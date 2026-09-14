Errore 4C lavastoviglie Samsung: come risolverlo

La lavastoviglie parte, magari scarica per qualche secondo, poi si ferma e sul display compare 4C. In molti casi non c’è un guasto elettronico: la macchina sta semplicemente segnalando che non riesce a ricevere abbastanza acqua.

L’errore 4C della lavastoviglie Samsung indica un problema nell’alimentazione dell’acqua. Bisogna controllare prima di tutto che il rubinetto sia completamente aperto, che l’acqua arrivi regolarmente, che il tubo di carico non sia piegato o ostruito e che ingresso e valvola non siano bloccati. Se il codice ricompare, può essere necessario l’intervento dell’assistenza.

Cosa significa realmente l’errore 4C

Samsung associa i codici 4C e 4E delle proprie lavastoviglie a un problema di ingresso dell’acqua. Il comportamento tipico è abbastanza riconoscibile: all’avvio si può sentire un breve scarico, poi però nella vasca non entra acqua pulita, oppure ne entra una quantità insufficiente e il ciclo viene interrotto.

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Questo dettaglio evita già una perdita di tempo abbastanza comune: 4C non è normalmente un errore di scarico. Per i problemi di scarico Samsung utilizza invece, tra gli altri, i codici 5C e 5E.

Nella pratica, quando trovo un 4C parto sempre dall’impianto idraulico esterno prima ancora di pensare alla macchina. Un rubinetto mezzo chiuso, un tubo schiacciato dietro il mobile o un piccolo filtro ostruito sono molto più plausibili di una scheda elettronica guasta.

Cosa controllare subito quando compare 4C

Prima di smontare qualsiasi cosa, conviene procedere in quest’ordine.

Controlla il rubinetto dell’acqua. Deve essere completamente aperto. Se è rimasto parzialmente chiuso dopo un intervento sotto il lavello, la lavastoviglie può ricevere acqua ma non abbastanza per completare correttamente il riempimento. Verifica che dal rubinetto esca realmente acqua. Sembra banale, ma capita dopo lavori condominiali, chiusure temporanee della rete o interventi sull’impianto domestico. Guarda il tubo di carico lungo tutto il percorso accessibile. Non deve essere piegato, schiacciato o attorcigliato dietro la lavastoviglie. Controlla che ingresso e tubo non siano ostruiti. Samsung indica espressamente fra le verifiche la presenza di corpi estranei e, in condizioni climatiche particolari, anche il possibile congelamento del tubo o della valvola. Riavvia la lavastoviglie e osserva cosa succede. Se prende acqua normalmente e il codice non ritorna, il problema era probabilmente legato all’alimentazione idrica. Se 4C ricompare quasi subito, bisogna approfondire.

Un consiglio pratico: non limitarti a guardare il tubo nei primi venti centimetri. Negli incassi capita spesso che la piega sia proprio dietro l’elettrodomestico, nel punto che da davanti non si vede.

Il rubinetto è aperto ma compare ancora errore 4C

Qui il controllo diventa un po’ più interessante.

Se dal rubinetto l’acqua esce con una portata apparentemente normale ma la lavastoviglie continua a segnalare 4C, bisogna capire se l’acqua arriva effettivamente fino alla macchina. Il problema può trovarsi nel tubo di alimentazione, nel raccordo oppure nell’ingresso della lavastoviglie.

Prima di scollegare il tubo, chiudi sempre il rubinetto dell’acqua e togli alimentazione elettrica alla lavastoviglie.

Nei collegamenti di carico può essere presente una piccola retina filtrante che, nel tempo, trattiene sabbia, calcare o residui provenienti dalle tubazioni. Non tutti i modelli hanno la stessa configurazione accessibile dall’utente, quindi qui non conviene procedere alla cieca: controlla il manuale del modello specifico.

Il codice modello Samsung si trova generalmente sull’etichetta dell’apparecchio. Con quello puoi accedere alla pagina di supporto dedicata e scaricare il manuale corretto. Samsung stessa raccomanda di fare riferimento al manuale specifico quando il comportamento della macchina non coincide esattamente con le indicazioni generali sui codici di errore.

Il problema può essere l’elettrovalvola?

Sì, è possibile, ma non è la prima cosa che sostituirei.

L’elettrovalvola di carico apre il passaggio dell’acqua quando la lavastoviglie deve riempirsi. Se non apre correttamente, l’acqua non entra oppure entra troppo lentamente e la macchina può rilevare l’anomalia.

Il punto è che dall’esterno un’elettrovalvola difettosa può produrre sintomi molto simili a quelli di:

tubo ostruito;

rubinetto con portata insufficiente;

filtro d’ingresso sporco;

cablaggio o collegamento elettrico difettoso;

problema nel sistema che rileva la quantità o il livello dell’acqua.

Per questo sostituire direttamente la valvola “perché c’è 4C” è un tentativo, non una diagnosi.

Nella pratica capita di vedere ricambi cambiati inutilmente proprio per questo motivo. Prima va verificato che alla macchina arrivi acqua senza restrizioni; solo dopo ha senso controllare i componenti interni.

Posso resettare la lavastoviglie Samsung per eliminare 4C?

Puoi spegnerla e riavviarla, ma il reset non risolve una mancanza reale di acqua.

Se il codice è comparso per un evento momentaneo — ad esempio una breve interruzione della fornitura idrica — dopo aver ripristinato l’acqua un nuovo ciclo può partire normalmente. Se invece esiste ancora un’ostruzione o il sistema di carico non funziona, 4C tornerà.

È uno degli errori che vedo fare più spesso: accendere e spegnere la macchina cinque o sei volte sperando che il codice sparisca. Un reset può cancellare l’indicazione momentanea, non può aprire un tubo piegato.

Perché la lavastoviglie scarica prima di mostrare 4C?

Non significa necessariamente che il codice riguardi lo scarico.

Samsung segnala che, in presenza di 4C o 4E, il ciclo può iniziare con un breve scarico, per poi interrompersi quando la macchina rileva che non sta entrando acqua pulita oppure ne entra troppo poca.

È un comportamento che trae facilmente in inganno: si sente la pompa lavorare e si pensa subito a un problema dello scarico. In realtà bisogna osservare cosa succede subito dopo. Se non senti la fase di riempimento o la vasca rimane asciutta, il sospetto principale resta il circuito di carico.

Quando l’errore 4C richiede un tecnico

Se hai verificato rubinetto, disponibilità dell’acqua, tubo di carico e collegamenti accessibili senza trovare anomalie, eviterei di smontare ulteriormente la lavastoviglie a meno che tu non abbia esperienza con questi apparecchi.

Samsung indica di contattare il supporto quando il codice continua a comparire dopo i controlli sull’ingresso dell’acqua.

A quel punto il tecnico può verificare elettrovalvola, cablaggi, sensori e gestione elettronica del riempimento. Sono controlli che richiedono accesso all’interno dell’apparecchio e, in alcuni casi, misure elettriche.

Se senti odore di bruciato, noti perdite d’acqua oppure scatta la protezione dell’impianto elettrico, non continuare invece con le prove: scollega la lavastoviglie e chiudi il rubinetto.

Per il significato ufficiale del codice e per individuare assistenza e manuale del modello puoi fare riferimento direttamente al Supporto Samsung per i codici della lavastoviglie.

Errore 4C e 4E sono la stessa cosa?

Sulle lavastoviglie Samsung i codici 4C e 4E appartengono alla stessa famiglia di problemi relativi all’alimentazione dell’acqua. Samsung li riporta infatti insieme nella propria tabella dei codici informativi.

Attenzione però a non cercare semplicemente “Samsung errore 4C” e seguire la prima guida trovata: lo stesso codice compare anche su altri elettrodomestici Samsung, comprese le lavatrici. Le procedure di controllo non sono necessariamente identiche.

Per una lavastoviglie bisogna sempre partire dalla documentazione relativa alle lavastoviglie, possibilmente cercando anche il codice modello preciso.

Domande frequenti

Come tolgo l’errore 4C dalla lavastoviglie Samsung?

Ripristina prima la corretta alimentazione dell’acqua: rubinetto completamente aperto, tubo di carico libero e non piegato, nessuna interruzione della rete idrica. Poi riavvia il ciclo. Se 4C ritorna, Samsung consiglia di rivolgersi all’assistenza.

Posso usare la lavastoviglie con errore 4C?

Di fatto no: se la macchina non riesce a caricare la quantità di acqua prevista, il programma viene interrotto. Continuare a riavviarla senza individuare la causa serve a poco. Conviene controllare subito alimentazione idrica e tubo.

Il filtro sporco della lavastoviglie causa il codice 4C?

Il filtro sul fondo della vasca è legato soprattutto alla gestione e al ricircolo/scarico dell’acqua. Con 4C bisogna concentrarsi prima sul circuito di ingresso. Un eventuale filtrino presente sul raccordo di carico, invece, può contribuire a ridurre il flusso se ostruito.

Errore 4C significa che l’elettrovalvola è rotta?

Non necessariamente. L’elettrovalvola può essere una delle cause, ma lo stesso codice può comparire se manca acqua, il rubinetto è chiuso, il tubo è ostruito o il flusso è insufficiente. Sostituire la valvola senza verifiche preliminari rischia di non risolvere nulla.

Perché l’errore 4C compare all’improvviso?

Può bastare una temporanea interruzione dell’acqua, un rubinetto spostato accidentalmente oppure un’ostruzione che nel tempo ha ridotto il flusso. Se dopo i controlli esterni il codice continua a presentarsi, va verificato il sistema interno di carico.

Prima di ordinare un ricambio, fai questa verifica

Il confine tra una riparazione semplice e una spesa inutile, con il 4C, è spesso qui: capire se l’acqua arriva davvero alla lavastoviglie prima di accusare un componente interno.

Se i controlli esterni sono tutti superati ma l’errore rimane, annota il codice modello e consulta il manuale ufficiale o un centro assistenza Samsung. È molto più utile di acquistare elettrovalvole o sensori “a tentativi”.