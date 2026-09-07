Ogni volta che esce un nuovo capitolo della saga, su forum e gruppi Facebook ricompare la stessa domanda: “ma alla fine, cosa succede davvero in Death Stranding?” Con l’uscita di Death Stranding 2: On the Beach molti giocatori sono tornati sul primo capitolo per rimettere ordine, e non è un caso: il finale del 2019 resta uno dei più fraintesi dell’ultimo decennio videoludico, proprio perché Kojima lo scrive con la logica di un film d’autore, non di un blockbuster.

La risposta breve, per chi ha poco tempo: Amelie è la metà spirituale di Bridget Strand, un’entità che dovrebbe innescare l’estinzione finale dell’umanità ma che Sam convince a rimandarla; Cliff è il vero padre di Sam, morto insieme al figlio neonato in circostanze legate a un conflitto per la sua custodia; Higgs non muore, viene esiliato sulla spiaggia; Sam, guarito dalla sua fobia del contatto fisico, sceglie di salvare la bambina Lou invece di eliminarla, e si ritira a vivere con lei lontano da tutto.

Chi è davvero Amelie (e perché non è “la figlia” di Bridget)

Qui sta il colpo di scena che manda in confusione più persone di tutto il resto della trama messo insieme. Amelie non è la figlia della presidente Bridget Strand, come viene fatto credere per gran parte del gioco: è la sua metà spirituale, il suo Ka, separatosi dal corpo (Ha) quando Bridget era ancora una bambina malata di cancro. Bridget ha semplicemente inventato la storia della figlia per proteggere un segreto molto più scomodo da spiegare.

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Un dettaglio che molti sottovalutano, e che spiega buona parte delle reazioni spiazzate durante i titoli di coda: Amelie è anche una “Extinction Entity”, una figura la cui funzione narrativa è quella di spingere l’evoluzione umana attraverso un evento di estinzione di massa. È lei ad aver manipolato Sam fin dall’inizio, spingendolo a collegare l’intero territorio americano alla Chiral Network per innescare “The Last Stranding”, il sesto evento estintivo. Solo dopo aver seguito da vicino il viaggio di Sam decide di rimandare tutto.

Cliff e Sam: il legame che il gioco nasconde per trenta ore

Mads Mikkelsen interpreta Cliff, e per buona parte della campagna le sue scene sembrano flashback slegati, quasi un gioco nel gioco ambientato in una guerra diversa. Nella pratica sono ricordi di Sam stesso, richiamati attraverso il legame con il Bridge Baby che porta con sé. Cliff è il padre biologico del protagonista: sia lui che il piccolo Sam vennero uccisi da Die-Hardman e da Bridget nel corso di uno scontro legato alla custodia del bambino, un episodio che il gioco non racconta mai in modo lineare ma per frammenti, lasciando al giocatore il compito di ricomporlo.

Questo è uno dei punti dove le fonti e le community non sono del tutto concordi su ogni singolo dettaglio temporale: il gioco gioca deliberatamente con piani narrativi sovrapposti (presente, ricordi, spiaggia), e alcune sfumature restano aperte all’interpretazione anche dopo più playthrough.

La spiaggia: cos’è davvero “the Beach”

The Beach non è un luogo fisico sulla mappa, anche se visivamente somiglia a una costa spazzata dal vento. È lo spazio dove le anime si riuniscono dopo la morte, un limbo personale e allo stesso tempo condiviso, il punto in cui “la vita e la morte si incontrano”. Amelie collega ogni sopravvissuto al proprio Beach attraverso la Chiral Network, ed è per questo che, capitolo dopo capitolo, Sam finisce sempre più spesso a camminare su quella spiaggia grigia e silenziosa.

Un errore comune, soprattutto tra chi arriva al finale saltando parte dei documenti opzionali: pensare che il Beach sia semplicemente “l’aldilà” in senso classico. È più preciso descriverlo come un’interfaccia tra dimensioni, un concetto che Kojima prende a piene mani dalla fisica quantistica pop e dal folklore sulla morte, mescolandoli senza troppa preoccupazione per la coerenza scientifica.

Higgs Monaghan: la fine che quasi nessuno si aspetta

Qui la maggior parte dei giocatori sbaglia previsione, e capisco perché: dopo lo scontro finale ci si aspetta la morte del villain, come da manuale. Invece Fragile, dopo averlo sconfitto, non lo uccide. Gli dà una scelta: la morte, oppure l’esilio sulla spiaggia. Higgs sceglie l’esilio e resta intrappolato tra i mondi.

Il suo arco, ricostruito leggendo i documenti sparsi nel post-game, è più tragico di quanto sembri durante le boss fight: subì abusi dal padre, fu tormentato da incubi provocati dall’Extinction Entity fin da bambino, uccise il genitore, lavorò come corriere insieme a Fragile prima di essere corrotto da Amelie e trasformato in un suo agente. Non è la spiegazione più comoda da dare in due righe, ed è probabilmente il motivo per cui tanti riassunti online la saltano.

Fragile, Bridget e cosa resta dopo i titoli di coda

Fragile sopravvive e rimette in piedi la Fragile Express, questa volta sotto l’egida di Bridges: un modo per dire che la ricostruzione continua, che le reti di consegna non sono solo un pretesto di gameplay ma il vero simbolo del gioco. La scena finale sulla spiaggia con Amelie/Bridget chiarisce il senso di tutto il viaggio: lei rappresenta una divinità divisa tra due mondi, e Sam la convince che l’estinzione non è per forza una condanna, ma un’opportunità, la spinta che a volte serve alla vita per continuare a esistere in forme nuove.

Sam, che all’inizio del gioco soffre di aphenphosmphobia — un’avversione patologica al contatto fisico — chiude il proprio arco rifiutandosi di incenerire Lou, la Bridge Baby che lo ha accompagnato per tutta l’avventura. La prende in braccio e se ne va, per iniziare una vita lontana dai riflettori. È un finale intimo, quasi in controtendenza rispetto alla scala apocalittica di tutto quello che lo precede, e da appassionato di narrativa cinematografica lo trovo la scelta di scrittura più coraggiosa dell’intero terzo atto: Kojima aveva in mano l’estinzione dell’umanità e ha deciso di chiudere tutto su due persone che si abbracciano.

Perché questo finale continua a dividere

Non è un segreto per chi segue l’uscita dei giochi Kojima dal 2019: Death Stranding ha ottenuto un Metascore di 82 su PS4 basato su 111 recensioni FONTE: Metacritic, un punteggio da “generalmente favorevole” che però nasconde una spaccatura netta tra chi lo considera un capolavoro e chi lo trova indigesto proprio nel finale. Il motivo, dal mio punto di vista dopo aver visto reagire online centinaia di giocatori a questo terzo atto, è quasi sempre lo stesso: gli ultimi capitoli si trasformano in una sequenza fittissima di cutscene, alcune lunghissime, che arrivano dopo trenta-quaranta ore passate a camminare in un gameplay molto più lento e contemplativo di quanto ci si aspetti da un action game tradizionale. Chi ha retto il ritmo del viaggio arriva al finale già sintonizzato sul registro emotivo del gioco; chi lo ha vissuto come un simulatore di consegne con qualche cutscene di troppo, lo trova un muro di dialoghi improvviso e sproporzionato.

Domande frequenti

Amelie è la cattiva della storia? Non esattamente. È un’entità con una funzione quasi cosmica, non una villain nel senso classico: agisce per portare a termine un ciclo naturale di estinzione ed evoluzione. Sam non la sconfigge, la convince a cambiare idea.

Cosa succede a Higgs alla fine di Death Stranding? Non muore. Fragile lo sconfigge e gli lascia scegliere tra la morte e l’esilio sulla spiaggia. Higgs sceglie di restare intrappolato lì, tra i mondi, e la sua storia si chiude più con i documenti opzionali che con una cutscene esplicita.

Bisogna aver giocato Death Stranding per capire Death Stranding 2? Aiuta molto capire i personaggi e i temi di fondo, ma il sequel racconta una storia autonoma ambientata dopo gli eventi del primo capitolo. Chi arriva senza aver finito il primo può comunque seguire la trama principale.

Chi interpreta i personaggi principali nel motion capture? Norman Reedus è Sam Porter Bridges, Mads Mikkelsen è Cliff, Léa Seydoux è Fragile, Margaret Qualley è Mama/Lockne, Troy Baker è Higgs e Lindsay Wagner presta volto e voce a Bridget Strand/Amelie FONTE: Wikipedia.

Il finale di Death Stranding lascia domande aperte apposta? Sì, ed è probabilmente voluto: Kojima lascia diversi dettagli temporali e alcune scene tra sogno e ricordo senza una lettura univoca, un po’ come certi finali di cinema d’autore che si commentano meglio in compagnia che da soli davanti ai titoli di coda.

Un pensiero in più

Chi cerca un finale “spiegato” nel senso stretto del termine, con ogni tassello che torna in modo ordinato, probabilmente resterà un po’ deluso: Death Stranding non è costruito per chiudersi così, ed è proprio quella resistenza a farsi riassumere in quattro punti che lo ha reso un caso di studio ancora oggi, sette anni dopo l’uscita.

Per interpretazioni precise su dettagli molto specifici della lore (documenti opzionali, ordine cronologico degli eventi), il confronto tra più fonti resta il metodo più affidabile: alcune sfumature vengono lette diversamente da community e recensori.

Fonti consultate: