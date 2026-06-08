Netflix ha messo gli occhi su uno dei più grandi classici del cinema giudiziario per trovare l’erede perfetto di The Lincoln Lawyer. Il colosso dello streaming sta infatti sviluppando una serie TV basata su …e giustizia per tutti (And Justice for All), il leggendario film del 1979 che valse a Al Pacino una nomination agli Oscar.

Il piano di Netflix: un cult per sostituire Mickey Haller

Con la fortunata serie The Lincoln Lawyer ormai vicina alla conclusione, Netflix ha assoluto bisogno di un nuovo legal drama di punta. La risposta potrebbe arrivare direttamente dal catalogo della Columbia Pictures.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e vede la collaborazione tra il colosso dello streaming e Sony Pictures Television. L’obiettivo è chiaro: trasformare un capolavoro del cinema di fine anni ’70 in una serie moderna, cruda e avvincente.

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Di cosa parlerà la serie e chi c’è dietro il progetto

La serie viene descritta come uno sguardo spietato e senza filtri sulla vita imperfetta di un avvocato idealista. Esattamente come nel film originale, il protagonista si troverà a lottare contro un sistema giudiziario profondamente corrotto, fino a raggiungere il punto di rottura.

A firmare l’adattamento saranno Jeremy Miller e Dan Cohn (già autori di That Was Then e con un passato in serie iconiche come Ally McBeal e Boston Public). Un dettaglio che farà felici i fan del genere è il coinvolgimento di Ross Fineman come produttore esecutivo, lo stesso nome dietro il successo di The Lincoln Lawyer.

L’eredità del film del 1979 e quella scena indimenticabile

Diretto da Norman Jewison e scritto da Valerie Curtin e Barry Levinson, il film originale fu un enorme successo commerciale, incassando oltre 33 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 4 milioni.

La pellicola è passata alla storia della cultura pop soprattutto per il celeberrimo monologo finale di Al Pacino nei panni di Arthur Kirkland. Il suo urlo disperato in tribunale è diventato un cult assoluto:

“Voi siete fuori ordinanza! Tutto questo processo è fuori ordinanza!”

Un’eredità pesante per qualsiasi attore deciderà di raccogliere il testimone dell’iconico interprete di Scarface e Il Padrino.

Cosa sappiamo (e cosa no) sul debutto in Italia

Trattandosi di un progetto Netflix in collaborazione con Sony, la distribuzione globale – Italia inclusa – avverrà quasi certamente sulla piattaforma della N rossa. Tuttavia, ci sono ancora molti nodi da sciogliere:

Il cast: Chi interpreterà il ruolo che fu di Al Pacino? Le trattative sono blindate.

Chi interpreterà il ruolo che fu di Al Pacino? Le trattative sono blindate. Ufficialità: Netflix e Sony per ora hanno preferito non rilasciare commenti ufficiali.

Netflix e Sony per ora hanno preferito non rilasciare commenti ufficiali. Stato dei lavori: La serie è in fase di scrittura (development); riprese e data di uscita sono ancora lontane.

Riuscirà questo remake a catturare la rabbia sociale dell’originale e a non far rimpiangere The Lincoln Lawyer? Vi terremo aggiornati non appena verranno annunciati i primi nomi del cast.