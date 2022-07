Il dominio dell’occidente è finito, parola di Tony Blair

L’ex primo ministro britannico Tony Blair ha confermato quanto l’Occidente sia in declino e quali grandi cambiamenti ci attendono, spinti da potenze come Russia e Cina.

“La guerra in Ucraina mostra che il dominio occidentale sta volgendo al termine, mentre la Cina sta guadagnando lo status di superpotenza in collaborazione con la Russia in uno dei punti di svolta più significativi degli ultimi secoli“, ha affermato l’ex primo ministro britannico Tony Blair in una dichiarazione.

“Il mondo“, ha dichiarato Blair, “era ad un punto di svolta nella storia paragonabile alla fine della seconda guerra mondiale o al crollo dell’Unione Sovietica: ma questa volta l’Occidente chiaramente non è in ascesa“.

“Stiamo arrivando alla fine del dominio politico ed economico dell’Occidente“, ha spiegato Blair in una conferenza intitolata “Dopo l’Ucraina – Quali sono le lezioni ora per la leadership occidentale?” tenutasi a Londra.

“Il mondo avrà almeno due poli e forse molti poli“, ha detto Blair, “Il più grande cambiamento geopolitico di questo secolo verrà dalla Cina, non dalla Russia“.