Il cinema sudcoreano ha conquistato Hollywood e i festival internazionali, ma dove iniziare se non si amano i sottotitoli? Ecco una selezione dei migliori film coreani disponibili con doppiaggio in italiano, perfetti per una serata streaming ad alta tensione.

La svolta di Parasite e il boom della Corea del Sud

Non è più un segreto: la Corea del Sud firma da anni alcune delle pellicole più originali, viscerali e visivamente straordinarie del panorama mondiale. Per molto tempo, però, l’accesso a queste opere è stato limitato agli amanti della lingua originale.

Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Il successo storico di Parasite agli Oscar ha spinto le principali piattaforme di streaming – come Netflix, Prime Video e RaiPlay – a investire massicciamente nel doppiaggio italiano, rendendo questi capolavori accessibili al grande pubblico.

I migliori film coreani doppiati in italiano: i titoli cult

Se volete superare la “barriera dei sottotitoli”, queste sono le tappe fondamentali per scoprire il meglio del cinema coreano, spaziando dai thriller psicologici ai survival movie.

Parasite (2019): Il capolavoro di Bong Joon-ho non ha bisogno di presentazioni. Una feroce e ironica satira sociale che unisce commedia nera e thriller, vincitrice di 4 Premi Oscar. Disponibile su varie piattaforme a noleggio e ciclicamente nei cataloghi streaming.

Il capolavoro di Bong Joon-ho non ha bisogno di presentazioni. Una feroce e ironica satira sociale che unisce commedia nera e thriller, vincitrice di 4 Premi Oscar. Disponibile su varie piattaforme a noleggio e ciclicamente nei cataloghi streaming. Decision to Leave (2022): Diretto dal maestro Park Chan-wook (regista dell’iconico Oldboy), è un raffinato noir sentimentale. Un detective si innamora della principale sospettata di un omicidio. Un’opera visivamente ipnotica distribuita in Italia da Lucky Red.

Diretto dal maestro Park Chan-wook (regista dell’iconico Oldboy), è un raffinato noir sentimentale. Un detective si innamora della principale sospettata di un omicidio. Un’opera visivamente ipnotica distribuita in Italia da Lucky Red. Train to Busan (2016): Per gli amanti dell’azione pura, questo è un vero e proprio cult assoluto del genere zombie. La trama si sviluppa quasi interamente a bordo di un treno ad alta velocità, in una corsa frenetica per la sopravvivenza.

Per gli amanti dell’azione pura, questo è un vero e proprio cult assoluto del genere zombie. La trama si sviluppa quasi interamente a bordo di un treno ad alta velocità, in una corsa frenetica per la sopravvivenza. Illang – Uomini e lupi (2018): Un fanta-thriller distopico diretto da Kim Jee-woon, adattamento live-action del famoso anime giapponese Jin-Roh. Perfetto per chi cerca azione fantascientifica e riflessione politica, disponibile su Netflix.

Un fanta-thriller distopico diretto da Kim Jee-woon, adattamento live-action del famoso anime giapponese Jin-Roh. Perfetto per chi cerca azione fantascientifica e riflessione politica, disponibile su Netflix. Mademoiselle / The Handmaiden (2016): Un thriller erotico e psicologico a incastri, sempre firmato da Park Chan-wook. Una storia di truffe, inganni e passioni nell’era della Corea sotto l’occupazione giapponese.

Thriller e azione: perché la Corea detta legge

Il cinema coreano eccelle soprattutto nella gestione dei generi. Registi come Bong Joon-ho e Park Chan-wook hanno dimostrato che si può intrattenere lo spettatore tenendolo incollato alla poltrona, senza mai rinunciare a una profonda critica sociale o a una cura estetica maniacale.

Il doppiaggio italiano di queste pellicole ha generalmente mantenuto uno standard qualitativo molto alto, capace di restituire la forte emotività e la recitazione spesso viscerale degli attori originali.

Cosa guardare dopo?

Il viaggio nel cinema coreano non si ferma ai lungometraggi. Se dopo aver visto questi film cercate storie a lungo respiro, piattaforme come Netflix e Disney+ offrono ormai centinaia di K-drama (le serie TV coreane) interamente doppiati in italiano, che spaziano dal thriller politico al fantasy.