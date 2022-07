Come sono cambiati i sintomi del Covid-19

Secondo i dati di 17.500 persone nel Regno Unito, il sintomo più comune segnalato da chi risulta positivo al Covid è ora il mal di gola.

Altri sintomi importanti sono mal di testa, congestione nasale e tosse.

Febbre alta e perdita dell’olfatto/gusto, che sono in cima alla lista del National Health System (NHS) in Inghilterra, sono molto più rari nei pazienti recenti che in passato.

Raucedine, starnuti, affaticamento, dolori muscolari e vertigini sono tra i sintomi più frequentemente riportati.

Secondo i dati dell’applicazione chiamata Zoe App, i 20 principali sintomi di Covid sono i seguenti:

Mal di gola – 58% segnalato

Mal di testa – 49%

Congestione nasale – 40%

Tosse secca – 40%

Naso che cola – 40%

Tosse con catarro – 37%

Volume giù – 35%

Starnuti – 32%

Fatica – 27%

Dolore muscolare – 25%

Vertigini – 18%

Gonfiore dei linfonodi – 15%

Dolore agli occhi – 14%

Cambiamento dell’olfatto – 13%

Dolore al petto – 13%

Febbre – 13%

Sudorazione – brividi – 12%

Mancanza di respiro – 11%

Mal d’orecchi – 11%

Perdita dell’olfatto – 10%

La BBC ha confermato che questa immagine è coerente anche con altre ricerche. Secondo lo studio React-1, basato sui dati di 150.000 persone selezionate casualmente nel Regno Unito, i sintomi di Covid sono cambiati dall’inizio della pandemia.

Gli scienziati notano che la ragione di ciò potrebbe essere il cambiamento o la mutazione del virus nel tempo. Molte varianti del Covid sono apparse dalla variante originale di Wuhan. Infine, la variante Omicron è diventata il ceppo dominante.

I ricercatori di React-1 dell’Imperial College London hanno notato che la perdita dell’olfatto e del gusto erano i sintomi meno comuni in questa variante. Invece, i pazienti hanno riportato più sintomi simil-influenzali.

fonte@Hurriyet