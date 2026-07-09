Ti sei mai chiesto perché, visitando il profilo Facebook di un amico (o di un utente che non conosci), nella sezione “Amici” in evidenza compaiano sempre le stesse 6 o 9 persone? Esistono molti miti online al riguardo: c’è chi pensa che si tratti delle persone che “spiano” quel profilo, chi crede indichi gli ex fidanzati o chi teme una violazione della privacy.

La realtà è molto più semplice e legata a dinamiche puramente tecniche. Quei 6 profili non sono lì per caso, ma sono il risultato delle scelte dell’algoritmo di Meta basate sulle interazioni pubbliche e sulle connessioni comuni.

Qual è il rischio (e la falsa percezione del pericolo)

Il vero rischio in questo contesto non è informatico, ma psicologico e relazionale. La diffusione di notizie false (secondo cui quel box mostrerebbe i “visitatori segreti” del profilo) spinge molti utenti a trarre conclusioni errate, alimentando gelosie, sospetti infondati o ansia da controllo digitale.

Dal punto di vista della sicurezza dei dati, l’unico vero rischio si presenta se la lista amici è completamente pubblica: malintenzionati potrebbero mappare la rete di contatti per tentare truffe di social engineering (come la clonazione del profilo per chiedere denaro agli amici più stretti).

Come riconoscere i fattori che scelgono i 6 amici

L’algoritmo di Facebook seleziona quel gruppo di contatti basandosi su elementi visibili e tracciabili (e mai sulle visualizzazioni silenziose). I fattori principali sono:

Interazioni reciproche: Persone che scambiano spesso reazioni, commenti o tag con il titolare del profilo.

Persone che scambiano spesso reazioni, commenti o tag con il titolare del profilo. Amici in comune con te: Se stai guardando il profilo di un amico, Facebook tenderà a mostrarti tra i primi posti le persone che hanno un legame anche con te.

Se stai guardando il profilo di un amico, Facebook tenderà a mostrarti tra i primi posti le persone che hanno un legame anche con te. Contatti aggiunti di recente: I nuovi amici hanno spesso una priorità visiva temporanea.

I nuovi amici hanno spesso una priorità visiva temporanea. Interessi o gruppi condivisi: Frequentare le stesse community online o avere informazioni del profilo simili (es. stessa città o posto di lavoro).

Cosa fare subito

Se desideri gestire la visibilità della tua rete di contatti o vuoi evitare che altri traggano conclusioni errate guardando il tuo profilo, puoi intervenire immediatamente sulle impostazioni di privacy.

🛑 Cosa fare subito Nascondi la lista amici: Accedi a Impostazioni e Privacy > Impostazioni > Come le persone ti trovano e ti contattano. Imposta la voce “Chi può vedere la tua lista degli amici?” su Solo io o Amici. Riduci la visibilità pubblica: Scegliendo “Solo io”, il box dei 6 amici scomparirà del tutto per gli utenti esterni, proteggendo la tua rete. Fai un controllo della privacy generico: Utilizza lo strumento “Controllo della privacy” di Facebook per verificare chi può vedere i tuoi post futuri e le informazioni personali.

Errori da evitare

Usare app o siti di terze parti: Non inserire mai le tue credenziali di Facebook in siti che promettono di “scoprire chi visita il tuo profilo”. Sono quasi sempre tentativi di phishing o malware progettati per rubare l’account.

Non inserire mai le tue credenziali di Facebook in siti che promettono di “scoprire chi visita il tuo profilo”. Sono quasi sempre tentativi di phishing o malware progettati per rubare l’account. Cancellare amici senza motivo: Rimuovere un contatto solo perché appare in quel box è inutile; l’algoritmo lo sostituirà semplicemente con un altro profilo secondo gli stessi criteri.

Rimuovere un contatto solo perché appare in quel box è inutile; l’algoritmo lo sostituirà semplicemente con un altro profilo secondo gli stessi criteri. Fidarsi delle teorie del complotto: Ricorda che Meta non fornisce (e non ha mai fornito) strumenti per tracciare le visite anonime ai profili personali per ragioni di privacy legali (GDPR).

Come proteggersi in futuro

Per mantenere il controllo totale della tua presenza su Facebook e proteggere la tua cerchia di contatti da sguardi indiscreti:

Rivedi periodicamente la lista amici: Rimuovi o inserisci nella lista “Conoscenti” le persone con cui non hai reali legami. Usa le liste personalizzate: Se vuoi condividere post solo con una cerchia ristretta, crea delle liste specifiche anziché pubblicare tutto in modalità “Pubblica”. Disattiva i suggerimenti di tag: Impedisci a Facebook di suggerire automaticamente il tuo nome nelle foto dei tuoi amici basandosi sul riconoscimento facciale, limitando i collegamenti automatici.

Tabella: Segnale / Cosa significa / Cosa fare

Segnale visivo Cosa significa davvero Cosa fare Un ex o un profilo “sconosciuto” appare tra i 6 amici. C’è stata un’interazione passata intensa, un’aggiunta recente o avete molti amici in comune. Nulla. Non significa che ti stia spiando. Se preferisci, puoi bloccarlo o limitarlo. I 6 amici cambiano continuamente. L’algoritmo sta testando la rilevanza di nuovi contatti o riflette interazioni recenti (es. un compleanno). Monitora la tua lista amici globale se noti profili che non riconosci affatto. La lista amici di un utente mostra “Nessun amico da mostrare”. Quell’utente ha impostato la privacy della sua lista amici su “Solo io”. Rispetta la sua scelta; è una buona pratica di sicurezza che dovresti applicare anche tu.

FAQ – Domande Frequenti

È vero che i 6 amici in evidenza sono le persone che guardano più spesso il profilo?

No, si tratta di una leggenda urbana. Facebook ha confermato più volte che le visualizzazioni del profilo (lo “stalking” silenzioso) non influenzano in alcun modo l’ordine degli amici mostrati.

Posso scegliere manualmente quali amici mostrare in quel box?

No, Facebook non permette di personalizzare la griglia dei 6 amici in evidenza sui profili personali. L’ordine è gestito esclusivamente dall’algoritmo dinamico.

Se metto la lista amici su “Solo io”, gli altri vedranno comunque i 6 amici?

No. Impostando la lista amici su “Solo io”, gli altri utenti non vedranno alcuna griglia di amici sul tuo profilo, ad eccezione degli eventuali amici che avete già in comune.