale, ma non per questo meno viscerale. Ambientata a Glasgow, la miniserie in sei episodi segue la logorante relazione tra Niall (un monumentale Jamie Bell) e Ruben (lo stesso Gadd). Tutto inizia il giorno del matrimonio di Niall, quando l’improvviso ritorno di Ruben fa esplodere una bomba a orologeria rimasta attiva per quattro decenni.

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I social si sono immediatamente infiammati non tanto per la trama in sé, quanto per il tono. Half Man elimina ogni filtro consolatorio. Non ci sono eroi, non ci sono risposte facili. La serie è diventata virale perché solleva un polverone psicologico enorme attorno al concetto di “fratellanza tossica”, esplorando come il trauma infantile possa trasformare le vittime in carnefici, o peggio, in complici silenziosi del proprio carnefice.

Il finale della stalla: quel dettaglio che sta dividendo il pubblico

Nelle ultime settimane, il dibattito attorno alla serie si è concentrato quasi interamente sulle scelte dell’ultimo episodio. Senza fare spoiler espliciti, la “detonazione finale” ambientata in una vecchia stalla ha letteralmente spaccato in due gli spettatori e la critica internazionale.

Da un lato c’è chi accusa Gadd di aver cercato il colpo di scena shock a tutti i costi, esasperando la violenza psicologica e fisica oltre il limite della verosimiglianza narrativa. Dall’altro, i difensori dell’opera sottolineano come quella specifica, asfissiante conclusione sia l’unica chiusura coerente per una relazione sadomasochista basata sulla sottomissione e sul controllo. Non è un finale che “risolve”, è un finale che ferisce. Ed è esattamente il motivo per cui, la mattina dopo la messa in onda, non si parlava d’altro sui forum e su TikTok.

Cosa ci dice questa miniserie sullo stato dello streaming oggi

In un’epoca dominata dalla streaming fatigue, in cui le piattaforme algoritmicamente corrette producono contenuti standardizzati per non dispiacere a nessuno, Half Man rappresenta un’anomalia totale. Dimostra che il pubblico, saturo di storie scritte “a tavolino”, ha una fame disperata di autorialità pura, anche quando questa si manifesta nelle sue forme più respingenti e cupe.

La scelta di HBO Max e BBC di co-produrre un’opera così spietata evidenzia un cambio di rotta: per catturare l’attenzione in un mercato saturo non serve più rassicurare lo spettatore, bisogna destabilizzarlo. La miniserie si rifiuta di essere un “sottofondo” mentre si controlla lo smartphone; esige un’attenzione totale, quasi punitiva.

Perché è un modello che continuerà a funzionare

Il successo di critica e le discussioni generate da Half Man confermano che Richard Gadd ha intercettato un nuovo filone d’oro per l’intrattenimento contemporaneo: il “thriller del disagio emotivo”.

Questo format funziona, e continuerà a funzionare, perché non si limita a raccontare la violenza o la mascolinità tossica come stereotipi da manuale sociologico. Ne mostra le sfumature più viscide, l’ipocrisia dei dettagli, l’eccitazione che si mescola alla paura. Finché ci saranno autori disposti a spingersi dove gli altri si fermano per paura del politicamente corretto, il pubblico rimarrà lì, incollato allo schermo, a guardare l’abisso. Sperando, in fondo, che l’abisso non ricambi lo sguardo.