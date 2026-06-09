Il box office globale ha un nuovo campione della fantascienza, ma la sua traiettoria verso il salotto di casa sta prendendo una piega decisamente inaspettata. Parliamo di Project Hail Mary, il blockbuster da 200 milioni di dollari di budget con Ryan Gosling, pronto a sbarcare in streaming il prossimo 18 giugno dopo aver incassato oltre 679 milioni di dollari nel mondo.
Chi si aspettava un debutto immediato e lineare nel catalogo di Prime Video, data la firma di Amazon MGM Studios, rimarrà però sorpreso. La pellicola arriverà infatti in streaming video on demand su MGM+, una mossa strategica che accende i riflettori sulle complesse dinamiche dei diritti di distribuzione e sui piani commerciali del colosso dell’e-commerce.
I numeri del successo e la scelta di Amazon MGM
Mentre la programmazione nelle sale cinematografiche nordamericane si avvia alla conclusione, i dati finanziari promuovono la pellicola a pieni voti. Con 342,9 milioni di dollari raccolti nel mercato domestico e un totale globale speculare ai massimi storici del genere, il film ha ampiamente superato i costi di produzione.
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La decisione di deviare il titolo su MGM+ (la piattaforma premium ad-free precedentemente nota come EPIX, accessibile negli Stati Uniti a 7,99 dollari al mese) rappresenta una deviazione dalla norma, ma non un caso isolato. Amazon aveva già testato questa finestra temporale esclusiva con American Fiction, candidato all’Oscar come Miglior Film, lasciandolo su MGM+ per circa due mesi prima del passaggio definitivo su Prime Video. L’obiettivo appare evidente: sfruttare l’enorme richiamo del film con Ryan Gosling per dare una spinta decisiva alle conversioni e ai nuovi abbonamenti della piattaforma minore.
Cosa è confermato per il debutto in streaming
Allo stato attuale, i punti fermi della distribuzione sono legati al mercato d’oltreoceano. La data ufficiale del 18 giugno segna il debutto in abbonamento (SVOD) su MGM+, dopo che il film era già apparso sulle piattaforme di noleggio digitale (PVOD) a metà maggio.
Dietro questa transizione non si nascondono problemi produttivi, bensì accordi di licenza preesistenti. Gli analisti di settore suggeriscono che i contratti di distribuzione di Project Hail Mary fossero stati blindati ben prima del debutto nei cinema. Per Amazon si tratta comunque di una partita interna, considerando che controlla entrambi i servizi, ma la scelta evidenzia come le major non esitino a frammentare i propri contenuti di punta per massimizzare i ricavi delle singole app.
Il nodo della distribuzione: cosa cambia per l’Italia
Per il pubblico italiano la situazione richiede una lettura attenta. Nel nostro Paese MGM+ non esiste come applicazione indipendente speculare a quella statunitense, ma è presente sotto forma di “MGM+ Channel”, un canale aggiuntivo a pagamento attivabile all’interno di Prime Video.
Nota per gli spettatori italiani: Solitamente, le finestre di esclusiva temporanea destinate a MGM+ negli Stati Uniti si riflettono in Europa con modalità differenti. È altamente probabile che in Italia il film segua una di queste due strade: un inserimento diretto nel canale tematico MGM+ a pagamento per i primi mesi, oppure un ritardo strategico per lanciare il titolo direttamente incluso nell’abbonamento Prime Video standard in autunno.
Questa frammentazione costringe gli utenti italiani a monitorare attentamente i canali Prime. La certezza è che la pellicola arriverà sui nostri schermi digitali, ma l’accesso immediato senza costi aggiuntivi potrebbe non essere così scontato come per altre produzioni della stessa major.