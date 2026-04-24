Il termine “polmone a popcorn” (bronchiolite obliterante) è spesso associato allo svapo a causa del diacetile, un aroma utilizzato in passato in alcuni liquidi per sigarette elettroniche. Sebbene la patologia sia grave e irreversibile, le attuali normative europee proibiscono l’uso di questa sostanza nei prodotti certificati per ridurre i rischi respiratori.

Cos’è il polmone a popcorn

La bronchiolite obliterante è una condizione infiammatoria rara che danneggia i bronchioli, le vie aeree più piccole dei polmoni. Il danno cicatriziale ostruisce il passaggio dell’aria, causando sintomi simili all’asma o alla BPCO, come tosse secca e fiato corto.

Come si sviluppa la patologia

Inalazione di sostanze chimiche: Esposizione prolungata a vapori contenenti diacetile o acetil-propionile. Infiammazione dei bronchioli: Le particelle irritanti causano una risposta immunitaria nei tessuti polmonari. Cicatrizzazione (Fibrosi): Il processo di guarigione anomalo crea tessuto cicatriziale che restringe i dotti aerei. Ostruzione irreversibile: Il flusso d’aria viene limitato in modo permanente, rendendo difficile la respirazione.

Quando si verifica il rischio

Liquidi non certificati : Utilizzo di prodotti provenienti da mercati non regolamentati che contengono ancora aromi burrosi al diacetile.

: Utilizzo di prodotti provenienti da mercati non regolamentati che contengono ancora aromi burrosi al diacetile. Esposizione professionale : Lavorazione industriale di aromi in fabbriche di snack o caffè senza protezioni adeguate.

: Lavorazione industriale di aromi in fabbriche di snack o caffè senza protezioni adeguate. Uso di prodotti contraffatti: Consumo di liquidi contenenti acetato di vitamina E o contaminanti chimici illegali.

Errori comuni di informazione

Confondere svapo e fumo : Il tabacco tradizionale contiene livelli di diacetile centinaia di volte superiori al vapore, ma non è la causa principale del cancro ai polmoni.

: Il tabacco tradizionale contiene livelli di diacetile centinaia di volte superiori al vapore, ma non è la causa principale del cancro ai polmoni. Ignorare le normative TPD : Credere che tutti i liquidi siano uguali, ignorando che in UE i prodotti sono soggetti a test di emissione obbligatori.

: Credere che tutti i liquidi siano uguali, ignorando che in UE i prodotti sono soggetti a test di emissione obbligatori. Autodiagnosi: Attribuire una tosse passeggera alla bronchiolite senza una spirometria o una TAC toracica professionale.

Tabella di sintesi: Sicurezza e Prevenzione

Fattore di Rischio Stato Normativa UE Azione Preventiva Diacetile Vietato negli aromi per inalazione Acquistare solo liquidi certificati TPD Acetato di Vitamina E Proibito nei prodotti legali Evitare liquidi THC dal mercato nero Qualità Hardware Standard CE obbligatorio Utilizzare dispositivi con controllo temperatura

FAQ Brevi

Quali sono i sintomi del polmone a popcorn?

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I sintomi principali includono fiato corto (dispnea), tosse secca persistente e respiro sibilante. Questi segnali tendono a peggiorare sotto sforzo fisico e non rispondono ai comuni broncodilatatori.

Il diacetile è presente nelle sigarette elettroniche oggi?

In Italia e nell’Unione Europea, la normativa TPD vieta l’aggiunta di diacetile nei liquidi per sigarette elettroniche. La maggior parte dei produttori mondiali ha rimosso questa sostanza dalle formulazioni già dal 2016.

Esiste una cura per la bronchiolite obliterante?

Il danno polmonare causato dalla bronchiolite obliterante è irreversibile e permanente. I trattamenti medici mirano esclusivamente a gestire i sintomi e a rallentare la progressione della malattia.