iPhone 14 inizia ufficialmente l’era delle comunicazioni satellitari

Quando Apple ha annunciato la sua generazione di telefoni iPhone 14 era contemplato il servizio di comunicazioni satellitari.

Si diceva che il servizio di comunicazione SOS di emergenza via satellite sarebbe stato lanciato a novembre, dal 15.11. questo servizio è disponibile negli Stati Uniti e in Canada.

Inoltre, Apple ha anche rivelato che questa funzione sarà disponibile in altri quattro paesi il mese prossimo, scrive 9to5Mac.

Le chiamate d’emergenza via satellite

La funzione di Emergency SOS via satellite è stata uno degli annunci principali durante il lancio del nuovo iPhone 14.

Il nuovo servizio opera tramite i satelliti Globalstar appositamente progettati per fornire il servizio agli smartphone e fornisce l’accesso ai servizi di emergenza quando ci si trova in aree isolate senza copertura di rete mobile.

Il servizio alla fine sarà basato su abbonamento, ma Apple afferma che sarà gratuito per tutti i possessori di iPhone 14 nei paesi in cui opera per i primi due anni, ma non ha annunciato quanto costerà l’abbonamento una volta terminato il periodo gratuito .

La nuova tecnologia consente agli utenti di inviare messaggi ai servizi di emergenza mentre sono fuori dalle reti mobili e Wi-Fi, secondo una dichiarazione ufficiale. Inoltre, se gli utenti vogliono assicurarsi che i loro amici e familiari sappiano dove si trovano mentre viaggiano verso luoghi senza copertura cellulare, ora possono aprire l’app Dov’è e condividere la loro posizione via satellite.

Apple ha annunciato che a dicembre la nuova funzionalità sarà disponibile anche per l’Europa, ovvero in Francia, Germania, Irlanda e Gran Bretagna. L’SOS di emergenza via satellite si basa su funzionalità esistenti vitali per gli utenti di iPhone, tra cui SOS di emergenza, identificazione medica, contatti di emergenza e condivisione della posizione, offrendo la possibilità di connettersi a un satellite per l’accesso a 360 gradi per condividere informazioni chiave con squadre di emergenza, familiari e amici.