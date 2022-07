Deutsche Bank: La Germania va verso la recessione

Gli economisti della Deutsche Bank con sede in Germania hanno affermato nel loro rapporto che la più grande economia europea entrerà “quasi certamente” in recessione nella seconda metà dell’anno.

Secondo gli economisti della Deutsche Bank, la più grande banca tedesca, la Germania si sta avviando verso la recessione. Gli esperti hanno previsto che la più grande economia europea si ridurrà di circa l’1% nel 2023.

Secondo il rapporto di Bloomberg, gli analisti guidati da Stefan Schneider hanno affermato nel rapporto che hanno scritto per i clienti della banca che la Germania si contrarrà nella seconda metà di quest’anno a causa della diminuzione della fornitura di gas naturale, della recessione negli Stati Uniti e di altri venti economici avversi.

Il concetto di recessione è generalmente indicato come una crescita negativa del prodotto interno lordo (PIL) reale per 2 o più trimestri consecutivi su base annua. È anche conosciuta come una recessione economica.

Gli esperti hanno anche affermato che, sebbene i record storici siano stati battuti in termini di inflazione, il picco non è stato ancora visto.

L’Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis) ha annunciato a maggio che l’inflazione annuale è stata registrata a 7,9. Questo è stato il tasso di inflazione più alto dal 1974.

A giugno, il livello record di inflazione si è leggermente attenuato e ha raggiunto il 7,6 per cento.

La contrazione dell’approvvigionamento energetico dovuta alla guerra Russia -Ucraina ha fatto suonare campanelli d’allarme sia per l’Europa che per la Germania.

Per la Germania, che ha una forte dipendenza dal gas naturale russo, le interruzioni dell’approvvigionamento potrebbero avere conseguenze pericolose.

Il Nord Stream-1, il gasdotto principale da cui la Germania riceve il gas naturale russo, è stato chiuso tra l’11 e il 21 luglio a causa di lavori di manutenzione. Berlino teme che Mosca interromperà completamente il flusso di gas dopo il 21 luglio, con il pretesto della ristrutturazione del gasdotto.

Se queste preoccupazioni dovessero concretizzarsi, sia l’industria tedesca che le famiglie potrebbero essere duramente colpite.