Dalle avventure anni ’60 del Capitano Kirk fino alle più recenti produzioni in streaming, l’universo di Star Trek ha conquistato intere generazioni di spettatori. Se vi state approcciando per la prima volta a questo franchise fantascientifico, o se volete semplicemente fare il punto della situazione, la domanda sorge spontanea: quante serie televisive sono state prodotte finora?

La risposta non è così immediata come sembra, poiché la saga si divide tra l’era classica della televisione broadcast e la moderna era dello streaming.

Il conteggio ufficiale: quante sono le serie di Star Trek?

Attualmente, l’universo ufficiale di Star Trek (considerato canonico) conta ben 12 serie TV live-action e animate già andate in onda o interamente distribuite. A queste si aggiungono una serie antologica di cortometraggi e ben tre nuovi progetti già annunciati ufficialmente e in varie fasi di sviluppo.

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Per navigare meglio in questo immenso cosmo televisivo, possiamo dividere la saga in tre grandi ere.

L’Era Classica e le origini

Star Trek: La Serie Classica (TOS) (1966–1969): L’inizio di tutto, con Kirk e Spock.

(1966–1969): L’inizio di tutto, con Kirk e Spock. Star Trek: La Serie Animata (TAS) (1973–1974): Il proseguimento della missione quinquennale in versione cartoon.

L’Età dell’Oro (Anni ’80 e ’90)

Star Trek: The Next Generation (TNG) (1987–1994): L’epopea di Picard che ha ridefinito la fantascienza in TV.

(1987–1994): L’epopea di Picard che ha ridefinito la fantascienza in TV. Star Trek: Deep Space Nine (DS9) (1993–1999): La prima serie ambientata su una stazione spaziale, dai toni più cupi e serialized.

(1993–1999): La prima serie ambientata su una stazione spaziale, dai toni più cupi e serialized. Star Trek: Voyager (VOY) (1995–2001): Il viaggio della Capitana Janeway per tornare a casa dal Quadrante Delta.

(1995–2001): Il viaggio della Capitana Janeway per tornare a casa dal Quadrante Delta. Star Trek: Enterprise (ENT) (2001–2005): Il prequel che racconta i primi passi dell’umanità nello spazio profondo.

La Nuova Era dello Streaming (NuTek)

Star Trek: Discovery (DSC) (2017–2024): La serie che ha rilanciato il franchise nell’era moderna.

(2017–2024): La serie che ha rilanciato il franchise nell’era moderna. Star Trek: Picard (2020–2023): Il ritorno nostalgico e celebrativo di Patrick Stewart.

(2020–2023): Il ritorno nostalgico e celebrativo di Patrick Stewart. Star Trek: Lower Decks (2020–2024): Serie animata comedy focalizzata sui ponti inferiori della flotta.

(2020–2024): Serie animata comedy focalizzata sui ponti inferiori della flotta. Star Trek: Prodigy (2021–in corso): Nata per un pubblico più giovane, ma amatissima dai puristi.

(2021–in corso): Nata per un pubblico più giovane, ma amatissima dai puristi. Star Trek: Strange New Worlds (SNW) (2022–in corso): Un ritorno alla struttura episodica classica con il Capitano Pike.

Nota di colore: Esiste anche Star Trek: Short Treks (2018–2020), una serie di 10 cortometraggi live-action e d’animazione che approfondisce la lore di Discovery e Strange New Worlds.

Il futuro della Flotta Stellare: i prossimi arrivi

Il franchise non ha alcuna intenzione di fermarsi. Paramount ha già confermato l’arrivo di nuovi titoli che espanderanno ulteriormente il conteggio.

Tra i progetti più attesi c’è Star Trek: Starfleet Academy, serie incentrata sui giovani cadetti della Flotta Stellare le cui riprese sono iniziate nel corso del 2024. Sul fronte dei lungometraggi pensati direttamente per la piattaforma streaming, è in arrivo anche il film evento Star Trek: Section 31 con Michelle Yeoh. Infine, è stato annunciato lo sviluppo di una nuova serie live-action intitolata Star Trek: Starfleet Medical, focalizzata sui medici e scienziati della Federazione.

Dove guardare le serie in streaming

In Italia la distribuzione della saga ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni. Attualmente, la “casa” principale del franchise è la piattaforma Paramount+, che detiene i diritti delle serie più recenti e di gran parte del catalogo storico. Alcune stagioni passate rimangono comunque accessibili su altre piattaforme come Netflix o Prime Video a seconda degli accordi di licenza locali.