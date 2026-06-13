Il sesto episodio di Dutton Ranch ha sconvolto gli equilibri della serie con un brutale omicidio e un tesissimo faccia a faccia tra Beulah e Beth. Ecco come la fine di un personaggio apparentemente minore riapre una vecchia ferita legata a Jamie Dutton.

Il piano folle di Rob-Will: addio a Chet

Il sesto episodio ha confermato che l’ambizione, quando è mescolata a superbia e cocaina, porta solo al disastro. Rob-Will, convinto di dover riprendere il controllo del 10 Petal Ranch, ha ordito un piano notturno tanto improvvisato quanto letale. A pagarne le spese è stato il bracciante Chet (Hart Denton), mandato allo sbaraglio come una vera e propria pedina.

Nel tentativo di minacciare Joaquin, Chet ha aperto il fuoco ferendolo alla mano, ma è stato immediatamente freddato da Miguel (Berto Colon), uscito dall’ombra per proteggere il ranch. Un addio tragico che l’attore Berto Colon ha definito “fondamentale” a TVLine, poiché trasforma il suo personaggio, Miguel, da presenza misteriosa a elemento chiave della sicurezza della tenuta.

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Il re senza corona non ha rimorsi

La morte di Chet non lascerà solo un vuoto nel ranch, ma sposta l’asse del potere. Rob-Will si vede come un principe a cui è stato negato il trono, un uomo guidato da un enorme ego e dal bruciante senso di esclusione.

L’attore Jai Courtney ha spiegato che il suo personaggio non mostrerà sensi di colpa per aver sacrificato Chet: nel suo gioco di potere, “non si può arrivare in cima senza rompere qualche uovo”. Questo cinismo esasperato promette di trasformare Rob-Will nel villain più pericoloso della stagione, pronto a tutto pur di spodestare i rivali.

Amori difficili e l’ombra di Jamie Dutton

Mentre tra Beulah ed Everett si riaccende la passione in vista dei festeggiamenti per i 190 anni del 10 Petal Ranch, la sotto-trama romantica tra Carter e Oreana subisce una brusca battuta d’arresto. La dichiarazione d’amore di Carter è stata infatti raggelata dal rifiuto di lei, lasciando la coppia in un limbo emotivo.

Ma il vero colpo di scena psicologico della puntata arriva dal viaggio d’affari di Beth Dutton e Beulah. Le due donne, volate sul jet privato dei Jackson per incontrare il magnate Zane Nash, mostrano un’intesa perfetta sul lavoro, ma è il post-riunione a far tremare i fan.

Beulah ha improvvisamente spostato il discorso sulla misteriosa scomparsa dell’ex procuratore generale del Montana: Jamie Dutton.

Beth (che ha materialmente ucciso il fratello nella saga principale) ha mantenuto la freddezza tipica del suo personaggio.

Beulah ha insistito, sollevando dubbi sulla sua sparizione dopo la morte del patriarca John Dutton.

Questo dettaglio non è un semplice omaggio al passato, ma la conferma che il passato dei Dutton non è affatto sepolto. Beulah sa qualcosa o sta solo testando il terreno? Le sue domande lasciano intendere che il segreto più oscuro di Beth potrebbe presto diventare la sua più grande vulnerabilità nel nuovo show.