Bridgerton ha rivoluzionato il dramma in costume su Netflix, mescolando l’epoca della Reggenza inglese con una sensibilità del tutto moderna. Se vi state chiedendo in quale genere catalogare questo fenomeno globale, la risposta va ben oltre la semplice definizione di “sceneggiato storico”.

Un “Period Drama” con il ritmo della Pop Culture

A prima vista, la serie prodotta da Shonda Rhimes si presenta come un classico period drama ambientato nella Londra del 1813. Ci sono i balli di corte, i costumi sfarzosi, i rigidi protocolli sociali e la ricerca del matrimonio perfetto.

Tuttavia, basta ascoltare la colonna sonora per capire che siamo altrove: i brani che accompagnano le danze non sono di Mozart o Beethoven, ma cover orchestrali di icone pop come Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish. Bridgerton non vuole essere un documentario storico, ma una reinterpretazione pop, vibrante e colorata della storia.

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Romance contemporaneo in abiti Regency

Il vero motore della serie è il genere romance, declinato secondo i tropi più amati della narrativa contemporanea. Ogni stagione si concentra su una coppia diversa e segue uno schema preciso, tipico dei romanzi rosa di Julia Quinn da cui la serie è tratta:

Il finto fidanzamento (visto nella prima stagione).

(visto nella prima stagione). Dai nemici agli amanti (enemies to lovers, dinamica centrale della seconda stagione).

(enemies to lovers, dinamica centrale della seconda stagione). Dall’amicizia all’amore (friends to lovers, cuore della terza stagione).

A differenza dei classici alla Jane Austen, dove l’amore è sussurrato e platonico, Bridgerton spinge l’acceleratore sulla sensualità (l’alto livello di “spiciness”) e sulle dinamiche relazionali moderne, rendendo i conflitti emotivi estremamente vicini alla sensibilità del pubblico odierno.

L’elemento “Gossip Girl” e l’inclusività

Un altro pilastro fondamentale che definisce la natura dello show è il mistero legato a Lady Whistledown. La voce narrante (che nella versione originale appartiene a Julie Andrews) introduce un elemento da teen drama e mystery sociale alla Gossip Girl. Lo scandalistico foglio rosa della Whistledown muove i fili della trama, creando suspense e colpi di scena legati alla reputazione dei protagonisti.

Inoltre, la serie è famosa per il suo approccio al color-blind casting (o meglio, color-conscious). Bridgerton riscrive la storia della nobiltà inglese creando un mondo ucronico e multietnico, dove la diversità è la norma e l’inclusione arricchisce la narrazione, staccandosi completamente dal rigido realismo storico.

Cosa aspettarsi dal futuro della saga

In sintesi, Bridgerton è un romantic period drama moderno e inclusivo. Non cercate l’accuratezza storica nei dettagli politici o nei costumi filologici; cercatela invece nell’universalità dei sentimenti romantici, dei legami familiari e dei segreti di corte. Con nuove stagioni già confermate e un universo in continua espansione (come lo spin-off La regina Carlotta), la formula magica di Shondaland continuerà a ridefinire il concetto di intrattenimento in costume.