Se sei arrivato all’ottavo episodio di Katla e ti sei ritrovato a fissare lo schermo chiedendoti “ma quindi chi è sopravvissuta?”, non sei il solo. È una delle serie islandesi di Netflix più discusse proprio perché il finale non spiega tutto, e anzi sembra costruito apposta per lasciarti con più domande che risposte.

Risposta diretta: nel finale di Katla, la Gríma “vera” e il suo doppio di cenere si sfidano a colpo di revolver, seduta accanto a seduta, contando gli scatti a vuoto. Sopravvive la Gríma originale, che chiude così i conti con il senso di colpa per il suicidio della madre e la scomparsa della sorella Ása. Il mistero dei doppioni nati dal ghiacciaio, però, resta aperto: la serie non ha mai avuto una seconda stagione.

Di cosa parla Katla, in breve

Katla (Netflix, 2021, otto episodi, un’anno solo) è ambientata un anno dopo l’inizio di un’eruzione del vulcano islandese omonimo, sotto il ghiacciaio Mýrdalsjökull. Il villaggio di Vík è stato evacuato quasi del tutto, la cenere ricopre tutto, e chi è rimasto vive in una specie di limbo sospeso tra l’attesa e il lutto. È lì che iniziano ad apparire, dal ghiaccio, figure ricoperte di cenere e argilla vulcanica che sembrano — e in certi casi sono — persone morte o scomparse.

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La serie è creata da Baltasar Kormákur (lo stesso di Everest e Trapped) insieme a Sigurjón Kjartansson, e il tono è quello: cupo, lento, più interessato al dolore dei personaggi che al mistero fantascientifico in sé. Chi si aspetta un thriller a ritmo serrato resta spesso spiazzato — nella pratica è un dramma sul lutto travestito da mystery, e questo va detto subito perché è il motivo per cui tanti abbandonano a metà.

I doppioni: chi sono e da dove escono

Il primo a comparire è qualcuno identico a Gunhild, una donna scomparsa vent’anni prima. Poi arriva una versione di Ása, la sorella di Gríma di cui non si è mai trovato il corpo. Infine, la cosa si fa personale: emerge un piccolo Mikael, il figlio morto del geologo Darri e di sua moglie Rakel, e più avanti una seconda Gríma in carne, cenere e ossa.

Un dettaglio che molti sottovalutano guardando la serie in fretta: questi doppioni non sono cloni perfetti. Si comportano in modo leggermente diverso dagli originali, spesso non sanno quanto tempo sia passato, e — questo è il punto più inquietante — sembrano portare con sé anche le parti più oscure o represse che i vivi provano verso di loro. Il caso di Mikael è il più esplicito: il bambino “resuscitato” diventa violento fino a uccidere una coppia di anziani, e la lettura più diffusa tra chi ha analizzato la serie è che rifletta l’ambivalenza — la rabbia, il sollievo colpevole — che i genitori hanno provato dopo la sua morte, non solo l’amore.

Il mistero del meteorite sotto il ghiacciaio

Darri, il geologo, arriva a teorizzare che sotto Mýrdalsjökull ci sia qualcosa di non del tutto naturale — nelle recensioni in lingua inglese viene descritto come un meteorite con proprietà “generatrici di vita”, risvegliato o esposto dall’eruzione. Questa entità assorbirebbe il dolore più intenso del distacco — la nostalgia, il rimpianto, l’incapacità di lasciar andare chi non c’è più — e lo trasformerebbe in un corpo. Non una fotocopia della persona reale, ma qualcosa modellato sul modo in cui chi resta la ricorda e la desidera.

Qui però bisogna essere onesti: la serie non lo spiega mai in modo scientifico o definitivo. È una spiegazione che si ricava per accumulo di indizi, non una rivelazione messa nero su bianco in un episodio. Chi cerca la logica ferrea alla Dark resterà deluso; Katla lavora più per suggestione simbolica che per meccanica narrativa coerente.

Il proprietario dell’hotel del paese, tra l’altro, racconta due episodi di folklore islandese che fanno da specchio agli eventi: una storia di changeling del 1311 e un racconto del 1625 di un neonato abbandonato che torna anni dopo per uccidere la madre. Sono richiami precisi al mito islandese del huldufólk e delle creature che prendono il posto dei vivi — un livello di lettura che rende la serie più interessante se conosci un minimo di folklore nordico, ma che non è affatto necessario per seguire la trama.

La scena della roulette russa: cosa succede davvero

Nel finale, le due Gríma — l’originale e il doppione di cenere — si siedono fianco a fianco con un revolver e decidono di giocarsi tutto a colpi a vuoto, alternandosi. È la scena che tutti ricordano, ed è anche la più ambigua da un punto di vista visivo: la regia gioca deliberatamente a confondere lo spettatore su quale delle due stia effettivamente premendo il grilletto in un dato momento.

Contando gli scatti — quattro camere vuote prima del colpo fatale — si arriva alla conclusione condivisa dalla maggior parte delle analisi (compresa CBR e The Cinemaholic): sopravvive la Gríma vera, quella con marito e vita “normale” prima dell’eruzione. Il doppione muore al colpo decisivo. Non è una vittoria trionfale, però: è più una resa dei conti necessaria, il modo in cui Gríma smette finalmente di fuggire dal senso di colpa per la morte della madre e per aver forse potuto salvare Ása.

Su questo punto specifico, va detto con onestà, le fonti in lingua inglese concordano quasi tutte nella stessa lettura — ma la messa in scena resta volutamente ambigua, ed è uno di quei casi in cui la regia sceglie l’ambiguità come cifra stilistica, non come difetto di sceneggiatura.

Come finiscono gli altri personaggi

Ása (versione di cenere): capisce di non poter davvero prendere il posto della sorella scomparsa e cammina nell’oceano fino a scomparire — un gesto di accettazione più che una sconfitta, pensato per dare pace alla Gríma reale.

capisce di non poter davvero prendere il posto della sorella scomparsa e cammina nell’oceano fino a scomparire — un gesto di accettazione più che una sconfitta, pensato per dare pace alla Gríma reale. Mikael (versione di cenere): dopo aver ucciso una coppia di anziani, viene affogato da Darri. È forse la sottotrama più cruda della stagione, perché costringe Darri e Rakel a fare i conti con sentimenti verso il figlio morto che avrebbero preferito non ammettere mai.

dopo aver ucciso una coppia di anziani, viene affogato da Darri. È forse la sottotrama più cruda della stagione, perché costringe Darri e Rakel a fare i conti con sentimenti verso il figlio morto che avrebbero preferito non ammettere mai. Gunhild (versione di cenere): il suo arco si intreccia con Thor, il padre di Gríma, e si chiude con un’accettazione simile a quella di Ása: non è la Gunhild reale, e alla fine lo riconosce.

il suo arco si intreccia con Thor, il padre di Gríma, e si chiude con un’accettazione simile a quella di Ása: non è la Gunhild reale, e alla fine lo riconosce. Thor, Kjartan, Darri, Rakel: restano vivi, ma nessuno esce dalla stagione “guarito” del tutto. È coerente con il tono generale della serie, che tratta il lutto come qualcosa che si attraversa, non che si risolve in un episodio.

Perché il finale lascia tutto aperto (e non ci sarà una stagione 2)

Le ultime inquadrature mostrano altre sagome simili a statue nel sottosuolo e altre figure di cenere che si muovono verso il paese: un modo abbastanza esplicito per dire che il fenomeno non è finito, è solo in pausa. Il problema è che, a più di cinque anni dall’uscita (giugno 2021), Netflix non ha mai annunciato né prodotto una seconda stagione, e non risultano dichiarazioni ufficiali di rinnovo o cancellazione formale da parte dello studio o dei creatori. Nella pratica, Katla è stata trattata da subito più come una storia autoconclusiva in otto episodi che come il primo capitolo di qualcosa: chi si aspettava risposte nette sul meteorite, sull’origine reale del fenomeno o sul destino a lungo termine del paese di Vík è rimasto, e resterà, senza.

Questo è un limite reale della serie, non solo una scelta stilistica coraggiosa: alcune sottotrame (il personaggio di Björn su tutte) restano poco sviluppate proprio perché sembravano pensate per essere riprese in una stagione successiva mai arrivata.

Domande frequenti

Chi sopravvive tra le due Gríma nel finale? La Gríma originale, quella “vera”. Contando gli scatti a vuoto della roulette russa, è lei a restare in vita mentre il suo doppione di cenere riceve il colpo fatale.

Cosa sono davvero i doppioni di cenere? La serie non lo dice mai in modo esplicito. L’ipotesi più accreditata, legata alla scoperta di Darri, è che nascano da un’entità sotto il ghiacciaio che si nutre del dolore per la perdita e “ricrea” le persone scomparse in base a come vengono ricordate.

Katla avrà una seconda stagione? A oggi no: non è mai stata annunciata, e a più di cinque anni dall’uscita la serie viene considerata di fatto conclusa con la prima stagione.

Perché Mikael, il bambino, diventa violento? La lettura più diffusa è che rifletta i sentimenti ambivalenti — non solo amore, ma anche rabbia o sollievo colpevole — che i genitori hanno provato dopo la sua morte reale, tre anni prima degli eventi della serie.

Vale la pena guardarla se cerco un mystery con risposte chiare? Difficile dirlo in generale: dipende da cosa cerchi. Se vuoi un puzzle che si chiude in modo netto, probabilmente ti frustrerà; se ti interessa un dramma sul lutto con un’estetica islandese molto curata, il finale aperto pesa meno.

Un’ultima cosa

Quello che resta di Katla, più del mistero irrisolto, è la sensazione di aver guardato otto ore su quanto sia scomodo confrontarsi davvero con chi abbiamo perso — anche quando quel confronto è, letteralmente, impossibile. Il fatto che la serie non abbia avuto un seguito, in un certo senso, la rende ancora più fedele a se stessa: nel lutto vero, raramente arrivano le risposte che si cercavano.

Fonti consultate: Wikipedia — Katla (TV series), The Cinemaholic — Katla Ending Explained, CBR — Katla Season 1 Ending Explained, Signal Horizon — Katla Ending Explained, Cinematographe.it — Katla spiegazione finale.