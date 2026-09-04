Chi ha vissuto da vicino un caso di allontanamento — come genitore coinvolto, come parente, o semplicemente seguendo la vicenda di qualcuno che conosce — si porta dietro sempre la stessa domanda, quella che nessuno spiega con chiarezza nei primi giorni: dove va davvero il bambino?

Risposta diretta: un minore allontanato dalla famiglia non viene mai “portato via” da un assistente sociale in autonomia. La decisione spetta al tribunale per i minorenni (o, nei casi di emergenza, alla procura minorile che convalida un intervento già avvenuto), e il minore viene collocato, in ordine di preferenza previsto dalla legge, presso parenti entro il quarto grado, una famiglia affidataria, oppure una comunità educativa quando le prime due strade non sono percorribili.

Fin qui la teoria è abbastanza lineare. Nella pratica, come vedremo, le cose si complicano parecchio.

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L’assistente sociale non decide da sola (e questo è il punto che si capisce meno)

Circola l’idea che un assistente sociale possa, di propria iniziativa, presentarsi a casa e portare via un bambino. Non funziona così, tranne in un caso specifico che vedremo tra poco: quello dell’urgenza.

Nella maggior parte delle situazioni il percorso è più lungo e passa attraverso più mani. Il servizio sociale territoriale segue una famiglia, raccoglie osservazioni, a volte per mesi, e quando ritiene che ci sia un pregiudizio per il minore fa una segnalazione alla procura presso il tribunale per i minorenni. È il pubblico ministero minorile a valutare se aprire un procedimento, ed è il tribunale — un collegio di giudici, non un singolo funzionario — a decidere se e come limitare la responsabilità genitoriale e dove collocare il bambino. L’assistente sociale, in questo schema, è chi segnala, chi relaziona, chi esegue il provvedimento. Non è chi firma la decisione finale.

Un dettaglio che quasi nessuno spiega ai genitori coinvolti, e che genera moltissima rabbia inutile, è questo: l’assistente sociale che segue il caso spesso non ha alcun potere di “restituire” il bambino anche se lo volesse. Il rientro in famiglia richiede un nuovo provvedimento del tribunale, non basta che il servizio sociale valuti la situazione migliorata.

I tre posti dove può finire un minore allontanato

La legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”) stabilisce un ordine di preferenza preciso, pensato per allontanare il minore il meno possibile dal proprio contesto affettivo.

Prima si guarda in famiglia allargata: nonni, zii, fratelli maggiorenni, parenti entro il quarto grado. Questo si chiama affido intrafamiliare, ed è quasi sempre l’opzione che i giudici privilegiano quando esiste una figura adeguata e disponibile — un aspetto che, va detto onestamente, dipende molto dal caso concreto e da quanto la famiglia allargata sia realmente in grado di garantire protezione, non solo legame di sangue.

Se non ci sono parenti idonei, si passa alla famiglia affidataria: una coppia o una persona single, valutata e formata dai servizi sociali, che accoglie il minore mantenendo — quando possibile — i rapporti con la famiglia d’origine, in vista di un rientro.

Quando nemmeno questa strada è percorribile — mancanza di famiglie disponibili sul territorio, bisogni specifici del minore, situazioni di emergenza notturna in cui non c’è tempo di attivare un affido — il minore viene collocato in una comunità educativa, quella che nel linguaggio comune si chiama ancora “casa famiglia”, anche se tecnicamente sono strutture diverse a seconda dell’età e delle esigenze (comunità familiari, comunità educative, gruppi appartamento per i più grandi).

Qui va fatta una precisazione che nella pratica pesa moltissimo e che i dati confermano, come vedremo tra poco: la comunità dovrebbe essere l’ultima opzione, non la prima. Ma da anni in Italia succede il contrario più spesso di quanto si vorrebbe.

La procedura d’urgenza: cosa succede nelle prime 48-72 ore

Il caso che genera più paura, e anche più equivoci, è quello dell’intervento urgente previsto dall’articolo 403 del codice civile: la norma che permette alla pubblica autorità — servizi sociali, forze dell’ordine, in certi casi il pronto soccorso — di collocare immediatamente un minore in luogo sicuro quando è “moralmente o materialmente abbandonato” o esposto a “grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica”.

Dal 2021, con la legge 206, questa procedura ha tempi molto più rigidi di prima, proprio perché in passato capitava che restasse sospesa per settimane senza un controllo del giudice. Oggi funziona più o meno così: chi dispone il collocamento d’urgenza deve avvisare subito, oralmente, il pubblico ministero minorile; entro 24 ore trasmette il provvedimento scritto con la relazione sui motivi; il pubblico ministero ha 72 ore per decidere se revocare l’intervento o chiedere la convalida al tribunale; il tribunale, entro 48 ore dal ricorso, nomina un curatore speciale per il minore e fissa un’udienza entro 15 giorni; a quel punto il collegio decide se confermare, modificare o revocare il provvedimento. Contro la decisione è possibile fare reclamo in corte d’appello, che deve pronunciarsi entro 60 giorni.

Sono tempi stretti sulla carta. Nella pratica capita spesso che l’udienza slitti di qualche giorno per problemi organizzativi dei tribunali minorili, che restano tra gli uffici giudiziari più sovraccarichi in assoluto — su questo le fonti concordano abbastanza, ma i dati aggiornati sui ritardi effettivi tribunale per tribunale non sono pubblici in modo sistematico, quindi meglio non generalizzare oltre.

Affido consensuale e affido giudiziale: la differenza che cambia tutto

Un’altra distinzione che si sente citare poco, ma che nella pratica fa la differenza tra un percorso collaborativo e uno conflittuale, è quella tra affido consensuale e affido giudiziale.

Nel primo caso i genitori acconsentono all’affido — magari perché attraversano un momento di difficoltà, una malattia, una crisi economica seria — e il provvedimento viene reso esecutivo dal giudice tutelare, con modalità più snelle. Nel secondo caso manca il consenso e serve un decreto del tribunale per i minorenni, con un procedimento più formale e, quasi sempre, con un avvocato per ciascuna parte.

In entrambi i casi l’affido dura, per legge, al massimo 24 mesi, prorogabile dal tribunale se la situazione che lo ha reso necessario non è ancora superata. È un limite pensato apposta per evitare che un provvedimento pensato come temporaneo diventi di fatto permanente — anche se, va ammesso, nella realtà dei fatti le proroghe non sono affatto rare, specie quando il percorso di recupero della famiglia d’origine richiede più tempo di quanto previsto.

I numeri reali in Italia (e perché sono cambiati dal 2018 in poi)

Qui vale la pena essere precisi, perché su questo tema girano tante cifre imprecise e sensazionalistiche.

Secondo i dati più recenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Quaderno della Ricerca Sociale n. 66, dati Sioss al 31 dicembre 2024), in Italia risultano circa 46.107 minorenni fuori dalla famiglia di origine. Di questi, 15.870 sono in affidamento familiare (34,4%) e 30.237 sono accolti in servizi residenziali, cioè comunità (65,6%). Se si escludono i minori stranieri non accompagnati, che pesano molto sul dato complessivo, il rapporto migliora ma resta comunque sbilanciato: su 35.667 minori, il 42,3% è in affido e il 57,7% in comunità.

Il sorpasso delle comunità sull’affido familiare, va detto, non è recente: risale al 2018, e da allora il divario non si è più chiuso, nonostante la legge indichi l’affido come opzione preferibile. Le ragioni sono più d’una — carenza cronica di famiglie affidatarie disponibili, soprattutto per adolescenti o minori con bisogni complessi, tempi di attivazione più rapidi per una comunità che per un abbinamento familiare — ma un fattore specifico ha pesato parecchio: l’inchiesta sugli affidi illeciti nella Val d’Enza, nota come “caso Bibbiano”, esplosa nel 2019. Dopo quella vicenda molti tribunali e servizi sociali sono diventati più cauti nel disporre affidi extrafamiliari, con un calo misurabile del numero di affidi negli anni immediatamente successivi — un effetto collaterale su cui il settore continua a interrogarsi, perché la cautela in sé non è un male, ma se si traduce in più bambini in comunità invece che in famiglia il risultato per il minore non è necessariamente migliore.

Gli errori più comuni che si vedono nella pratica

Chi segue da anni queste storie — tra tribunali, associazioni di affido e cronache giudiziarie — riconosce alcuni schemi che si ripetono.

Il primo è la convinzione che basti “comportarsi bene” per qualche settimana per far chiudere il caso. Non è così: il tribunale valuta un percorso, non un episodio, e i servizi sociali relazionano su un arco di tempo, non su una singola visita andata bene.

Il secondo, più insidioso, è l’idea che opporsi con rabbia all’assistente sociale aiuti la propria causa. Succede l’esatto contrario quasi sempre: un atteggiamento ostile viene registrato nelle relazioni e può pesare, mentre la collaborazione — anche quando il provvedimento sembra ingiusto — viene letta come segnale positivo.

Il terzo errore, quello che si vede forse più spesso di tutti, è arrivare all’udienza senza un avvocato specializzato in diritto minorile, magari pensando di “spiegarsi da soli”. Nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni la componente tecnica conta, e un legale esperto conosce le tempistiche di reclamo, sa come chiedere una CTU quando serve, sa cosa mettere agli atti.

Cosa può fare un genitore coinvolto

Un genitore raggiunto da un provvedimento di allontanamento ha diritti precisi, anche se in un momento del genere è facile dimenticarsene o non conoscerli affatto.

Ha diritto a un avvocato, anche d’ufficio se non può permetterselo. Ha diritto a essere sentito dal giudice, salvo casi particolari. Ha diritto a fare reclamo contro il provvedimento nei tempi previsti. E ha diritto, quasi sempre, a mantenere rapporti con il figlio secondo modalità stabilite dal tribunale — incontri protetti, telefonate, secondo quanto disposto caso per caso.

Su questo ultimo punto, però, la realtà è meno uniforme di quanto si vorrebbe: la frequenza e le modalità degli incontri dipendono molto dal singolo tribunale, dalla disponibilità degli spazi neutri sul territorio e, inevitabilmente, dalla specifica situazione di rischio valutata. Chi si aspetta una prassi identica in tutta Italia resta spesso deluso.

Domande frequenti

Un assistente sociale può portare via un bambino senza un ordine del giudice? Solo in casi di emergenza previsti dall’articolo 403 c.c., e anche allora il provvedimento va comunicato subito al pubblico ministero minorile e convalidato dal tribunale entro tempi stretti. Fuori da queste emergenze serve sempre un provvedimento del tribunale per i minorenni.

Quanto dura in media un affido familiare? Per legge non può superare i 24 mesi, ma è prorogabile dal tribunale se la situazione familiare non è ancora risolta. Nella pratica capita spesso che duri più a lungo del previsto, soprattutto nei casi più complessi.

Qual è la differenza tra affido e comunità? L’affido colloca il minore presso una famiglia (parenti o famiglia affidataria); la comunità è una struttura residenziale con operatori educativi. La legge indica l’affido come opzione preferibile, ma nella realtà italiana oggi i minori in comunità sono più numerosi di quelli in affido.

Un genitore può opporsi all’allontanamento? Sì, tramite reclamo nei termini previsti e con l’assistenza di un avvocato. Conviene muoversi in fretta: i termini processuali sono brevi, e lasciarli scadere può chiudere alcune strade utili.

Dopo quanto tempo un bambino può tornare in famiglia? Non esiste un termine fisso: dipende dall’evoluzione della situazione familiare, valutata periodicamente dai servizi sociali e dal tribunale. Serve comunque un nuovo provvedimento giudiziale per il rientro, non basta una valutazione positiva del servizio sociale.

Un’ultima cosa

Chi si informa su questi temi di solito lo fa in un momento di paura, propria o di qualcuno vicino. Ogni caso ha una sua storia specifica, però, e le informazioni generali qui riportate non sostituiscono una consulenza legale mirata. Per una situazione concreta, il primo passo utile resta sempre un confronto con un avvocato esperto in diritto minorile o, per informazioni istituzionali aggiornate, i canali ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Giustizia.

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