Navigare nella rotta tracciata da Eiichiro Oda non è semplice, soprattutto quando si decide di recuperare i tantissimi lungometraggi della saga. Con ben 15 pellicole all’attivo, capire come e quando guardare i film di One Piece senza rovinarsi l’esperienza della serie principale è una vera sfida per ogni appassionato.

Il problema dei film: sono canonici?

La prima regola fondamentale da tenere a mente è che la quasi totalità dei film di One Piece non è canonica. Questo significa che le vicende raccontate sul grande schermo non influenzano la storia del manga o dell’anime principale.

Tuttavia, le pellicole introducono spesso personaggi chiave, tecniche di combattimento o dettagli di ambientazione che rispecchiano il livello di forza raggiunto dalla ciurma in quel preciso momento. Guardare un film troppo presto rischia di anticipare evoluzioni della trama o nuovi membri del cast che non avete ancora incontrato nella serie regolare.

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La timeline ideale: dove inserire i film principali

Per godersi al meglio i capitoli cinematografici più importanti, è fondamentale inserirli tra le giuste saghe (o archi narrativi) dell’anime. Ecco la guida per i film moderni più amati e significativi:

One Piece Strong World (Film 10): Da guardare subito dopo l’arco di Thriller Bark (dopo l’episodio 381). È il primo film alla cui storia ha collaborato direttamente Eiichiro Oda.

Da guardare subito dopo l’arco di (dopo l’episodio 381). È il primo film alla cui storia ha collaborato direttamente Eiichiro Oda. One Piece Film: Z (Film 11): Il momento perfetto è dopo l’arco dell’ Isola degli Uomini Pesce (dopo l’episodio 573), durante la saga del Nuovo Mondo.

Il momento perfetto è dopo l’arco dell’ (dopo l’episodio 573), durante la saga del Nuovo Mondo. One Piece Gold (Film 13): Collocatelo subito dopo la conclusione della lunghissima saga di Dressrosa (dopo l’episodio 750).

Collocatelo subito dopo la conclusione della lunghissima saga di (dopo l’episodio 750). One Piece Stampede (Film 14): Una vera e propria celebrazione per i vent’anni del franchise. Va visto dopo l’arco di Whole Cake Island (dopo l’episodio 896).

Una vera e propria celebrazione per i vent’anni del franchise. Va visto dopo l’arco di (dopo l’episodio 896). One Piece Film: Red (Film 15): L’ultimo grande successo globale incentrato su Shanks. Il momento ideale per la visione è durante l’arco del Paese di Wano, precisamente dopo l’episodio 1030, che contiene alcuni capitoli riempitivi legati direttamente alla trama del film.

Come approcciare i primi 9 film

I primi nove lungometraggi, usciti tra il 2000 e il 2008, sono produzioni più brevi e slegate. Molti di essi sono semplici avventure autoconclusive ambientate nel Mare Orientale o nella prima parte della Rotta Maggiore.

Se siete completisti, potete guardarli seguendo l’ordine di uscita cinematografica. Se invece preferite ottimizzare il tempo, il consiglio è di concentrarvi direttamente sui film dal decimo (Strong World) in poi, dove il budget, la qualità delle animazioni e il coinvolgimento dell’autore originale salgono drasticamente di livello.

Cosa aspettarsi dal futuro della saga

Mentre l’anime prosegue verso la sua saga finale e il live-action di Netflix continua a conquistare nuovi spettatori, il panorama cinematografico di One Piece rimane un tassello fondamentale per vivere appieno lo spirito d’avventura di Luffy e compagni. Non resta che preparare i popcorn e fare rotta verso il grande schermo.