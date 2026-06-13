La regina delle commedie romantiche colpisce ancora: Jennifer Lopez, in coppia con la star di Ted Lasso Brett Goldstein, ha conquistato il primo posto su Netflix. Il loro nuovo film, Office Romance, è diventato immediatamente il contenuto più visto della piattaforma, riaccendendo l’amore del pubblico per le storie d’amore aziendali e proibite.

Il successo di Office Romance e la strana coppia Lopez-Goldstein

Il debutto di Office Romance sulla piattaforma streaming è stato a dir poco travolgente. Con ben 20,9 milioni di visualizzazioni, la pellicola si è piazzata direttamente al numero uno della classifica dei film in lingua inglese.

La trama unisce romanticismo e dinamiche aziendali: Jennifer Lopez interpreta Jackie Cruz, l’amministratrice delegata della compagnia aerea di famiglia. Quando l’azienda si trova ad affrontare una causa legale, Jackie deve collaborare a stretto contatto con il nuovo avvocato della società, Daniel Blanchflower. Quest’ultimo è interpretato da Brett Goldstein, che ha anche co-sceneggiato il film pensando proprio alla Lopez come partner ideale.

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Tra i due scatta una chimica innegabile che si scontra con una rigida politica aziendale contro le relazioni tra colleghi. A complicare (e favorire) le cose ci penserà un viaggio d’affari in una meta tropicale.

True Crime e grandi ritorni: cosa guardano gli utenti

Se il romanticismo domina il settore cinema, il genere true crime e le docuserie continuano a cannibalizzare le classifiche della serialità televisiva.

Michael Jackson: The Verdict : La docuserie in tre parti sul controverso processo del 2005 al Re del Pop ha debuttato al primo posto tra le serie TV inglesi con 17,8 milioni di visualizzazioni.

: La docuserie in tre parti sul controverso processo del 2005 al Re del Pop ha debuttato al primo posto tra le serie TV inglesi con 17,8 milioni di visualizzazioni. The Witness : Miniserie drammatica basata sulla storia vera dell’omicidio di Rachel Nickell nel 1992, raccontata dal punto di vista del figlio Alex, unico testimone del delitto.

: Miniserie drammatica basata sulla storia vera dell’omicidio di Rachel Nickell nel 1992, raccontata dal punto di vista del figlio Alex, unico testimone del delitto. Instadocs – Alex Murdaugh, Unconvicted: Un instant-doc incentrato sul recente e clamoroso ribaltamento della condanna per duplice omicidio a carico dell’avvocato Murdaugh.

Sul fronte della fiction leggera regge benissimo la seconda stagione di The Four Seasons, la comedy con Tina Fey e Colman Domingo, che ha spinto gli utenti anche a recuperare la prima stagione, tornata prepotentemente in Top 10.

Annunci e conferme: il futuro di Come uccidono le brave ragazze

Tra le notizie più rilevanti per i fan delle serie TV spicca la risalita in classifica della seconda stagione di A Good Girl’s Guide to Murder (arrivata all’ottavo posto con 2,1 milioni di visualizzazioni).

Nota di rinnovo: La serie young adult tratta dai bestseller di Holly Jackson (con protagonista Emma Myers nei panni di Pip) adatterà l’ultimo capitolo della trilogia letteraria. La terza stagione, già confermata, sarà ufficialmente l’atto conclusivo dello show.

Infine, continuano a registrare ottimi numeri le produzioni non inglesi: il thriller spagnolo The Marked Woman (storia di una donna ritrovata senza memoria in un container a Barcellona) e il K-drama d’azione Teach You a Lesson, focalizzato su un’agenzia governativa che combatte i bulli scolastici con metodi decisamente non convenzionali.