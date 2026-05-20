Il cinema sudcoreano ha conquistato Hollywood, ma la sua età dell’oro è iniziata molto prima della notte degli Oscar di Parasite. Se ami le storie tese, i colpi di scena spiazzanti e i registi che non hanno paura di osare, ci sono cinque titoli fondamentali che devi assolutamente recuperare sulle piattaforme di streaming.

Dai thriller psicologici alle storie di vendetta indimenticabili

Il successo globale di serie come Squid Game ha acceso i riflettori sulle produzioni di Seul, ma è sul grande schermo che i maestri coreani hanno ridefinito i generi cinematografici. Il cinema coreano si distingue per la sua capacità unica di mescolare dramma profondo, ironia tagliente e violenza stilizzata, creando opere che lasciano lo spettatore a bocca aperta fino all’ultimo secondo.

Ecco la selezione dei cinque film imperdibili che hanno fatto la storia del cinema asiatico e internazionale:

Oldboy (2003) – Park Chan-wook Il capolavoro assoluto del cinema di vendetta. Un uomo viene rapito e rinchiuso in una stanza d’albergo per 15 anni senza conoscerne il motivo. Quando viene improvvisamente liberato, ha solo cinque giorni per scoprire la verità. Il finale è uno dei più sconvolgenti della storia del cinema.

Il capolavoro assoluto del cinema di vendetta. Un uomo viene rapito e rinchiuso in una stanza d’albergo per 15 anni senza conoscerne il motivo. Quando viene improvvisamente liberato, ha solo cinque giorni per scoprire la verità. Il finale è uno dei più sconvolgenti della storia del cinema. Memorie di un assassino (2003) – Bong Joon-ho Prima di Parasite, il regista Bong Joon-ho ha firmato questo thriller poliziesco basato sulla storia vera del primo serial killer coreano. Due detective dai metodi opposti cercano di risolvere il caso in un’atmosfera nebbiosa, frustrante e carica di tensione sociale.

Prima di Parasite, il regista Bong Joon-ho ha firmato questo thriller poliziesco basato sulla storia vera del primo serial killer coreano. Due detective dai metodi opposti cercano di risolvere il caso in un’atmosfera nebbiosa, frustrante e carica di tensione sociale. I Saw the Devil (2010) – Kim Jee-woon Un gioco al gatto e al topo oscuro e brutale. Quando la fidanzata di un agente segreto viene brutalmente uccisa da un sadico psicopatico, l’agente decide di non arrestarlo, ma di catturarlo, torturarlo e rilasciarlo ripetutamente per fargli provare il vero terrore.

Un gioco al gatto e al topo oscuro e brutale. Quando la fidanzata di un agente segreto viene brutalmente uccisa da un sadico psicopatico, l’agente decide di non arrestarlo, ma di catturarlo, torturarlo e rilasciarlo ripetutamente per fargli provare il vero terrore. Mademoiselle / The Handmaiden (2016) – Park Chan-wook Un dramma in costume ad altissima tensione erotica e psicologica. Ambientato durante l’occupazione giapponese, racconta la storia di una truffatrice assunta come ancella di una ricca ereditiera giapponese per derubarla. Niente, però, è come sembra in questo labirinto di inganni.

Un dramma in costume ad altissima tensione erotica e psicologica. Ambientato durante l’occupazione giapponese, racconta la storia di una truffatrice assunta come ancella di una ricca ereditiera giapponese per derubarla. Niente, però, è come sembra in questo labirinto di inganni. Train to Busan (2016) – Yeon Sang-hoSe pensi che i film di zombie abbiano detto tutto, questo action-horror ti farà ricredere. Ambientato quasi interamente a bordo di un treno ad alta velocità durante un’improvvisa apocalisse zombie, è una corsa contro il tempo frenetica, emotiva e claustrofobica.

Dove vedere i capolavori coreani in streaming

La disponibilità di questi titoli varia a seconda del periodo, ma la maggior parte è accessibile sulle principali piattaforme digitali.

Per facilitare la visione, ecco dove trovare attualmente questi cult:

Titolo Film Regista Dove trovarlo in streaming / noleggio Oldboy Park Chan-wook Prime Video, Apple TV+ (Noleggio) Memorie di un assassino Bong Joon-ho RaiPlay, Prime Video I Saw the Devil Kim Jee-woon Prime Video (Canali tematici / Noleggio) Mademoiselle Park Chan-wook RaiPlay, Sky Go / NOW Train to Busan Yeon Sang-ho Netflix, Prime Video

Cosa rende unico il cinema della Corea del Sud?

A differenza delle produzioni hollywoodiane, spesso vincolate da rigidi schemi di genere, i registi coreani abbattono ogni barriera. Un film può iniziare come una commedia brillante, trasformarsi in un dramma strappalacrime e chiudersi come un thriller horror. Questa imprevedibilità totale è il motivo principale per cui i cinefili di tutto il mondo continuano a esplorare il catalogo di Seul alla ricerca della prossima perla nascosta.