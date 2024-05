Tendenze make-up, i trend emergenti del 2024

Il make-up è un modo per esprimere il nostro essere, è creatività ed è un modo per prenderci cura del nostro aspetto. Così come nella moda, anche il make-up cambia volto di anno in anno, presentando continuamente novità e nuove tendenze.

Vediamo allora quali sono i trend emergenti di quest’anno.

I colori del make-up 2024

Una delle parole d’ordine per il make-up del 2024 è sicuramente “semplicità”.

Sono sempre più in voga i trend che arrivano dalle generazioni più giovani, come il “latte make-up”. E uno dei maggiori trend di quest’anno è l’utilizzo del color nude, soprattutto sulle labbra, per un look semplice, acqua e sapone.

La combo-labbra più in voga prevede un rossetto color nude, abbinato ad un gloss trasparente, per farle brillare e volumizzarle.

Un’alternativa è il colore pesca-arancio: questo colore è protagonista anche nel make-up, sia sulle labbra che utilizzato come blush sugli zigomi.

Un altro colore molto in voga sarà il rosa, in tutte le sue sfumature, per colorare le labbra, gli occhi e gli zigomi.

Il 2024 vede anche il grande ritorno di uno dei colori che ha maggiormente segnato le tendenze degli anni Ottanta, ovvero il blu, in tutte le sue gradazioni. Via libera, quindi, alle tonalità più accese come il blu elettrico e il ciano, da abbinare a tonalità più chiare e calde, come il beige e l’oro.

Le texture in voga per il make-up 2024

Dal punto di vista delle texture, nel 2024 sarà di tendenza il tridimensionale. Il trucco sarà utilizzato per dare un effetto visivo e creare profondità.

Per farlo, saranno utilizzati ombretti, illuminanti e blush dalle texture rock e metallizzate, coi quali dare tridimensionalità, grazie a luci e ombre.

Totalmente all’opposto è la tendenza da “clean girl”, che vuole un look fresco, luminoso e giovanile. Per questo trend, le texture utilizzate saranno in polvere e ultra-sottili oppure fresche e luminose, per poter sottolineare i nostri pregi, in maniera naturale e semplice.

Saranno utilizzati sempre meno i prodotti dalla consistenza pesante, per fare spazio alle polveri e ai prodotti con un finish luminoso e naturale.

Via libera, quindi, a fondotinta e correttori in crema e dalle formule idratanti, che vanno a fondersi delicatamente con la pelle, senza lasciare traccia. Il blush sarà uno dei protagonisti delle tendenze make-up del 2024, preferibilmente in crema, così da poterlo modulare a nostro piacimento, per dare un effetto “baciato dal sole”.

Le tecniche make-up che segneranno il 2024

Armiamoci di pazienza e righello per il 2024: una delle tendenze più in voga, infatti, sarà l’eyeliner grafico. Si tratta di un make-up molto scenografico, adatto per gli eventi importanti. Possiamo sbizzarrirci con le forme che più ci piacciono, come la doppia linea che allunga l’occhio oppure il disegno di un triangolo.

Il blush, grande protagonista di questo 2024, sarà applicato ad effetto bambola, tracciando leggeri cerchi sulle guance, in modo da colorarli, ma con un effetto più morbido.

Un’altra tendenza molto in voga nel 2024 arriva direttamente dagli Novanta, ovvero le labbra ombré. Si parte dal colore delle nostre labbra e si utilizzano due colori simili, ma di due gradazioni diverse: quella più scura va utilizzata per tracciare il contorno labbra, mentre quella più chiara per riempirle. In questo modo, daremo un effetto tridimensionale, accentuato, se vogliamo, da un tocco di gloss lucido.

Uno dei trend più amati del 2024 è sicuramente il make-up monocromatico, che prevede l’utilizzo degli stessi colori sugli occhi, sulle labbra e sugli zigomi, in modo da uniformare il trucco, con tonalità che possano fondersi con l’incarnato. Su Lancome.it potrete trovare tantissimi prodotti make-up tra cui scegliere, per seguire le tendenze del 2024.