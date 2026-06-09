Lamborghini, perché le auto italiane hanno nomi in spagnolo?

Nonostante Lamborghini sia uno dei simboli storici del Made in Italy, i nomi dei suoi modelli più famosi non parlano italiano. La scelta di utilizzare termini spagnoli affonda le radici in una precisa e affascinante passione del fondatore Ferruccio.

Una tradizione nata da una passione spagnola

L’intera dinastia delle supercar di Sant’Agata Bolognese deve la sua identità al mondo della tauromachia. Tutto è iniziato nel 1962, quando Ferruccio Lamborghini visitò l’allevamento di Don Eduardo Miura a Siviglia, rimanendo folgorato dalla potenza di quegli animali.

Da quel momento, il legame con la Spagna è diventato il filo conduttore del marchio. La decisione di adottare la lingua spagnola non è quindi un’operazione di marketing recente, ma una scelta storica ufficiale.

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I tori da combattimento che hanno fatto la storia

Quasi ogni modello prodotto ha preso il nome da un toro celebre per il suo coraggio nelle arene spagnole. Questa tradizione crea spesso un curioso contrasto linguistico per gli appassionati italiani che guidano o sognano queste vetture.

Ecco i casi più famosi che uniscono l’Emilia-Romagna alla Spagna:

Miura: ispirata direttamente alla dinastia dei tori di Siviglia.

ispirata direttamente alla dinastia dei tori di Siviglia. Murciélago: il leggendario toro che sopravvisse a 24 colpi di spada nel 1879.

il leggendario toro che sopravvisse a 24 colpi di spada nel 1879. Gallardo: una delle cinque caste storiche dei tori da combattimento.

una delle cinque caste storiche dei tori da combattimento. Aventador: un animale pluripremiato per la sua incredibile ferocia a Saragozza.

un animale pluripremiato per la sua incredibile ferocia a Saragozza. Revuelto: l’ibrida recente che richiama il concetto di toro “irrequieto”.

Le eccezioni alla regola della corrida

Esistono pochissime eccezioni in cui Lamborghini ha abbandonato la lingua spagnola e il mondo dei tori. L’esempio più celebre in Italia è la Countach, termine che deriva da un’esclamazione di stupore in dialetto piemontese.

Anche la Huracán, pur mantenendo il nome di un toro del 1892, si traduce letteralmente come “uragano”, creando un doppio legame con la forza della natura. Questa coerenza linguistica dimostra come il marchio abbia costruito un ponte indissolubile tra l’ingegneria italiana e l’epica spagnola.

Resta da vedere se anche le future supersportive totalmente elettriche della casa manterranno questa forte identità legata alla tradizione taurina.