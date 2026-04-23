Il nudo proprietario non può espellere l’usufruttuario dall’immobile a proprio piacimento. L’usufrutto è un diritto reale che garantisce il possesso e l’uso del bene per tutta la sua durata. Il proprietario può rientrare in possesso della casa solo alla scadenza del contratto o in caso di gravi violazioni di legge accertate da un giudice.
Definizione di usufrutto e nuda proprietà
L’usufrutto è un diritto reale di godimento che permette a un soggetto (usufruttuario) di utilizzare un bene altrui e trarne i frutti, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Il titolare del bene viene definito nudo proprietario, poiché possiede il titolo d’acquisto ma non la facoltà di utilizzo immediato.
Come funziona la cessazione dell’usufrutto
Il nudo proprietario può tornare nel pieno possesso del bene attraverso questi passaggi legali:
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- Usufruttuario incapace di intendere e volere: cosa fare e procedure legali
- Morte dell’usufruttuario e passaggio della proprietà
- Verifica della scadenza: Accertamento del termine contrattuale o del decesso dell’usufruttuario.
- Accertamento di abusi: Verifica di eventuali danni gravi o mutamenti della destinazione economica del bene.
- Azione legale di decadenza: Ricorso al tribunale per ottenere una sentenza che dichiari l’estinzione del diritto per abuso (Art. 1015 c.c.).
- Rilascio dell’immobile: Esecuzione della riconsegna delle chiavi e verbale di constatazione dello stato dei luoghi.
Quando si applica l’allontanamento legale
Esistono casi specifici in cui il proprietario può agire per vie legali per riprendere l’immobile:
- Perimento del bene: Se l’edificio crolla o viene distrutto.
- Abuso del diritto: Se l’usufruttuario lascia deteriorare l’immobile per mancanza di manutenzione ordinaria.
- Alienazione illegittima: Se l’usufruttuario tenta di vendere la proprietà (e non solo il proprio diritto).
- Scadenza naturale: Al termine del periodo prefissato nel contratto.
Errori comuni
- Pensare che la vendita della nuda proprietà interrompa l’usufrutto.
- Credere che il proprietario possa entrare in casa senza il consenso dell’usufruttuario.
- Confondere la manutenzione ordinaria (a carico dell’usufruttuario) con quella straordinaria (a carico del proprietario).
- Ipotizzare lo sfratto immediato senza una sentenza del giudice per gravi inadempienze.
Tabella di sintesi: Diritti e Doveri
|Caratteristica
|Usufruttuario
|Nudo Proprietario
|Possesso dell’immobile
|Sì, esclusivo
|No
|Spese ordinarie
|A suo carico
|No
|Riparazioni strutturali
|No
|A suo carico
|Pagamento IMU/TASI
|Sì, è il soggetto passivo
|No
|Vendita del diritto
|Può cedere il proprio diritto
|Può vendere la nuda proprietà
FAQ – Domande frequenti
Il proprietario può vendere la casa con usufrutto?
Sì, ma l’acquirente acquista solo la nuda proprietà e deve rispettare il diritto dell’usufruttuario fino alla sua estinzione.
Chi paga le tasse sulla casa in usufrutto?
Le imposte sulla proprietà, come l’IMU, sono interamente a carico dell’usufruttuario, che detiene il possesso del bene.
Cosa succede se l’usufruttuario non fa manutenzione?
Il nudo proprietario può agire in giudizio per chiedere la decadenza dall’usufrutto se la trascuratezza compromette l’integrità dell’immobile.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.