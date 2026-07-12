No, i primi amici che compaiono nella tua lista di Facebook o nella barra della chat non sono persone che stanno visitando o “spiando” il tuo profilo.

Si tratta di uno dei miti più duraturi del web, alimentato dalla curiosità e dal desiderio di sapere chi si interessa a noi. In realtà, l’ordine in cui vedi i tuoi contatti è il risultato di un algoritmo interno che calcola l’interazione bidirezionale, e non un tracciatore di visite segrete.

In sintesi Nessuna “spia”: Facebook non mostra (e non ha mai mostrato) chi visita il tuo profilo.

Facebook non mostra (e non ha mai mostrato) chi visita il tuo profilo. È questione di algoritmo: La priorità viene data a chi interagisce di più con te (e viceversa) tramite mi piace, commenti, messaggi o post popolari.

La priorità viene data a chi interagisce di più con te (e viceversa) tramite mi piace, commenti, messaggi o post popolari. Attenzione alle truffe: Chi ti promette app o estensioni per scoprire i visitatori sta cercando di rubare i tuoi dati.

Qual è il rischio: la trappola delle false app “Spia Profilo”

Il vero rischio non è legato a chi guarda il tuo profilo, ma a come reagisci a questo mito. La curiosità di scoprire se l’ex, un collega o un conoscente stia guardando la tua pagina spinge molti utenti nelle mani di cybercriminali.

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Il pericolo principale è il phishing o il furto di identità tramite false applicazioni, siti web o estensioni per browser (come quelle di Chrome) che promettono di rivelare la lista dei visitatori segreti. Queste estensioni non funzionano, perché Facebook non fornisce questi dati a nessuno. Il loro unico scopo è infettare il tuo dispositivo con malware, rubare le tue credenziali di accesso o accedere ai tuoi dati personali.

Come riconoscerlo: come funziona davvero l’algoritmo

Se noti che in cima alla tua lista amici compaiono sempre le stesse persone, non significa che ti stiano monitorando. L’algoritmo di Facebook ordina i contatti in base a diversi fattori di interazione reale:

Interazioni recenti: Persone con cui hai scambiato messaggi su Messenger di recente o di cui hai commentato i post.

Persone con cui hai scambiato messaggi su Messenger di recente o di cui hai commentato i post. Interessi comuni: Amici che frequentano i tuoi stessi gruppi o partecipano agli stessi eventi.

Amici che frequentano i tuoi stessi gruppi o partecipano agli stessi eventi. Contenuti popolari: Contatti che pubblicano molto e ricevono molte interazioni globali sulla piattaforma.

Contatti che pubblicano molto e ricevono molte interazioni globali sulla piattaforma. Relazioni strette: Persone che hai taggato nelle foto o che hai inserito tra i familiari.

Se compare qualcuno con cui non parli mai, è probabile che quella persona abbia appena pubblicato un contenuto ad altissimo coinvolgimento globale, o che Facebook stia semplicemente “testando” se hai ancora interesse per quel contatto.

Cosa fare subito: metti in sicurezza il tuo account

Se in passato hai installato estensioni o autorizzato applicazioni esterne convinto che ti mostrassero i visitatori del profilo, devi agire immediatamente per proteggere i tuoi dati.

🛑 Cosa fare subito Disinstalla le estensioni sospette: Rimuovi immediatamente dal tuo browser (Chrome, Safari, Edge) qualsiasi estensione legata al controllo delle visite di Facebook. Scollega le app da Facebook: Vai su Impostazioni e Privacy > Centro gestione account > App e siti web e rimuovi i permessi a qualsiasi piattaforma sconosciuta. Cambia la password: Se hai inserito le tue credenziali in un sito esterno per “vedere le visite”, cambia subito la password di Facebook e attiva l’autenticazione a due fattori (2FA).

Errori da evitare

Non scaricare file APK o programmi esterni: Non esistono software per PC o smartphone in grado di scavalcare le difese di Meta per darti questa informazione.

Non esistono software per PC o smartphone in grado di scavalcare le difese di Meta per darti questa informazione. Non inserire mai la password di Facebook fuori dal sito ufficiale: Se una schermata ti chiede il login per mostrarti i “visitatori”, è una pagina di phishing.

Se una schermata ti chiede il login per mostrarti i “visitatori”, è una pagina di phishing. Non pagare per servizi premium: Qualunque servizio che ti chieda denaro in cambio della lista dei visitatori del profilo è una truffa al 100%.

Come proteggersi in futuro: la gestione della privacy

Poiché non puoi sapere chi guarda il tuo profilo pubblico, l’unico modo per proteggersi davvero è limitare ciò che gli estranei possono vedere.

Rendi privati i tuoi post: Imposta la privacy predefinita dei tuoi futuri contenuti su “Solo amici” anziché su “Tutti”. Usa lo strumento “Vedi come”: Vai sul tuo profilo, clicca sui tre puntini e seleziona “Vedi come”. Potrai controllare esattamente cosa vede una persona che non è tua amica quando capita sulla tua pagina. Controlla i follower: Ricorda che chi ti segue (anche senza essere tuo amico) può vedere i tuoi post pubblici. Puoi disattivare i follower dalle impostazioni di privacy.

Tabella: Segnale, significato e azioni consigliate

Segnale / Cosa noti Cosa significa davvero Cosa fare Un amico specifico è sempre primo nella chat C’è un’alta interazione recente, o quella persona è semplicemente online in quel momento. Nulla, è il normale funzionamento della chat. Un tool online ti chiede il login per mostrarti le visite È un tentativo di phishing per rubarti il profilo. Chiudi la pagina e non inserire alcun dato. Hai notato post strani pubblicati a tuo nome Un’app malevola o un hacker ha preso il controllo del tuo account. Cambia password e scollega le app terze dalle impostazioni.

FAQ – Domande Frequenti

Esiste un trucco nel codice sorgente della pagina (come “INITIAL_CHAT_FRIENDS_LIST”) per vedere chi visita il profilo?

No. In passato si pensava che cercare la stringa INITIAL_CHAT_FRIENDS_LIST nel codice sorgente della pagina web di Facebook mostrasse gli ID degli utenti che visitavano il profilo. In realtà, quell’elenco mostra semplicemente gli ID delle persone presenti nella tua barra della chat o con cui l’algoritmo prevede che potresti voler interagire, basandosi sempre sui criteri di interazione standard, non sulle visite ricevute.

Le storie di Facebook mostrano chi le visualizza?

Sì, per le Storie è diverso. Facebook mostra l’elenco esatto delle persone (tra i tuoi amici) che hanno visualizzato la tua Storia. Se la storia è pubblica, vedrai il numero di “Altri” visitatori esterni, ma Meta non ti mostrerà i loro nomi per motivi di privacy.

Posso bloccare una persona se temo che guardi il mio profilo?

Sì. Se blocchi un utente, questo non potrà più trovare il tuo profilo, vedere i tuoi post, taggarti o inviarti messaggi. Per farlo, vai sul suo profilo, clicca sui tre puntini e seleziona “Blocca”.