Prime Video punta di nuovo sul romanticismo adolescenziale con Every Year After, la serie TV tratta dal bestseller di Carley Fortune Every Summer After. Lo show racconta l’intensa e complicata storia d’amore ultra-decennale tra Persephone “Percy” Fraser (interpretata da Sadie Soverall) e Sam Florek (Matt Cornett), interrotta da un segreto del passato e riaccesa da un traumatico ritorno a Barry Bay, in Canada.

La formula del triangolo amoroso al lago

Il genere young adult ha i suoi pilastri sacri e Every Year After sembra seguirli alla lettera, richiamando immediatamente alla mente un altro enorme successo della stessa piattaforma: The Summer I Turned Pretty (L’estate nei tuoi occhi). Gli ingredienti per il perfetto teen drama estivo ci sono tutti. Abbiamo una casa sul lago, una cittadina di provincia isolata, il dramma di una madre scomparsa e, soprattutto, la presenza di due fratelli (Sam e il maggiore Charlie, interpretato da Michael Bradway) legati alla stessa ragazza.

Questa struttura narrativa, ormai consolidata nel “Prime Video Cinematic Universe”, fa leva sulla forte nostalgia dei primi amori e sulle dinamiche del slow-burn, ovvero quel corteggiamento lento ed estenuante che tiene gli spettatori incollati allo schermo. Tuttavia, la serie si distingue per un tono decisamente più malinconico e drammatico rispetto ai toni solari di altre produzioni simili.

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I dettagli più discussi: tra tensione e meme

A far parlare il pubblico internazionale, e a scaldare le community digitali, non è solo la trama generale, ma alcune scene specifiche ad altissimo contenuto di cringe e tensione erotica. I primi commenti oltreoceano evidenziano momenti destinati a diventare virali, come un’insolita e ravvicinata “scena del gelato” consumata in pubblico e una bizzarra lezione di anatomia che Sam, aspirante medico, usa come tecnica di seduzione nei confronti di Percy.

Il fulcro del dibattito online si concentra proprio sulla gestione di questi momenti. Se da un lato l’alchimia tra i protagonisti è innegabile, dall’altro alcune scelte di sceneggiatura risultano così esasperate da spezzare il romanticismo, trasformando l’attesa in vero e proprio imbarazzo per lo spettatore. Anche il grande colpo di scena legato al passato dei protagonisti sta dividendo i fan, tra chi si aspettava risvolti molto più oscuri e chi, invece, vede nel comportamento del protagonista maschile i classici difetti dei “belli e dannati” della letteratura YA.

Cosa significa questa serie per il pubblico italiano

Per gli spettatori italiani appassionati di serie come Skam, Culpa Mía o le saghe nate su Wattpad (come Off Campus), Every Year After rappresenta l’ennesima conferma di un trend globale inarrestabile: lo streaming vive di romanticismo tormentato. La scelta di Prime Video di investire massicciamente sulla colonna sonora, che vanta canzoni di icone pop come Charli xcx e Troye Sivan, dimostra la chiara volontà di intercettare la Generazione Z non solo attraverso le immagini, ma anche attraverso l’estetica musicale dei social media, in particolare TikTok.

Resta da capire se il pubblico italiano promuoverà le scelte dei protagonisti o se, come sta accadendo all’estero, preferirà ironizzare sulle dinamiche più tossiche o inverosimili della coppia. Di certo, la serie ha tutte le carte in regola per scalare la top 10 della piattaforma grazie a un finale aperto che lancia già le basi per una discussione infinita in vista di una potenziale seconda stagione.