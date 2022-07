Putin minaccia: Non abbiamo ancora iniziato missioni serie in Ucraina

Contenere la Russia è un tentativo fallito da parte dell’occidente, questo il succo delle ultime dichiarazioni del presidente Putin.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di “aver sentito che l’Occidente stava cercando di sconfiggerci sul campo di battaglia, lasciamo che ci provino”, avrebbe sostenuto secondo Al-Arabiya TV.

Vladimir Putin ha aggiunto: I tentativi dell’Occidente di contenere la Russia sono falliti e ha continuato: Le sanzioni hanno causato difficoltà che possono essere affrontate, spiegando che l’Occidente, guidato dagli Stati Uniti d’America, è ostile alla Russia da decenni.

Il presidente russo ha anche sottolineato che la Russia non ha ancora iniziato nessuno dei suoi seri compiti in Ucraina, sottolineando che l’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, si sta comportando in modo aggressivo, spiegando che queste azioni derivano dalla sua riluttanza ad avere un Paese come la Russia nel quadro politico.