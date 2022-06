La Nato avvisa: Guerra in Ucraina potrebbe durare anni

La Nato ha pubblicato una dura previsione per il futuro della guerra tra Ucraina e Russia, sottolineando la necessità di continuare ad assistere Kiev.

La guerra in Ucraina potrebbe durare diversi anni, ha affermato domenica la NATO, con l’Alleanza che chiede un ampio sostegno di Kiev contro le forze russe.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che la fornitura di armi moderne all’esercito ucraino aiuterebbe a liberare l’Ucraina.

Dopo aver fallito nell’occupare la capitale Kiev, i russi si sono concentrati su uno sforzo per conquistare completamente la provincia, parte della quale era già sotto il controllo dei separatisti filo-russi prima dell’invasione del 24 febbraio.

“Dobbiamo prepararci al fatto che la guerra potrebbe durare per anni. Non dobbiamo smettere di sostenere l’Ucraina“, ha affermato oggi Stoltenberg. “Anche se il prezzo è alto, non solo militarmente, ma anche in termini di aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari“.

Il primo ministro britannico Boris Johnson, che ha visitato Kiev nel fine settimana, ha suggerito di addestrare le forze ucraine, dicendo che era importante che il suo paese fornisse supporto a lungo termine e ha avvertito della possibilità di “esaurimento ucraino” se la guerra fosse durata a lungo.

In un articolo di opinione sul Sunday Times di Londra, Johnson ha affermato che dovrebbe essere assicurato che l’Ucraina continui a ricevere armi, equipaggiamento, munizioni e addestramento a un ritmo superiore a quello del nemico.