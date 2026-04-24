Il nuovo spin-off animato Stranger Things: Tales from ’85 è finito nel mirino della critica. La serie delude profondamente i fan, venendo definita un’operazione puramente commerciale e priva di anima.
Un flop inatteso per i fratelli Duffer
Il progetto prometteva di ricreare l’atmosfera dei cartoni animati del sabato mattina anni ’80. Al contrario, il risultato finale viene descritto come un prodotto pigro e inconsistente.
Le critiche principali colpiscono la scrittura, paragonata a una banale fan-fiction di basso livello. Nonostante l’ambientazione tra la seconda e la terza stagione, il legame con la trama originale appare debole.
- Da TikTok alla TV: ecco i libri bestseller che diventano serie su Netflix
- Hulk Hogan, l’intervista postuma: le verità nascoste prima del tragico addio
- Beef 2, Netflix cambia tutto: il cast stellare svelato a sorpresa
I personaggi storici risultano irriconoscibili e privi della profondità mostrata nella serie madre. Molti spettatori considerano lo show un tentativo forzato di sfruttare un franchise ormai invecchiato.
L’idea di base sembrava vincente: produrre un contenuto che i protagonisti Mike, Will, Lucas e Dustin avrebbero guardato in TV. L’esecuzione tecnica e narrativa ha però tradito le aspettative del pubblico più fedele.
Perché Tales from ’85 non convince
La serie ignora ogni opportunità di innovazione per rifugiarsi in trame scontate e poco coinvolgenti. Il ritmo risulta frammentato, rendendo la visione faticosa anche per gli appassionati di Hawkins.
Ecco i punti critici evidenziati dalle prime recensioni:
- Scrittura pigra: dialoghi piatti e situazioni già viste.
- Trama inconsistente: mancano collegamenti solidi con il canone ufficiale.
- Target confuso: non attira i nuovi spettatori e delude i vecchi fan.
- Animazione discutibile: lo stile non valorizza l’estetica iconica dello show.
Molti critici definiscono l’opera come un “post di Reddit mal riuscito” trasformato in animazione. Il senso di urgenza e mistero che ha reso celebre Stranger Things è totalmente assente in questo capitolo.
L’operazione sembra mirata esclusivamente a colpire le nuove generazioni, dimenticando la qualità narrativa. Il rischio attuale è quello di saturare il brand con contenuti mediocri che ne danneggiano l’immagine complessiva.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.