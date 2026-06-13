Il debutto del reboot di Matlock su Paramount+ ha riacceso l’attenzione dei fan del legal drama, ma a far discutere è un dettaglio cruciale della trama: il farmaco Wellbrexa. La nuova protagonista Madeline Matlock (interpretata da Kathy Bates) entra in un prestigioso studio legale per indagare proprio su questo medicinale, spingendo gli spettatori a chiedersi se sia reale.

Ecco tutta la verità sul farmaco al centro della serie TV e come si collega alla narrazione dello show.

Wellbrexa è un farmaco vero? La risposta definitiva

Per andare subito al sodo: no, il Wellbrexa non esiste nella realtà. Si tratta di un farmaco completamente fittizio, inventato dagli sceneggiatori della serie per muovere i fili della trama orizzontale.

Potrebbe interessarti anche:

Nella finzione dello show, il Wellbrexa viene descritto come un potente oppioide sul quale lo studio legale Jacobson & Moore ha indagato (o occultato prove) in passato. Nonostante il nome ricordi da vicino quello di reali medicinali di grandi aziende farmaceutiche, non troverete nessun riscontro nei registri medici reali.

Il conflitto narrativo: perché il farmaco è così importante?

Se il Wellbrexa non esiste, l’impatto emotivo che genera nella serie è invece dolorosamente reale. Di seguito i dettagli chiave (attenzione, seguono leggeri spoiler sulla trama di partenza):

La missione di Madeline: La protagonista non si presenta allo studio legale per caso. Vuole scoprire chi, tra i soci, ha nascosto i documenti che avrebbero potuto ritirare il farmaco dal mercato prima del tempo.

La protagonista non si presenta allo studio legale per caso. Vuole scoprire chi, tra i soci, ha nascosto i documenti che avrebbero potuto ritirare il farmaco dal mercato prima del tempo. Il dramma personale: Nella serie, la figlia di Madeline è morta per un’overdose causata proprio dagli oppioidi, legando il Wellbrexa a un profondo senso di vendetta e giustizia personale.

I parallelismi con la realtà e la crisi degli oppioidi

Anche se il nome è inventato, la showrunner Jennie Snyder Urman ha chiaramente attinto alla cronaca nera e medica degli Stati Uniti. La storia del Wellbrexa ricalca da vicino la crisi degli oppioidi che ha colpito l’America negli ultimi decenni, un tema già affrontato in prodotti seriali di stampo documentaristico come Dopesick o Painkiller.

Matlock decide quindi di usare un espediente narrativo inventato per evitare implicazioni legali dirette con vere multinazionali, pur mantenendo intatta la denuncia sociale verso un sistema che spesso ha anteposto il profitto alla vita dei pazienti.

Cosa aspettarsi nei prossimi episodi

La ricerca della verità sul Wellbrexa guiderà l’intera stagione. Madeline dovrà mantenere la sua copertura da avvocatessa un po’ svagata mentre raccoglie prove cruciali. In Italia, la serie è disponibile in streaming su Paramount+, dove gli episodi sveleranno gradualmente quale dei soci dello studio è il vero responsabile del disastro.