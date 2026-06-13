Il sesto episodio di Dutton Ranch ha sconvolto gli equilibri della serie con un brutale omicidio e un tesissimo faccia a faccia tra Beulah e Beth. Ecco come la fine di un personaggio apparentemente minore riapre una vecchia ferita legata a Jamie Dutton.
Il piano folle di Rob-Will: addio a Chet
Il sesto episodio ha confermato che l’ambizione, quando è mescolata a superbia e cocaina, porta solo al disastro. Rob-Will, convinto di dover riprendere il controllo del 10 Petal Ranch, ha ordito un piano notturno tanto improvvisato quanto letale. A pagarne le spese è stato il bracciante Chet (Hart Denton), mandato allo sbaraglio come una vera e propria pedina.
Nel tentativo di minacciare Joaquin, Chet ha aperto il fuoco ferendolo alla mano, ma è stato immediatamente freddato da Miguel (Berto Colon), uscito dall’ombra per proteggere il ranch. Un addio tragico che l’attore Berto Colon ha definito “fondamentale” a TVLine, poiché trasforma il suo personaggio, Miguel, da presenza misteriosa a elemento chiave della sicurezza della tenuta.
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Il re senza corona non ha rimorsi
La morte di Chet non lascerà solo un vuoto nel ranch, ma sposta l’asse del potere. Rob-Will si vede come un principe a cui è stato negato il trono, un uomo guidato da un enorme ego e dal bruciante senso di esclusione.
L’attore Jai Courtney ha spiegato che il suo personaggio non mostrerà sensi di colpa per aver sacrificato Chet: nel suo gioco di potere, “non si può arrivare in cima senza rompere qualche uovo”. Questo cinismo esasperato promette di trasformare Rob-Will nel villain più pericoloso della stagione, pronto a tutto pur di spodestare i rivali.
Amori difficili e l’ombra di Jamie Dutton
Mentre tra Beulah ed Everett si riaccende la passione in vista dei festeggiamenti per i 190 anni del 10 Petal Ranch, la sotto-trama romantica tra Carter e Oreana subisce una brusca battuta d’arresto. La dichiarazione d’amore di Carter è stata infatti raggelata dal rifiuto di lei, lasciando la coppia in un limbo emotivo.
Ma il vero colpo di scena psicologico della puntata arriva dal viaggio d’affari di Beth Dutton e Beulah. Le due donne, volate sul jet privato dei Jackson per incontrare il magnate Zane Nash, mostrano un’intesa perfetta sul lavoro, ma è il post-riunione a far tremare i fan.
Beulah ha improvvisamente spostato il discorso sulla misteriosa scomparsa dell’ex procuratore generale del Montana: Jamie Dutton.
- Beth (che ha materialmente ucciso il fratello nella saga principale) ha mantenuto la freddezza tipica del suo personaggio.
- Beulah ha insistito, sollevando dubbi sulla sua sparizione dopo la morte del patriarca John Dutton.
Questo dettaglio non è un semplice omaggio al passato, ma la conferma che il passato dei Dutton non è affatto sepolto. Beulah sa qualcosa o sta solo testando il terreno? Le sue domande lasciano intendere che il segreto più oscuro di Beth potrebbe presto diventare la sua più grande vulnerabilità nel nuovo show.