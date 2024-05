Tutte le ultime novità sul bonus mamme

Ultime Novità sul Bonus Mamme 2024

Il Bonus Mamme 2024 rappresenta una delle iniziative più significative introdotte dalla recente legislazione per sostenere le famiglie italiane, con un’attenzione particolare alle lavoratrici madri.

Cos’è il Bonus Mamme? Il Bonus Mamme è un sostegno finanziario destinato alle lavoratrici madri, che consente un esonero dalla contribuzione previdenziale a loro carico. Questo bonus è stato rivisto e ampliato nel 2024, coprendo ora anche le madri con almeno due figli, rispetto ai precedenti requisiti che iniziavano da tre figli​​​​.

Chi può beneficiarne? Le principali beneficiarie sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, sia nel settore pubblico che privato, comprese quelle agricole e in apprendistato. Il bonus è esteso anche alle part-time, ma non include le lavoratrici domestiche o con contratti a termine​​​​.

Durata e dettagli finanziari Per le madri di due figli, l’esonero contributivo è previsto per 12 mesi, mentre per quelle con più di due figli la durata si estende a tre anni. L’esonero copre circa il 9,19% della retribuzione, che corrisponde alla quota previdenziale normalmente a carico del lavoratore​​.

Benefici aggiuntivi Un aspetto interessante è la combinabilità del bonus con altri sussidi, come il congedo di maternità e l’assegno unico per i figli. Questo permette una maggiore flessibilità e un sostegno finanziario più robusto per le famiglie​​.

Modalità di accesso Le lavoratrici interessate devono presentare domanda per beneficiare del bonus, che può essere effettuata online attraverso il portale dell’INPS, utilizzando lo SPID per accedere ai servizi​​.

Effetti sul reddito La misura si traduce in un aumento netto dello stipendio per le lavoratrici beneficiarie, dato che il contributo previdenziale viene pagato direttamente dallo Stato, migliorando così il reddito disponibile mensile​​.

Limitazioni e critiche Nonostante i suoi benefici, il bonus ha anche suscitato critiche, soprattutto per l’esclusione delle lavoratrici autonome e quelle con contratti precari, un segmento significativo che continua a fronteggiare sfide economiche senza supporto equivalente​​.

Impatto a lungo termine Sebbene il bonus sia una misura sperimentale con una durata limitata a pochi anni, rappresenta un passo importante verso il riconoscimento del ruolo cruciale delle madri lavoratrici nell’economia e nella società italiana. La sua efficacia e il possibile prolungamento saranno valutati in base all’impatto sulla natalità e sull’occupazione femminile nel medio termine​​.

In sintesi, il Bonus Mamme 2024 si presenta come un’opportunità significativa per molte lavoratrici italiane, mirando a fornire un aiuto concreto per conciliare le esigenze di carriera e famiglia in un periodo di vita tanto sfidante quanto gratificante.