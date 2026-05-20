Il finale dell’ottava stagione di FBI ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: l’Agente Speciale Omar Adom “OA” Zidan è stato licenziato. Ma le cose non sono esattamente come sembrano, e il futuro del personaggio interpretato da Zeeko Zaki è già pronto a una svolta radicale nella stagione 9.

Il licenziamento di OA: cosa è successo nel finale di stagione

Nell’episodio finale dell’ottava stagione, intitolato “Defector”, la squadra si è trovata a gestire una letale minaccia biochimica legata ad Anna Vorpe (Claire Coffee), un’oscura figura connessa ai servizi governativi.

Dopo che la missione ha subìto una violenta deviazione e il governo ha tentato di insabbiare l’accaduto ordendando di dimenticare l’evento, OA si è opposto fermamente alla copertura. Il suo rifiuto di piegarsi alle direttive del vicedirettore Lawrence Green (Curtiss Cook) ha portato al suo immediato e pubblico licenziamento dalla squadra.

Il colpo di scena e il piano sotto copertura per la stagione 9

Niente panico: Zeeko Zaki non lascerà la serie. Il licenziamento pubblico si è rivelato un astuto stratagemma. Avvicinato in un bar da Anna Vorpe – convinta che l’agente fosse ormai un reietto – OA ha ricevuto l’offerta di unirsi al suo team d’assalto clandestino, che opera per conto del Dipartimento della Difesa.

Il colpo di scena finale svela che l’allontanamento dall’FBI era un piano orchestrato in segreto per permettere a OA di infiltrarsi nell’operazione della Vorpe. Nella prossima stagione, l’agente si troverà quindi in un territorio moralmente ambiguo, agendo come infiltrato speciale.

Chi conosce la verità nell’universo di FBI?

Lo showrunner Mike Weiss ha confermato che si tratta di una missione ad altissimo rischio, nota a pochissime persone:

Maggie Bell (Missy Peregrym): La storica partner di OA è tra le pochissime a sapere la verità.

La storica partner di OA è tra le pochissime a sapere la verità. Isobel Castille (Alana De La Garza): L’agente speciale in carica ha approvato il piano.

L’agente speciale in carica ha approvato il piano. Lawrence Green (Curtiss Cook): Il vicedirettore che ha materialmente licenziato OA era completamente all’oscuro della messinscena. Weiss ha anticipato che vedere Isobel rivelare la verità a Green nella stagione 9 sarà uno dei momenti più interessanti.

Le parole di Zeeko Zaki sul futuro del suo personaggio

Intervistato da TV Insider, l’attore Zeeko Zaki si è mostrato entusiasta ma anche consapevole delle difficoltà che attendono OA nei nuovi episodi:

“Sarà divertente vedere OA in una squadra diversa. Sono entusiasta di interpretare qualcosa di nuovo e di fare il ‘cattivo’ per un po’, ma non vedo l’ora di tornare dai miei compagni. La cosa che preferisco resta il viaggio intrapreso insieme a Maggie.”

I fan possono quindi stare tranquilli sulla sua permanenza nello show, anche se la dinamica interna della squadra subirà inevitabili scossoni all’inizio della nona stagione, quando anche gli altri membri del team verranno gradualmente informati della missione segreta.