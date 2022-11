Nvidia GeForce RTX 4080 non attira il mercato

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4080 è arrivata sul mercato da pochi giorni ma sembra non ci sia molta richiesta.

Nvidia ha recentemente introdotto nuove schede grafiche della serie GeForce RTX 4000 con architettura Ada Lovelace a prezzi molto interessanti. Tuttavia, mentre l’RTX 4090 di fascia alta ha ottenuto buoni risultati con i clienti nonostante il suo prezzo molto alto di 1599 dollari, lo stesso non si può dire per la RTX 4080.

Mentre l’RTX 4090 ha un numero generoso di 16384 core CUDA, l’RTX 4080 deve accontentarsi di soli 9728 core. Il modello più potente porta quindi un numero di core superiore del 68% e, in pratica, di solito circa il 40% in più di prestazioni.

Ma l’RTX 4080 non è molto più economica e ci troviamo di fronte a una situazione piuttosto inedita. Di solito, la fascia alta assoluta non porta molte prestazioni extra, ma tende ad essere significativamente più costosa, qui si verifica il contrario. La variante più potente offre molto di più, ma il supplemento è leggermente inferiore, quindi la scheda più economica risulta invece essere troppo costosa. Le persone preferiscono pagare un extra per avere il massimo.

Dopotutto, il prezzo standard dell’RTX 4080 dovrebbe essere ufficialmente di 1199 dollari, il che significa che l’RTX 4090 è un terzo più costosa, ma la differenza di prestazioni è leggermente maggiore.

Il prezzo elevato di questo modello può essere visto anche nell’andamento dei prezzi delle serie 80. La GTX 980 e la GTX 1080 costavano 549 dollari, la GTX 2080 e la RTX 3080 sono salite a 699 dollari, e ora c’è un enorme salto per la RTX 4080 a 1199 dollari.

