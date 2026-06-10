Il colosso dello streaming punta nuovamente sul Sudamerica per scuotere il mercato globale. Netflix ha ufficialmente svelato le prime immagini e il poster di Wrath, una nuova serie originale brasiliana che promette di incollare allo schermo gli amanti dell’azione e dei thriller psicologici. La data da segnare sul calendario è il 29 luglio 2026, giorno in cui il titolo debutterà in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, Italia compresa.

La storia ruota attorno a un giovane senza memoria, salvato dal baratro da un coach di arti marziali miste (MMA). Ribattezzato Marcelo, il protagonista troverà nella gabbia da combattimento una nuova ragione di vita. Tuttavia, la ricerca della propria identità lo spingerà dentro un pericoloso vortice di criminalità, rivalità e segreti che vanno ben oltre il ring.

Dai creatori di “Buongiorno, Verônica”: una garanzia noir

Dietro a questo nuovo progetto c’è una firma che il pubblico italiano appassionato di crime conosce molto bene. Wrath è infatti diretta da José Henrique Fonseca e co-prodotta da Zola Filmes, lo stesso team creativo che ha dato vita alle tre stagioni di Buongiorno, Verônica (Bom Dia, Verônica).

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Quella serie si era imposta come un piccolo cult internazionale su Netflix grazie al suo ritmo serrato e alla cruda rappresentazione della violenza sistemica. Con Wrath, il regista sembra voler declinare la stessa tensione drammatica all’interno di un contesto sportivo e muscolare, sfruttando l’appeal globale delle arti marziali.

Il cast unisce volti noti della serialità brasiliana a icone della cultura pop locale. Tra i nomi confermati spiccano il protagonista Vinicius Neri, affiancato da Alice Carvalho, Bianca Comparato, Cláudia Raia, Eduardo Moscovis, Fábio Lago e il cantante e attore MC Cabelinho.

Il trend del “Fight Drama” conquista il pubblico italiano

Perché un prodotto come Wrath ha tutte le carte in regola per entrare nella Top 10 di Netflix anche in Italia? La risposta sta nella costante crescita di gradimento dei “fight drama”, storie dove il riscatto sociale passa attraverso il ring. Titoli legati al mondo della boxe o delle arti marziali miste hanno dimostrato di saper intercettare un pubblico trasversale, che cerca l’adrenalina del combattimento ma esige una forte componente drammatica ed emotiva.

L’Italia, inoltre, ha sviluppato negli anni un legame solido con le produzioni crime sudamericane, spesso caratterizzate da una fotografia cruda e da una narrazione senza filtri, elementi che si sposano perfettamente con il genere MMA.

Cosa sappiamo di certo e cosa resta da scoprire

Al momento, Netflix ha blindato i dettagli più strettamente legati alla distribuzione degli episodi. Sappiamo con certezza che la serie è stata creata da Igor Verde e Gustavo Bragança, e che la data di rilascio è internazionale.

Non è ancora stato pubblicato un trailer ufficiale esteso, che probabilmente arriverà nelle prossime settimane per mostrare le prime sequenze d’azione. Resta inoltre da capire se la serie arriverà in Italia direttamente doppiata o, come spesso accade per i titoli internazionali di nicchia nelle prime settimane, inizialmente in lingua originale con i sottotitoli.