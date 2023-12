Lamborghini introduce la settimana di 4 giorni lavorativi

Lamborghini, il rinomato produttore italiano di auto sportive di lusso, ha recentemente implementato un cambiamento rivoluzionario nel suo orario di lavoro, introducendo la settimana lavorativa di quattro giorni per i suoi lavoratori della produzione.

Questa decisione rappresenta una pietra miliare nell’industria automobilistica, in particolare in Europa, in quanto rappresenta una riduzione sostanziale delle ore lavorative senza alcun taglio agli stipendi. Infatti, i dipendenti di Lamborghini vedranno un aumento delle loro retribuzioni, rendendo questa mossa particolarmente notevole.

L’accordo, raggiunto con i sindacati FIOM e FIM-CISL, è elogiato come storico per essere il primo nel settore automobilistico europeo a raggiungere un equilibrio tra riduzione delle ore lavorative e aumento degli stipendi. L’organizzazione prevede che i lavoratori della produzione su un turno rotativo a due cambi siano alternati tra una settimana lavorativa di cinque giorni e una di quattro giorni, riducendo così il numero totale di giorni lavorativi all’anno di 22. Per coloro su un turno a tre cambi, che include anche i turni notturni, l’arrangiamento è ancora più vantaggioso, con i loro giorni lavorativi annuali ridotti di 31 a causa dell’alternanza tra una settimana lavorativa di cinque giorni e due di quattro giorni.

Questo cambiamento nell’orario di lavoro arriva in un momento in cui molte aziende e uffici pubblici stanno rivalutando le strutture lavorative per migliorare il benessere dei dipendenti e promuovere risparmi organizzativi, specialmente alla luce della pandemia di COVID-19 e dell’aumento dei costi associati ad essa. Studi provenienti da altri paesi europei che hanno implementato schemi di lavoro simili di quattro giorni hanno mostrato che i dipendenti tendono ad essere più produttivi in meno tempo, mostrano un miglioramento nella ritenzione e nel reclutamento del lavoro, e hanno livelli più bassi di assenze per malattia.

Dal punto di vista finanziario, i dipendenti di Lamborghini trarranno un notevole beneficio da questo nuovo accordo di lavoro. L’accordo include un aumento del 50% nei bonus variabili attualmente pagati ai lavoratori, insieme a un bonus una tantum di oltre 1.000 euro ($1.082) pagabile a dicembre. Inoltre, come parte di questo accordo più ampio, Lamborghini prevede di creare 500 nuovi posti di lavoro, aumentare gli stipendi annuali e offrire ulteriori benefici lavorativi. Ciò include bonus per la lunga permanenza, con un aumento da €1.000 nel 2023 a €2.200 entro il 2026, e un nuovo bonus annuale di realizzazione della produzione di €4.000. Inoltre, si prevede anche un aumento dei vari supplementi legati alla produzione e alle qualifiche dei dipendenti.

Il passaggio alla settimana lavorativa di quattro giorni da parte di Lamborghini non è solo un passo significativo nel migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, ma riflette anche un più ampio cambiamento sociale e culturale nel ripensare la settimana lavorativa tradizionale. Sottolinea il crescente sostegno per settimane lavorative più brevi, una tendenza alimentata dalla convinzione che la riduzione delle ore lavorative possa portare a un aumento della produttività, una maggiore permanenza nel lavoro e una riduzione dell’assenteismo dovuto a malattia. Questa mossa di Lamborghini, datore di lavoro di alto profilo e prestigioso nell’industria automobilistica, potrebbe potenzialmente influenzare altre aziende a considerare cambiamenti simili nelle loro strutture lavorative.