Mafe Walker la donna che parla la lingua degli alieni

La donna di origini colombiane è diventata virale per aver condiviso video sui suoi social network in cui parla la lingua degli alieni.

Sul web nei giorni scorsi, la colombiana Mafe Walker è diventata virale per aver condiviso sui suoi social, alcuni video in cui lei stessa spiega di saper “parlare una lingua extraterrestre“, poiché, nelle sue stesse parole, afferma di avere un sensitivo dono che permette di generare connessioni attraverso “codici galattici” e “frequenze vibrazionali”.

Nei suoi vari video che sono già diventati di tendenza, Walker fa notare di ricevere queste frequenze che gli vengono inviate dallo spazio ed è in grado di reindirizzarle telepaticamente come vibrazioni superiori, Pleiadi, piani psichici e campi elettromagnetici.

Ciò che più ha catturato l’attenzione degli utenti di Internet in rete è che, quando si ascolta la donna che parla, è quasi impossibile sapere cosa sta dicendo.

Il linguaggio degli alieni di Mafe Walker

La sua viralità è aumentata quando ha iniziato ad apparire in programmi televisivi negli Stati Uniti e in Messico , in cui ha parlato delle “capacità” che possiede.

Infatti, in un programma televisivo nazionale, Walker ha spiegato di aver ricordato i suoi doni psichici dopo aver seguito un corso con un altro specialista alieno, presente anche lui nella trasmissione.

La tiktoker ha anche sottolineato che la lingua che parla sono in realtà onde sonore, “frequenza estremamente alta qui sulla Terra , è una frequenza galattica che emani attraverso le mie corde vocali“.