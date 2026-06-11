FBI 8 anticipazioni: il finale da incubo che stravolge il destino di OA

Il finale dell’ottava stagione di FBI si preannuncia come uno dei più drammatici e divisivi dell’intera serie poliziesca firmata CBS. L’episodio conclusivo, intitolato “Defector”, non solo metterà a rischio l’intera New York con la minaccia di un’arma biologica, ma scuoterà dalle fondamenta il futuro dell’agente speciale Omar Adom “OA” Zidan, interpretato da Zeeko Zaki.

Il contesto: la crisi di OA e la minaccia biologica

La strada verso l’ultimo episodio dell’ottava stagione è stata tutt’altro che semplice per OA. Nel penultimo appuntamento, l’agente è stato temporaneamente riassegnato dopo un duro scontro con il vicedirettore in carica Green (Curtiss Cook), causato da una divergenza insostenibile sulla gestione degli ordini.

A complicare la situazione è intervenuto il sacrificio di Zara (Pardis Saremi), che si è assunta la responsabilità di un’azione controversa pur di proteggere il collega e non farlo finire nuovamente nel mirino dei vertici. OA si presenta quindi al finale con un forte carico emotivo e una posizione lavorativa estremamente precaria. La sinossi ufficiale di “Defector” conferma che il furto di un’arma batteriologica da un ignaro disertore costringerà la squadra a collaborare con una vecchia conoscenza per evitare un’epidemia a New York, mentre il futuro di OA nel team verrà apertamente messo in discussione.

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Cosa è confermato: il ritorno di Anna e un finale “da incubo”

L’attore Zeeko Zaki ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a TV Insider, confermando che, nonostante il caos circostante, la bussola morale del suo personaggio resterà intatta. OA si fiderà solo del proprio istinto e della storica partner Maggie Bell (Missy Peregrym). Tuttavia, l’elemento che sta accendendo le discussioni della community riguarda la chiusura dell’episodio. Zaki ha infatti anticipato che il finale è stato concepito per essere il “peggior incubo” del pubblico, un cliffhanger brutale che servirà a preparare il terreno per la nona stagione.

Le clip in anteprima diffuse dalla rete hanno inoltre rivelato un dettaglio chiave sul fronte della trama: il ritorno in scena di Anna Vorpe, interpretata da Claire Coffee. La donna sarà direttamente coinvolta nel macabro scenario scoperto da Maggie, OA, Scola e Eva durante i primi rilievi sul caso, che vede implicati anche un marine delle forze speciali e un ranger dell’esercito.

Il punto di vista per il pubblico italiano e lo streaming

Per gli spettatori italiani, l’evoluzione di FBI segue dinamiche di distribuzione differenti rispetto alla messa in onda originale statunitense su CBS. Nel nostro Paese, la serie è storicamente un pilastro della programmazione generalista di Rai 2, che trasmette gli episodi in prima visione per poi renderli disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Successivamente, le stagioni entrano nei cataloghi di piattaforme pay e on-demand come Sky, NOW e Prime Video.

Sapere in anticipo che l’ottava stagione si chiuderà con un cliffhanger così netto permette ai fan italiani di prepararsi a una lunga attesa. C’è però una certezza che rasserena gli animi: la serie non rischia la cancellazione improvvisa. Nel 2024, CBS ha infatti blindato lo show con un massiccio rinnovo pluriennale, confermando che la stagione 9 si farà e sarà il capitolo conclusivo di questo ciclo di rinnovi. Resta da capire se il “peggior incubo” citato da Zaki riguarderà l’incolumità fisica di OA o una sua clamorosa estromissione dall’FBI.