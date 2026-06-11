Il procedurale di successo firmato da Dick Wolf si prepara a una nuova stagione di indagini ad alta tensione, ma i corridoi del Bureau stanno per cambiare volto. Tra contratti in scadenza, addii dolorosi e ritorni confermati, ecco come cambierà la squadra di agenti speciali più amata della TV.

Chi resta: i pilastri del New York Field Office

Per la gioia dei fan storici, il nucleo fondamentale della serie non si tocca. Missy Peregrym (Maggie Bell) e Zeeko Zaki (Omar Adom “OA” Zidan) torneranno saldamente al timone delle indagini sul campo. La loro chimica e la gestione dei traumi personali rimangono il motore emotivo dello show.

Accanto a loro, sono confermati anche gli altri volti chiave del comando:

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nel ruolo dell’assistente agente speciale in carica Jubal Valentine. Alana De La Garza nei panni della carismatica Isobel Castille.

Chi lascia (o rischia il posto): i nodi al pettine nel cast

Il vero punto di domanda che sta tenendo con il fiato sospeso gli spettatori riguarda le “retrovie” della squadra. Le negoziazioni contrattuali e le esigenze di budget del network hanno messo a rischio la presenza continuativa di alcuni interpreti.

John Boyd, il volto dell’agente speciale Stuart Scola, è al centro delle trattative più complesse. Sebbene il personaggio sia amatissimo per la sua evoluzione e la sua backstory legata alla finanza di Wall Street, la sua presenza a tempo pieno nei prossimi episodi non è ancora del tutto blindata.

Discorso simile per Katherine Renee Kane (Tiffany Wallace): il suo personaggio ha affrontato archi narrativi pesanti e logoranti, alimentando i rumor dei media americani (tra cui Deadline e TVLine) su un possibile ridimensionamento del suo minutaggio o, nello scenario peggiore, su un addio definitivo alla serie.

Dove eravamo rimasti e dove vedere la serie in Italia

Per comprendere questi scossoni nel cast, bisogna guardare a come si sono chiuse le dinamiche recenti: la pressione psicologica sui protagonisti è ai massimi storici, e i tagli al budget lineare della TV americana costringono spesso le produzioni Dick Wolf a far ruotare i personaggi per ridurre i costi complessivi per episodio.

In Italia, l’universo di FBI è storicamente legato alle reti Rai (in particolare Rai 2), che trasmette gli episodi in prima visione assoluta per poi renderli disponibili in streaming gratuito su RaiPlay. Le stagioni precedenti sono inoltre rintracciabili a tappe su piattaforme come Sky e NOW, a seconda delle finestre di diritti correnti.

Cosa dobbiamo aspettarci adesso?

Le porte girevoli nei procedurali televisivi non sono una novità, ma FBI ha sempre dimostrato di saper rigenerare la propria formula senza perdere l’identità che la contraddistingue. Resta da capire se i potenziali addii verranno gestiti con un trasferimento drammatico o con una classica uscita di scena “sul campo”. Le riprese chiariranno presto il destino di Scola e Tiffany.