Le ultime indiscrezioni sul nuovo iPhone 14

Nell’ultima settimana prima della presentazione sono arrivate alcune voci di corridoio che anticipano succose novità.

L’iPhone 14 Pro potrebbe utilizzare il classico indicatore di batteria e non quello nuovo di iOS 16

Mancano solo pochi giorni all’evento più atteso dell’anno per gli amanti di Apple e per la maggior parte dei rivali dell’azienda, il giorno in cui i nuovi iPhone verranno mostrati.

In questa occasione, Apple presenterà il suo iPhone 14 ad un evento che si terrà mercoledì 7 settembre.

Nonostante tutti i leak, in quest’ultima settimana sono arrivate informazioni che potrebbero cambiare fondamentalmente il nuovo dispositivo Apple.

Dal design dei dispositivi stessi al loro nome, passando per il prezzo a cui potrebbero affacciarsi sul mercato. Per questo motivo, a pochi giorni dalla presentazioni, queste sono le ultime 3 voci più importanti sull’iPhone 14, secondo quanto riferito dal sito ipadizate.com.

Nessun doppio foto nello schermo del nuovo iPhone 14 Pro

Molti mesi fa erano trapelati gli schemi ufficiali del prossimo iPhone 14 Pro che mostravano un peculiare design del ritaglio sullo schermo che andrà a sostituire il notch. Apple aveva optato per un doppio foro nello schermo, uno allungato per i sensori Face ID e un altro a forma di cerchio per la fotocamera frontale.

Un design ovviamente originale e mai visto, necessario per la presenza dei sensori Face ID nella zona superiore del dispositivo. Tuttavia, questa settimana è trapelata la notizia che Apple intende unire i due buchi utilizzando pixel neri.

In altre parole, l’area tra i due fori, che è ancora uno schermo, sarà chiusa, simulando un unico foro allungato. Inoltre, sarà un’area che può essere molto utile per visualizzare determinate informazioni, come gli indicatori di privacy di iOS.

iPhone Plus torna nel listino

L’iPhone Plus è stato sostituito dall’iPhone Max nel 2018. L’iPhone 8 Plus lanciato nel 2017 è stato l’ultimo iPhone a utilizzare questo nome rilasciato nella gamma iPhone 7.

Nello specifico, si dice che il nuovo iPhone 14 6.7 si chiamerà Plus, così da poterlo distinguere più facilmente da iPhone 14 Pro Max.

I prezzi iPhone saranno più bassi del previsto?

Per settimane si vociferava che i prezzi dell’iPhone 14 sarebbero aumentati, in particolare si parlava di un aumento fino a 100 euro nell’iPhone Pro.

Tuttavia, un ultimo rapporto di questa settimana assicura che Apple avrebbe adottato una politica conservatrice per quel che concerne i prezzi e per evitare un calo delle vendite, avrebbe deciso di non aumentare così tanto il prezzo dell’iPhone 14.

I prezzi dell’iPhone 14 dovrebbero seguire questa tabella:

iPhone 14: 749 dollari

iPhone 14 Max: 849 dollari

iPhone 14 Pro: 1.049 dollari

iPhone 14 Pro Max: 1.149 dollari.